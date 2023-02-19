«Засунул свою гордость в одну точку»: Александр Рогов вспомнил, как начиналась его карьера на ТВ

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал Ляйсан Утяшевой, как началась его карьера на ТВ. Оказывается, будущий эксперт моды в юности вообще не интересовался стилем, ему именно хотелось попасть в голубой экран и стать звездой.
Когда он учился в Туле на преподавателя иностранных языков, то пошел работать со сверстниками в местное отделение СТС – снимал передачу о жизни города. Потом он поехал в Москву, прошел некие курсы у Владимира Познера и принялся устраиваться в различные программы.
«Я хотел быть в кадре, и все, что мной двигало в начале моей карьеры, конечно, зиждилось на моем желании стать известным, популярным, чтобы меня узнавали. Мне всегда нравилось быть в центре внимания, ничего страшного я в этом не вижу», - вспоминает Рогов в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
«Отказов было миллион, вспоминаю их с улыбкой… В какой-то момент считал, что я звезда «пилотов» и несостоявшихся шоу. Меня все время куда-то звали сниматься, я где-то снимался, в итоге это не выходило. Или каждый раз тебе на кастинге говорят: «Спасибо большое. Мы вам перезвоним» - и не перезванивают. Но когда я все это отпустил, перестал хотеть и, собственно, увлекся модой – мода была для меня отдушиной – и меня уже позвали тогда на телек. Я прошел через MTV, через TLC, через «Перезагрузку» на ТНТ».
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Кастинг в «Перезагрузку» проходил аж полтора года, еще столько же времени Александр проработал на шоу, а потом ушел со скандалом.
«Сдуру ушел оттуда. Я это сделал слишком рано. Я же Овен – вспыльчивый. Я там поругался со всеми, хлопнул дверью и сказал: «Вы мне еще перезвоните!» Я иду, а мне не перезванивают. Неделя проходит, а мне не перезванивают. Новый пул запустили, а мне не перезванивают», - рассказал Александр.
Он признался, что пожалел об уходе из «Перезагрузки» и особенно о ссоре со своей «телевизионной мамой», продюсером Татьяной Шавровой, которая в свое время уговорила его на этот проект, увидев в стилисте большое телевизионное будущее. Через два года после ухода Александра с ТНТ она же позвонила ему и пригласила делать авторский проект на СТС.
«Она сказала: «Рогов, давай все забудем. Этого скандала на ТНТ не было, из «Перезагрузки» ты не убегал. Я тебя приглашаю на СТС, мы под тебя придумываем формат. Ты хочешь?» Я уже тогда гордость засунул в одну точку, потому что два года моего отсутствия на телике не прошли зря. Я почувствовал, что скучаю по этому. И все, мы пожали друг другу руки. Это было шоу «Успеть за 24 часа», оно суперэффектно тогда вошло в эфир, мы собирали какие-то невероятные цифры…»
Новая передача шла шесть лет. Потом уже были «Рогов. Студия 24», «Рогов в городе», «Рогов в деле», «Рогов дома» в пандемию. Сегодня Александр называет себя брендом, рожденным на СТС.