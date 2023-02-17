Детство в коммуналке, роман с Домогаровым, измены и предательства: что пережила Марина Александрова

Сегодня Марина Александрова – одна из самых популярных российских актрис. Впервые она появилась в главной роли в фильме «Северное сияние» - она очень стеснялась своего взрослого партнера, Александра Збруева, ведь приходилось играть довольно откровенные сцены. Красивая и талантливая актриса долго не могла найти личное счастье: ей не раз приходилось сталкиваться с предательством.
Марина Александрова: детство
Марина Александрова в детстве. Фото: соцсети
Марина родилась 29 августа 1982 года, но в ее документах стоит другая дата – 29 сентября: ошиблись, делая запись. Будущая актриса появилась на свет в Венгрии (хотя по национальности – русская) – там служил ее отец, советский офицер, так что ошибка в свидетельстве о рождении осталась надолго.
Мама долгое время работала методистом в институте. Настоящая фамилия Марины – Пупенина. Став актрисой, она решила изменить ее на более благозвучную – Александрова, как у ее бабушки.
Марина Александрова в детстве. Фото: соцсети
Когда девочке исполнилось 5 лет, семья переехала коммунальную квартиру в Ленинграде. Было настолько тесно, что некуда было поставить громоздкую арфу, на которой Марина училась играть. Пришлось девочке ежедневно посещать педагога и заниматься в ее квартире. Как вспоминала позднее Александрова, Белла Абрамовна отличалась строгостью во всем, что касалось музыки, но при этом была очень сердечной и эмоциональной:
«Когда я играла хорошо, она меня целовала, обнимала, кричала, плакала, говорила, что я самая замечательная. Просто она была азартным и влюбленным в арфу человеком… Когда я решила учиться на артистку, а не на арфистку, Белла Абрамовна очень сильно поругалась со мной и с родителями и перестала общаться».
Марина Александрова: начало карьеры, кино и сериалы
Марина Александрова и Александр Збруев. Фото: кадр из фильма «Северное сияние»
Поступив в Щукинское училище, девушка почти сразу начала сниматься в кино. Первой ее заметной киноработой стала главная роль в фильме «Северное сияние». Марине приходилось играть любовные сцены с Александром Збруевым, и это ее очень смущало: она к тому времени еще ни разу не целовалась… Опытный актер очень помог ей справиться с неуверенностью и стал для Марины настоящим старшим другом, которого она безмерно уважает.
Марина Александрова и Илья Носков. Фото: кадр из фильма «Азазель»
С тех пор карьера в кино быстро пошла вверх. Александрова снялась в фильме «Азазель», который имел не меньший успех, чем «Северное сияние». Она сыграла невесту Фандорина – Лизу, и зрители не могли не влюбиться в хрупкую миниатюрную актрису (51 кг при росте 58 см) с привлекательной внешностью.
После картины «Азазель» Александрова не знала отбоя от приглашений – в основном, в сериалы. Среди самых ярких ее работ – роли в проектах «Главные роли», «Звезда эпохи», «Виола Тараканова», «Рожденная звездой»…
Марина Александрова и Александр Домогаров. Фото: кадр из сериала «Звезда эпохи»
Не менее важными в творчестве Марины считаются сериалы и фильмы «Мосгаз» - о том, как в СССР ловили маньяка, «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Облако над холмом»… Огромный интерес у зрителей вызвал сериал «Екатерина», в котором Александрова исполнила роль императрицы Екатерины Великой. Он получился настолько успешным, что позднее были сняты еще три продолжения. Другие популярные сериалы, в которых снималась Марина, - «Домашний арест», «Операция «Сатана», «Одесский пароход», «Окаянные дни»…
Марина Александрова: театр и ТВ
Пять лет Александрова была актрисой театра «Современник», куда ее приняли после окончания института. Она выходила на сцену в классических спектаклях – «Горе от ума», «Три сестры», «Крутой маршрут»… Кроме того, Марина охотно принимала участие в телепроектах: например, ее можно было увидеть в шоу «Последний герой-3», в «Вечернем Урганте».
Марина Александрова: горячие фото, журнал Maxim
Марина Александрова в купальнике. Фото: соцсети
В 2003 году Марина снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim – и вошла в сотню самых сексуальных женщин России, при этом по итогам зрительского голосования она заняла 63-е место, а по версии жюри – 90-е.
