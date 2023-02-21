Ольга Рапунцель: как работала веб-моделью, стала звездой «Дома-2» и почему разводится с Дмитрием Дмитренко

Реалити-шоу «Дом-2» сделал из множества провинциалов настоящих телезвезд. Ольга Григорьевская — как раз одна из таких. Девушка смогла прославиться, обрести любовь на проекте и даже стала мамой. Но в 2023 году ее семья вот-вот разрушится. Почему — читайте далее.
Ольга Рапунцель: настоящее имя, псевдоним, детство, родители
Ольга Рапунцель прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2». Девушка с рождения носила фамилию Григорьевская, но псевдоним к ней приклеился как раз на проекте. Дело во внешности: у нее были очень длинные волосы, что вызвало у участников телестройки ассоциации со сказочным персонажем.
Маленькая Ольга Рапунцель с отцом. Фото: соцсети
Родилась Ольга Рапунцель 4 апреля 1987 года во Владивостоке. Отец ушел из семьи, поэтому девочку воспитывала одна мама Татьяна Владимировна, которая через несколько лет повторно вышла замуж. У Ольги есть единоутробная сестра Алена Савкина, которая тоже отметилась на «Доме-2» и получила вслед за сестрой прозвище Рапунцель.
Ольга Рапунцель (слева) с мамой Татьяной Владимировной и сестрой Аленой. Фото: соцсети
Ольга с детства любила быть в центре внимания. Она участвовала в различных школьных мероприятиях, хорошо училась и мечтала прославиться. Поступила девушка в университет на экономиста, но быстро разочаровалась в выбранной специальности. И тогда решила отправиться на известный телепроект «Дом-2», транслировавшийся по ТНТ.
Ольга Рапунцель: веб-моделинг
До «Дома-2» Ольга работала вебкам-моделью на протяжении 9 лет. Девушка скрывала этот факт, но когда пришла на телестройку, тайное стало явным. Видео с ее участием оказались в широком доступе, и ей пришлось объясняться. За час съемки девушка модельной внешности, ростом 174 см и весом 59 кг получала 200$, смогла купить дорогой джип, содержала семью.
Ольга Рапунцель до «Дома-2». Фото: соцсети
Ольга Рапунцель: «Дом-2»
Ольга не интересовалась «Домом-2» прежде. Но перед кастингом оценила участников, и выбор, к кому пойти в качестве невесты, пал на Олега Волкова. На периметре Рапунцель появилась в июне 2015 года. И сразу объявила, к кому пришла.
Волков, по ее словам, стал любовью с первого взгляда. Да и, мол, парень напоминал ее бывшего бойфренда своими трезвыми взглядами, поэтому она была настойчива.
Ольга Рапунцель на «Доме-2». Кадр из шоу
Но отношения с Волковым были краткосрочными. Следующим бойфрендом Ольги стал Илья Яббаров, они объявили себя парой и заселились в домик. Только спокойно сосуществовать не смогли, а постоянно ругались и оскорбляли друг друга.
Илья Яббаров и Ольга Рапунцель. Кадр из шоу «Дом-2»
Когда вскрылось ее вебкам-прошлое, на Рапунцель посыпался шквал хейта. Но Ольга держалась уверенно и не считала съемки чем-то зазорным — это, дескать, не проституция или эскорт. Но Яббаров все-таки бросил ее из-за этого.
Тогда Рапунцель перебралась на Сейшелы. И там ее пытался покорить Николай Должанский, который даже сделал ей предложение, преподнес кольцо, припал на колено. В этот момент у Должанского появился конкурент — к Ольге пришел Николай Барановский с самыми серьезными намерениями.
Должанский и Рапунцель сыграли свадьбу на Сейшелах. Ольга думала, что это фиктивная регистрация, и подписала документ о заключении брака. Когда ей сказали, что все по-настоящему, у девушки случилась истерика. Успокоилась она лишь тогда, когда ее уверили, что это — шутка.
Ольга Рапунцель и Николай Должанский. Кадр из шоу «Дом-2»
Нервный срыв Рапунцель уехала переживать во Владивосток — организаторы отправили ее в отпуск. Назад она вернулась уже не одна, а с бойфрендом Дмитрием Дмитренко. С парнем она познакомилась на родине, и у него были самые серьезные намерения. О прошлом девушки он решил не вспоминать, они продолжили отношения под прицелом камер на периметре.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. Кадр из шоу «Дом-2»
Отношения развивались стремительно, девушка забеременела. В 2017 году в их отношениях произошел скандал — Дмитрий поднял руку на Ольгу. Она даже написала заявление в полицию, а телезрители призывали наказать мужчину по всей строгости закона. Дмитренко покинул проект.
Но вскоре пара воссоединилась, Рапунцель простила его и призналась, что любит. В июне они поженились. На торжестве присутствовали только близкие. А весной 2018 года стали родителями дочки Василисы.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на свадьбе. Фото:соцсети
В ноябре 2019 года Рапунцель объявила, что ждет второго ребенка, а весной случилось пополнение. У Ольги и Дмитрия родилась дочка София. А в 2022 году поползли слухи, что в семье вновь грядет пополнение. Однако это был лишь хайп для привлечения внимания публики. К этому моменту пара уже два года жила за периметром и возвращаться на «Дом-2» не помышляла.
Ольга Рапунцель с дочками. Фото: соцсети
Ольга Рапунцель: жизнь после «Дома-2», развод
Рапунцель с мужем покинули «Дом-2» в декабре 2020 года. По слухам, они сделали это спешно, так как уже знали, что реалити-шоу закрывается. Впоследствии телепроект «переехал» на телеканал «Ю», но пара уже не вернулась.
За периметром Рапунцель стала вести свой микроблог, в котором демонстрировала семейную идиллию. Муж Ольги занялся актерством и начал продвигать себя в этой сфере. Поклонники считали семью блогеров идеальной.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко с дочками. Фото: соцсети
Но в феврале 2023 года Дмитренко объявил, что подал на развод с Рапунцель. Он нанял адвокатов и продемонстрировал на крыльце суда, что все серьезно.
Его жена объявила, что дело на самом деле идет к разводу, и это не хайп, а жизнь. Причины расставания поклонники додумали сами: девушка отличается скандальным поведением и склочным характером, она довела мужа до развода.