Детство в коммуналке, роман с Домогаровым, измены и предательства: что пережила Марина Александрова

Марина родилась 29 августа 1982 года, но в ее документах стоит другая дата – 29 сентября: ошиблись, делая запись. Будущая актриса появилась на свет в Венгрии (хотя по национальности – русская) – там служил ее отец, советский офицер, так что ошибка в свидетельстве о рождении осталась надолго.

Мама долгое время работала методистом в институте. Настоящая фамилия Марины – Пупенина. Став актрисой, она решила изменить ее на более благозвучную – Александрова, как у ее бабушки.