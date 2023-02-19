«Засунул свою гордость в одну точку»: Александр Рогов вспомнил, как начиналась его карьера на ТВ

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал Ляйсан Утяшевой, как началась его карьера на ТВ. Оказывается, будущий эксперт моды в юности вообще не интересовался стилем, ему именно хотелось попасть в голубой экран и стать звездой.

Когда он учился в Туле на преподавателя иностранных языков, то пошел работать со сверстниками в местное отделение СТС – снимал передачу о жизни города. Потом он поехал в Москву, прошел некие курсы у Владимира Познера и принялся устраиваться в различные программы.

«Я хотел быть в кадре, и все, что мной двигало в начале моей карьеры, конечно, зиждилось на моем желании стать известным, популярным, чтобы меня узнавали. Мне всегда нравилось быть в центре внимания, ничего страшного я в этом не вижу», - вспоминает Рогов в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». «Отказов было миллион, вспоминаю их с улыбкой… В какой-то момент считал, что я звезда «пилотов» и несостоявшихся шоу. Меня все время куда-то звали сниматься, я где-то снимался, в итоге это не выходило. Или каждый раз тебе на кастинге говорят: «Спасибо большое. Мы вам перезвоним» - и не перезванивают. Но когда я все это отпустил, перестал хотеть и, собственно, увлекся модой – мода была для меня отдушиной – и меня уже позвали тогда на телек. Я прошел через MTV, через TLC, через «Перезагрузку» на ТНТ».

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