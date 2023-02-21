Работал грузчиком и мечтал победить в шоу «Песни»: как Данил Прытков стал Niletto и написал «Любимку»

Простой парень из Сибири Данил Прытков с детства любил танцы и пение. Он едва не стал инженером, но вовремя понял, что надо идти за мечтой. И через тернии пробился к звездам — теперь он знаменитый исполнитель, а его «Любимку» по сей день обожают поклонники всех возрастов. Как сложилась карьера артиста, почему он выбрал псевдоним Niletto и с кем встречается — подробнее далее.
Niletto: детство, семья, настоящее имя
Настоящее имя исполнителя Niletto — Данил Сергеевич Прытков, он родом из Тюмени. На свет артист появился 1 октября 1991 года в семье, где уже подрастали две дочери. Родители Данила не имели отношения к сцене и творчеству, они — строители, но всячески поощряли увлечения сына.
Данил Прытков в детстве. Фото: соцсети
Семья переехала в Екатеринбург, когда Данилу было семь лет. Мальчик с девяти лет стал посещать танцевальную школу и демонстрировать хореографический талант. А затем переключился на пение, начал с каверов на популярные хиты современных исполнителей Димы Билана, Элджея, Джастина Бибера и других кумиров молодежи.
Окончив школу, Данил поступил в Уральский государственный лесотехнический университет на инженерно-экологический факультет. Однако быстро понял, что это — не то дело, которому он готов посвятить себя. И отчислился из вуза, начал преподавать танцы и работать на стройке.
Данил Прытков в молодости. Фото: соцсети
Уже в Екатеринбурге Прытков вместе с другом Андреем Али начал давать свои первые концерты под псевдонимом Данила Хаски. Дуэт распался, каждый занялся сольной карьерой. Данил даже записал три альбома - «Хентай», And There We Go и «Ляля».
В 2015 году артист стал развивать YouTube-канал, записывал видео своих танцевальных номеров и публиковал. Его быстро заметили, он стал популярным. И в 2018 году Данил переехал в Москву, чтобы прославиться.
Niletto: начало карьеры, псевдоним
В 2018 году Прытков принимал участие в шоу «Новая звезда», почти добрался до финала, но певица Зара из жюри решила, что поет он «бледненько», хоть и сам красавец. Затем юноша прошел кастинг в «Песни» на ТНТ, продержался 5 туров, но выбыл, зато запремьерил авторскую песню «Куртка на двоих».
Через год он снова попытал счастья на вокальном шоу Тимати и Макса Фадеева и взял себе псевдоним Niletto. Объяснил он такой выбор своими детскими впечатлениями: с малых лет он обожал зиму, снег и Новый год. А лето, наоборот, на дух не переносит.
Данил Прытков / Niletto в шоу «Песни». Кадр из шоу
Осенью 2019 года свет увидела новая композиция «Любимка», которая и сделала Прыткова знаменитым. Клип на песню артист опубликовал у себя на канале, и за сутки его посмотрели более полумиллиона пользователей.
Трек вошел в топ-10 популярных песен во «ВКонтакте» и в подборку Apple Music. За песню артист получил «Золотой граммофон» в 2020 году, получил премию Top Hit Music Awards как лучший исполнитель на YouTube и награду от RU.TV за лучший старт.
«Песня «Любимка» нашумела колоссально. Я сам того не ожидал. Признаюсь, это далеко не все, на что я способен. Я готов и хочу писать музыку для души и сердец людей нашей страны. Хочу дать тебе песни, которые останутся в сердце на поколения. В данный момент у меня много песен, которыми я уже давно хочу поделиться», — писал артист своим подписчикам тогда.
В 2020 году последовали не менее успешный фит с Клавой Кокой «Краш», дуэт с Zivert на песню Fly 2. Сотрудничество с группой Rauf & Faik привело к выпуску трека «Если тебе будет грустно», ставшего очень быстро хитом. В том же году свет увидел пятый альбом Данила «Простым».
Niletto и Клава Кока на сцене. Фото: соцсети
В 2021 году певец порадовал поклонников треками «Время, отпусти меня», «Не люблю?», «Молодым», «Невывозимая», «Подойди». На следующий год выпустил новый альбом «Криолит», куда вошел красивый кавер на мировой хит Angels певца Morandi, а также несколько дуэтов с разными исполнителями.
Niletto на сцене. Фото: соцсети
Niletto: другие проекты
Данил стал частым гостем различных шоу. Например, в 2021 году поучаствовал в проекте ТНТ «Где логика?» в паре с Тимуром Родригезом, затем отметился в «Музыкальной интуиции», а также побывал на YouTube-шоу Comment Out у Владимира Маркони.
Niletto: внешность
В шоу-бизнес Niletto ворвался не только как талантливый исполнитель и автор «Любимки», но и как обладатель оригинального имиджа. Шапка-бини, крашеные волосы и длинная челка-косичка добавляли шарма брутальному юноше ростом 186 см и весом 71 кг.
Niletto с косичкой. Фото: соцсети
Также Данил поработал над своим телом — украсил его татуировками, в том числе на шее и лице, и рельефными мышцами. Певец выступает за здоровый образ жизни и занимается культуризмом.
У Niletto много татуировок. Фото: соцсети
Niletto: личная жизнь
Личная жизнь певца Niletto крайне сильно тревожит сердечки поклонниц. Но он, судя по всему, влюблен только в музыку. Потому что рядом с ним уже давно нет той единственной, с которой он бы создал семью.
Сам Данил не распространяется о личном. Известно, что с 2011 года он встречался с девушкой Евгенией Кузнецовой, они познакомились на дискотеке в Екатеринбурге, начали встречаться.
Девушка всерьез занималась танцами и участвовала во многих съемках бойфренда, например, поучаствовала в подтанцовке в клипах «Куртка на двоих» и «Любимка».
Данил Прытков / Niletto и Евгения Кузнецова. Фото: соцсети
Отношения пары продлились до 2019 года. Но когда Данил стал знаменитым, Евгения не смогла справиться с ревностью: поклонницы наполнили жизнь артиста и буквально проходу не давали. После расставания певец рассказывал, что ему нужна половинка, которая готова принять его популярность и с пониманием относиться к его профессии.
Приписывали амурные дела Прыткову с Клавой Кокой. Еще бы, она пела ему в песне «ты мой краш», то есть любимый, а он отвечал ей взаимностью. Но то были лишь строчки из хита, не более. Так что слухи очень быстро развеялись.
Niletto сегодня
Сегодня Niletto продолжает заниматься любимым дело, активно гастролирует по России и пишет новые песни. В 2023 году он уже успел порадовать фанатов новинкой «Карамель» и клипом на нее.