«Я сам создал свою удачу»: Лиам Нисон выпустил сотый фильм в карьере

На днях в западных кинотеатрах вышел нуарный триллер «Марлоу» с Лиамом Нисоном и Дианой Крюгер. Картина преподносится журналистами, как сотый фильм в карьере 70-летнего Нисона. Вот же плодовитый актер!
В новом интервью Лиам отметил, что в список из ста ролей вошли и озвученные им документальные фильмы, но все же рассказал, что для него значит цифра 100.
«Две вещи. Я думаю: А - я определенно становлюсь старше, и Б - мне невероятно повезло. При этом я сам создал свою удачу, - цитирует Нисона издание IndieWire. - Я до сих пор получаю удовольствие от группы незнакомцев в какой-нибудь стране, которые получают финансирование и предлагают мне сценарий. Парни и девушки, которых я никогда раньше не встречал в своей жизни, которые хотят, чтобы я снялся в их фильме».
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В том же интервью британский актер вспомнил, что напросился на главную роль в фильм «Заложница» 2008 года, только чтобы поработать с Люком Бессонном. Картина казалась ему маленькой проходной историей, которая останется незамеченной на кинофестивалях и в прокате. Однако Лиам признается, что ошибся. Фильм имел большой успех во всем мире, породил целую франшизу и сделал актера звездой боевиков.