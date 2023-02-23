Армейские байки звезд по случаю Дня защитника Отечества

Юрий Гальцев
- На учениях мы жили в войсковых палатках, и многие ребята ночью боялись далеко от них отходить, поэтому курили прямо около них. Окурки бросали тут же, - рассказывал артист. - Однажды кто-то ночью покурил, а майор этот окурок заметил. Разбудил две палатки - и по стойке смирно. Мы взяли лопаты, сигаретку на подносе и 5 км несли, чтобы ее «похоронить». Двадцать человек! Вырыли яму. Минута молчания. Закопали, а на бугорке написали: «Никогда мы тебя не забудем».
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Георгий Штиль
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Легенда питерской театральной сцены Георгий Штиль служил в Калининграде. И поскольку уже тогда артист проявлял недюжинные творческие способности, он выступал в самодеятельности. И на концерте в Доме офицеров чуть не довыступался до гауптвахты.
- Приходит генерал-полковник в белом мундире, командующий Северо-Западом Батов, дважды Герой СССР, - вспоминал Штиль. - Я встал по стойке смирно, мне только ефрейтора присвоили. Сказал Батов мне сесть и открыть шампанское. Я начал открывать, руки дрожат. Открыл, а вся струя на мундир ему. Он хохочет, а я думаю: завтра расстреляют как пить дать.
Правда, обошлось: гнева за испорченную форму так и не последовало, генерал просто переоделся в чистый мундир, а сам актер потом еще и часы получил в подарок.
Олег Тактаров
Фото: соцсети
Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров служил под Нижним Новгородом в спортроте. И поскольку уже тогда серьезно увлекался культуризмом, буквально сбегал в самоволку, чтобы качественно потренироваться. В итоге был переведен в ПВО.
- Армия, войска ПВО, гвардии сержант Тактаров… попал туда случайно и неслучайно, - подписал один из армейских снимков боец и актер. - В пять часов утра я выскакивал из казармы, бежал до забора, перепрыгивал и еще 30 минут бежал по снегу на автостанцию «Кстово» - проводил полноценную двухчасовую тренировку. Впустую 2 года? Не знаю. Первый год был очень насыщенный и поучительный. Второй? Дал понимание, что время нельзя просто тратить бесполезно, поэтому на гражданке я не отдыхал ни дня. Сразу взялся за дело.
Федор Бондарчук
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Для будущего режиссера армия стала «родообразующим предприятием» - там он окончательно влюбился в свою первую жену.
- В 1986 году я был направлен на службу в Красноярск, откуда совсем скоро меня перевели в Москву, в кавалерийский полк Таманской дивизии, - вспоминал Федор. - Однажды я серьезно повредил ногу и надолго загремел в госпиталь. Лежа на больничной койке и плюя в потолок, я вспомнил симпатичную девушку, с которой познакомился незадолго до службы.
На следующий же день я попросил друзей разыскать ее. Ребята сработали оперативно - через несколько дней на пороге палаты появилась моя Светлана. Спустя короткий промежуток времени мы поженились.
Евгений Гришковец
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Служба на Тихоокеанском флоте прославила и Евгения Гришковца. Его воспоминания о службе вылились в книгу «Как я съел собаку» - главный литературный хит автора. Именно там он описал экзистенциальный матросский ритуал «перессык».
«На берегу был невысокий обрывчик - метра четыре-пять высотой, - пишет Гришковец. - Он нависал над морем почти по прямой. И там могло встать одновременно человек триста. Так вот, мы бежали - 2 тысячи человек. Потом, строго по команде, вдоль обрыва выстраивались триста человек, по команде снимали трусы и писали в море! За этим строго следили… когда иссякал последний… звучала команда, мы надевали трусы и делали строевое упражнение такое… словом, на наше место становились новые триста…
А в это время мимо, светясь огнями, проходил трехпалубный корабль. И в этом была подлинная сила и какая-то очень нужная красота».