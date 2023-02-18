«Я сам создал свою удачу»: Лиам Нисон выпустил сотый фильм в карьере

На днях в западных кинотеатрах вышел нуарный триллер «Марлоу» с Лиамом Нисоном и Дианой Крюгер. Картина преподносится журналистами, как сотый фильм в карьере 70-летнего Нисона. Вот же плодовитый актер!

В новом интервью Лиам отметил, что в список из ста ролей вошли и озвученные им документальные фильмы, но все же рассказал, что для него значит цифра 100.