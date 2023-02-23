Армейские байки звезд по случаю Дня защитника Отечества

Легенда питерской театральной сцены Георгий Штиль служил в Калининграде. И поскольку уже тогда артист проявлял недюжинные творческие способности, он выступал в самодеятельности. И на концерте в Доме офицеров чуть не довыступался до гауптвахты.

- Приходит генерал-полковник в белом мундире, командующий Северо-Западом Батов, дважды Герой СССР, - вспоминал Штиль. - Я встал по стойке смирно, мне только ефрейтора присвоили. Сказал Батов мне сесть и открыть шампанское. Я начал открывать, руки дрожат. Открыл, а вся струя на мундир ему. Он хохочет, а я думаю: завтра расстреляют как пить дать.

Правда, обошлось: гнева за испорченную форму так и не последовало, генерал просто переоделся в чистый мундир, а сам актер потом еще и часы получил в подарок.

Олег Тактаров