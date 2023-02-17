Анна Чиповская: как стала звездой «Оттепели», что у нее было с Данилой Козловским на самом деле, и с кем она счастлива сегодня

Анна Чиповская выросла в театре в буквальном смысле. Пока ее мама репетировал аи выступала, дочка за кулисами впитывала особую атмосферу храма Мельпомены. И уже в детстве поняла, чему хочет посвятить свою жизнь. Как сложилась карьера актрисы и что происходило в ее личной жизни - подробнее далее.
Анна Чиповская: детство, родители
Анна Чиповская родилась 16 июня 1987 года в Москве. Ее мать Ольга Чиповская - актриса Театра имени Е. Вахтангова, отец — Борис Фрумкин, джазовый музыкант. Когда девочке исполнился годик, ее родители развелись, отец уехал из России, сейчас живет в Германии. Но отношения с дочкой он сохранил, и Анна очень трепетно относится к родителю.
Актриса Ольга Чиповская, мать Анны Чиповской . Фото: соцсети
Мать Анны часто брала маленькую дочку на работу, так что девочка росла в соответствующем окружении. Ее нянчили Василий Лановой, Галина Коновалова и другие мэтры сцены, поэтому Чиповская уже с детства знала, кем станет.
Маленькая Анна Чиповская. Фото: соцсети
Школьницей Аня посещала музыкальную и хореографическую студии, и родители хотели, чтобы девочка стала переводчицей, даже отдали ее в лингвистическую гимназию. Но Чиповская была верна своему детскому решению и после 9 класса отправилась в Щукинское училище. Правда, вступительные провалила, год готовилась к новому поступлению и смогла попасть в Школу-студию МХАТ.
Анна Чиповская (справа) в юности. Фото: соцсети
Анна Чиповская: театр
Окончив курс Аркадия Райкина, Чиповская в 2009 году вошла в труппу Театра Олега Табакова. Еще будучи студенткой, актриса играла в МХТ им.А.Чехова в «Амадее» Катарину Кавальери, Юдит в «Танце альбатроса».
Анна Чиповская в пьесе "Олеся", 2009 год. Фото: Global Look Press
В «Табакерке» Чиповская сыграла множество ролей. Причем, начала едва ли не с главных персонажей. «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волки и овцы», «Жениться Белугина», «Год, когда я не родился», «Три сестры», «Страсти по Бумбарашу», «Безымянная звезда» - более десятка пьес стали частью творческой биографии актрисы.
Анна Чиповская в пьесе "Три сестры" (в центре), 2014 год. Фото: Global Look Press
Весной 2022 года Чиповская покинула труппу «Табакерки», прослужив полтора десятилетия в этом театре. Она решила продолжить выступать в МХТ им. А.Чехова.
Анна Чиповская: кино
Дебютом в кино Анны Чиповской стала роль девочки Ани в сериале «Операция «Цвет нации» в 2003 году. Попала в картину девушка случайно: мама ходила на кастинг картины, туда требовались и дети. И Чиповскую-младшую утвердили довольно быстро. На площадке ей пришлось стрелять из настоящего оружия и выполнять опасные трюки.
Анна Чиповская в сериале "Дорогая Маша Березина". Кадр из сериала
В следующем году Чиповская появилась в сериале «Дорогая Маша Березина», обеспечившем ей узнаваемость и успех. И ей такая популярность вскружила голову – она зазвездилась, о чем потом каялась, стыдливо признаваясь, что вела себя недостойно. В том же году Анна появилась во второй части фильма «Ландыш серебристый», сериале «Холостяки».
На втором курсе вуза Чиповская получила предложение сняться в мюзикле «Стиляги», но отказалась, и роль в итоге досталась Оксане Акиньшиной. А вот следующее предложение ее увлекло: комедия «Сматывай удочки» раскрыла ее отважную и готовую на сумасшедшие поступки натуру.
