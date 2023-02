Работал грузчиком и мечтал победить в шоу «Песни»: как Данил Прытков стал Niletto и написал «Любимку»

Уже в Екатеринбурге Прытков вместе с другом Андреем Али начал давать свои первые концерты под псевдонимом Данила Хаски. Дуэт распался, каждый занялся сольной карьерой. Данил даже записал три альбома - «Хентай», And There We Go и «Ляля».

В 2015 году артист стал развивать YouTube-канал, записывал видео своих танцевальных номеров и публиковал. Его быстро заметили, он стал популярным. И в 2018 году Данил переехал в Москву, чтобы прославиться.

Niletto: начало карьеры, псевдоним

В 2018 году Прытков принимал участие в шоу «Новая звезда», почти добрался до финала, но певица Зара из жюри решила, что поет он «бледненько», хоть и сам красавец. Затем юноша прошел кастинг в «Песни» на ТНТ, продержался 5 туров, но выбыл, зато запремьерил авторскую песню «Куртка на двоих».

Через год он снова попытал счастья на вокальном шоу Тимати и Макса Фадеева и взял себе псевдоним Niletto. Объяснил он такой выбор своими детскими впечатлениями: с малых лет он обожал зиму, снег и Новый год. А лето, наоборот, на дух не переносит.