Надо сказать, многие поклонники актрисы были возмущены результатами рейтинга и не скупились на гневные комментарии в соцсетях: мол, многим красавицам, занявшим первые места, далеко до Александровой.
Марина Александрова и Александр Домогаров
Марина Александрова и Александр Домогаров. Фото: Global Look Press
С Александром Домогаровым Марина играла в сериале «Звезда эпохи», который снимался в 2005 году. Роман на экране быстро превратился в настоящий роман. Актеров не смущала разница в возрасте (Домогаров на 20 лет старше). Но довольно быстро стало ясно: то, что для юной Марины стало первым серьезным чувством, для опытного Домогарова было всего лишь одним из множества увлечений.
Их размолвки не были секретом ни для кого: СМИ то и дело писали об изменах успешного актера, между ними все чаще разгорались скандалы, они то расходились, то мирились… Словом, роман получился весьма бурным. Но даже после окончательного расставания Александрова не затаила обиду на свою первую любовь: она повторяла, что благодарна Домогарову за тот опыт, который она пережила и в результате которого стала взрослее.
Марина Александрова и Иван Стебунов
Марина Александрова и Иван Стебунов. Фото: соцсети
На сцене театра «Современник» Марина познакомилась с Иваном Стебуновым. Между ними возникли романтические отношения, и вскоре они поженились. Но этому браку суждено было просуществовать только два года.
Как рассказала потом актриса, она догадалась, что муж ей неверен, и позднее ее догадка подтвердилась. Марина пыталась как-то «починить» отношения, но забыть измену мужа не смогла, и они расстались.
Марина Александрова и Андрей Болтенко
Марина Александрова и Андрей Болтенко. Фото: соцсети
На одном из кинофестивалей Марина познакомилась с режиссером Андреем Болтенко. Поначалу отношения носили дружеский характер. Прошли годы, в жизни Александровой произошло много событий, прежде чем она будто заново увидела Болтенко. Их роман начался в 2011 году, а в 2012-м они обвенчались.
Марина Александрова с детьми. Фото: соцсети
На этот раз сбылись все мечты Марины о большой и дружной семье, в которой всем тепло и уютно: у них родились сын Андрей и дочь Катя. И актриса очень дорожит близкими людьми и тем ощущением покоя и радости, которое дарит ей семья.
«Я всегда уходила от людей, причиняющих мне боль. Уходила легко и сразу. Этим, наверное, кого-то обидела. Но если бы я терпела, поступала иначе, со мной рядом не было бы моих близких людей, не было бы семьи, моих детей», - признается Марина.
Марина Александрова: доход
Марина Александрова. Фото: Global Look Press
О своих заработках актриса рассказывать не любит, но известно, что брак с Андреем Болтенко дал ей возможность не задумываться о деньгах.
«Однажды мы болтали с подругой, и она спросила, какого мужчину я вижу рядом с собой. Я сказала: «Он должен быть талантливым, самодостаточным, и чтобы он мог взять, например, и сказать: «А полетели слушать оперу в Милан» или «Давай рванем в Нью-Йорк на выставку». И я встретила такого человека. Я знаю, что многие мне даже завидуют», - признавалась актриса в одном из интервью.
Марина рассказывала, кроме того, что теперь может выбирать, в каких проектах сниматься, а от каких отказываться, может отдыхать, заниматься собой и детьми, - и за все это она очень благодарна мужу.
Марина Александрова сейчас
Марина Александрова. Фото: Global Look Press
Весной 2022 года вышел проект «Я иду искать» с Мариной Александровой в главной роли: он рассказывает об извечном противостоянии поколений, о сложности понимания. Героиня Александровой – врач на «скорой», но главное – любящая и готовая на жертвы мама.
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А еще она сыграла абсолютно противоположную роль – бандитку Люську, жестоко убившую мужа ножом, – в сериале «Художник». Что ж, Марина не скрывает, что с удовольствием идет на эксперименты, и что ей всегда интересны новые образы и неожиданные роли. Надо полагать, поклонники актрисы еще не раз увидят ее в самых интересных фильмах и сериалах.