«Его приняли за маньяка»: Анна Плетнева вспомнила неудачный романтический сюрприз от будущего мужа

В новом интервью 45-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вспомнила самый безбашенный поступок, совершенный ради любви, в ее жизни.
Певица отметила, что подобное обычно творила не она, а мужчины по отношению к ней. Самым запоминающийся был случай, когда будущий муж артистки прилетел на Чукотку, когда она приехала туда на гастроли.
«Он хотел сделать сюрприз и приехал заранее. В отеле пытался выведать, где я буду жить, но его приняли за маньяка и не заселили ни в одну гостиницу. В результате он отогревался в кафе и магазинах и ждал меня почти сутки», - рассказала Анна газете «КП-Екатеринбург».
«Когда мы прилетели, нас встретил наряд полиции, а когда стали заходить в отель, я услышала голос любимого: «Аня!» После этого мы не расставались все дни, пока у меня были гастроли. Это доказывает, что только любовь способна вдохновить на самые невероятные поступки».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Плетнева добавила, что именно поступки, а не слова побудили ее выйти замуж за возлюбленного - в жизни певицы было много сложных ситуаций, когда ее супруг проявил себя как настоящий защитник.
Напомним, для звезды это уже второй брак. Она замужем за бизнесменом Кириллом Сыровым, пара воспитывает двоих детей.