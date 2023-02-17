«Его приняли за маньяка»: Анна Плетнева вспомнила неудачный романтический сюрприз от будущего мужа

В новом интервью 45-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вспомнила самый безбашенный поступок, совершенный ради любви, в ее жизни.

Певица отметила, что подобное обычно творила не она, а мужчины по отношению к ней. Самым запоминающийся был случай, когда будущий муж артистки прилетел на Чукотку, когда она приехала туда на гастроли.

«Он хотел сделать сюрприз и приехал заранее. В отеле пытался выведать, где я буду жить, но его приняли за маньяка и не заселили ни в одну гостиницу. В результате он отогревался в кафе и магазинах и ждал меня почти сутки», - рассказала Анна газете «КП-Екатеринбург».

«Когда мы прилетели, нас встретил наряд полиции, а когда стали заходить в отель, я услышала голос любимого: «Аня!» После этого мы не расставались все дни, пока у меня были гастроли. Это доказывает, что только любовь способна вдохновить на самые невероятные поступки».