Анна Чиповская с Евгением Цыгановым в сериале "Оттепель". Кадр из сериала
В 2011 году Чиповская снялась в комедии «Елки 2». Затем были роли в сериалах «Все началось в Харбине», «Побег», фильмах «Дирижер», «Шпион» и «Елки 3». А уже в 2013 году появляется в сериале «Оттепель» Валерия Тодоровского, где исполняет роль студентки, и просыпается по-настоящему знаменитой.
Откровенные сцены девушка отыгрывала сама, без дублеров, и это ей далось нелегко. Красоту актрисы ростом 168 см и весом 54 кг по достоинству оценила аудитория мужского журнала Maxim, куда ее пригласили практически сразу после показа сериала. Ее горячие фото вызвали у читателей неподдельный восторг.
Анна Чиповская в сериале "Оттепель". Кадр из сериала
Именно «Оттепель» Чиповская считает своим самым успешным проектом. Окружение под стать: она снималась с Евгением Цыгановым, Михаилом Ефремовым, Павлом Деревянко, Викторией Исаковой и другими актерами. И была номинирована на премию «Золотой орел» за роль Марьяны Пичугиной.
В 2015 году Чиповской довелось сыграть с Евгением Мироновым в фантастической ленте «Вычислитель». Ее снимали в Исландии, актриса воплотила роль Кристи. Главная женская роль досталась Анне в драме «Тайны города Эн», триллере «Чистое искусство» и фантастике «Кровь на танцполе». Последняя была представлена на Каннском кинорынке Marche du Film.
Анна Чиповская в фильме "Чистое искусство". Кадр из фильма
Одну из главных ролей Чиповская исполнила также в экранизации А.Толстого «Хождение по мукам» в 2017 году. Тогда же актриса появилась в мелодраме «О любви» - классический треугольник разрывает молодую героиню Анны, она выбирает между семьей и личным счастьем. В картине с Чиповской снялись Алексей Чадов и Дмитрий Певцов.
Анна Чиповская в фильме "О любви". Кадр из фильма
2019 год вошел в фильмографию Чиповской лентами «Конец сезона», «Вмешательство», «Пекарь и красавица», «Хандра». А сложный для всех пандемийный 2020-й – сериалами «Взаперти», «Псих», «Последний министр». Кроме того, главная роль Анне досталась в романе «Кто-нибудь видел мою девчонку?» в паре с Александром Горчилиным в 2021 году.
Анна Чиповская в сериале "Псих". Кадр из сериала
Анна снова появилась в «Елках», на этот раз уже в восьмой картине в 2021 году. А 2022-й начался у актрисы с сериала «Аврора», фильмов «Сестры» и «Французский мастер».
Анна Чиповская: личная жизнь
Актриса никогда не была замужем, но была замечена в нескольких романах. В студенчестве, например, у нее был короткий роман с однокурсником Никитой Ефремовым из известной актерской династии. В 2008-м актриса встречалась с певцом Алексеем Воробьевым, который долго за ней ухаживал и добивался взаимности после совместной съемки клипов New Russian Kalinka и «Бам-Бам». В итоге она сдалась, но долговечными отношения не стали.
Алексей Воробьев. Фото: Global Look Press
Во время съемок в фильме «Шпион» в 2012 году, где Чиповская работала с Данилой Козловским, публика усмотрела между актерами роман. Но его не было, а имели место лишь рабочие взаимоотношения. А вот роман с Даниилом Сергеевым, креативным директором рекламного агентства, был настоящим – пара встречалась с 2013 по 2016 годы.
Анна Чиповская и Даниил Сергеев. Фото: соцсети
Но после расставания с Сергеевым Чиповская недолго была одна. Вскоре ее сердце занял актер Дмитрий Ендальцев. Они до сих пор вместе, актриса часто публикует совместные фото с бойфрендом, но замуж за него не спешит. Детей у нее тоже нет.
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев. Фото: Global Look Press
Анна Чиповская сегодня
Звезда кино и театра сегодня – одна из востребованных в индустрии. За ней следят сотни тысяч фолловеров в соцсетях, где она нередко публикует кадры о личном. Люди знают, что у нее есть любимец-кот по кличке Куся.
Анна Чиповская с котом Кусей. Фото: соцсети