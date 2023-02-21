Ольга Рапунцель: как работала веб-моделью, стала звездой «Дома-2» и почему разводится с Дмитрием Дмитренко

Реалити-шоу «Дом-2» сделал из множества провинциалов настоящих телезвезд. Ольга Григорьевская — как раз одна из таких. Девушка смогла прославиться, обрести любовь на проекте и даже стала мамой. Но в 2023 году ее семья вот-вот разрушится. Почему — читайте далее.

Ольга Рапунцель: настоящее имя, псевдоним, детство, родители

Ольга Рапунцель прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2». Девушка с рождения носила фамилию Григорьевская, но псевдоним к ней приклеился как раз на проекте. Дело во внешности: у нее были очень длинные волосы, что вызвало у участников телестройки ассоциации со сказочным персонажем.