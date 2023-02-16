Запудрят мозги любому: эти имена носят самые лживые женщины — изворотливы, как кобра

Обладательницы этих четырех имен слывут главными лгуньями. Они изворотливы словно дьяволицы, врут напропалую глядя прямо в глаза своему собеседнику. Муки совести им неизвестны. Такие особы любого обведут вокруг пальца — лживости и хитрости натуры им не занимать.

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Вывести Ингу на чистую воду можно только с помощью детектора лжи. Эта дамочка заморочит голову даже карточным шулерам. Распознать ее лицемерие и лживость можно только по языку тела. Однако Инга одна из немногих, кому удается при любых обстоятельствах сохранять спокойствие. Окружающие даже не догадываются о том, какие каверзы придумывает эта очаровательная интриганка.

Дина добрая и отзывчивая по натуре, но при всей мягкости характера есть в ней один порок. Она любит обманывать. Искусством манипулирования, лжи и двуличия эта девушка овладела в мелочах. Правда, эта особа не привыкла использовать ложь в корыстных целях. Но если возникнет такая необходимость, она заболтает любого.