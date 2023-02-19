Судьба пророчит жизнь старых дев! Женщин с этими пятью именами ждет одинокая старость

Экстрасенс Андрей Харрис назвал пять женских имен, обладательницы которых чаще других встречают одинокую старость. По судьбе им предначертано остаться в старых девах. Редко кто из них выходит замуж. В большинстве случаев, им не удается найти спутника жизни, который сумел бы затронуть их сердце и душу.

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«Были такие имена, которых раньше боялись, их старались не давать девочкам. Они обрекали обладательниц на несчастную судьбу, сулили им остаться старыми девами. В наше время эти имена очень распространены и несут все тот же посыл, но девушки не всегда об этом знают», — подметил экстрасенс и астролог Андрей Харрис.

Александра - это имя имеет тесную связь с мужским. Несет в себе энергию победительницы. Таких завоевательниц мужчины зачастую боятся. Александра стремится доминировать. Классический брак ее не привлекает. Чаще всего обладательницы этого имени сами того не ведая, отдают предпочтение свободным отношениям.

Ксении покровительствует Уран - не самая дружелюбная планета. Она воинственна и свободолюбива. Такая особа может придерживаться нетипичных взглядов - романтические истории про брак в этой плоскости едва ли приживаются.