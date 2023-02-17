Анна Чиповская: как стала звездой «Оттепели», что у нее было с Данилой Козловским на самом деле, и с кем она счастлива сегодня

Анна Чиповская выросла в театре в буквальном смысле. Пока ее мама репетировал аи выступала, дочка за кулисами впитывала особую атмосферу храма Мельпомены. И уже в детстве поняла, чему хочет посвятить свою жизнь. Как сложилась карьера актрисы и что происходило в ее личной жизни - подробнее далее.

Анна Чиповская: детство, родители

Анна Чиповская родилась 16 июня 1987 года в Москве. Ее мать Ольга Чиповская - актриса Театра имени Е. Вахтангова, отец — Борис Фрумкин, джазовый музыкант. Когда девочке исполнился годик, ее родители развелись, отец уехал из России, сейчас живет в Германии. Но отношения с дочкой он сохранил, и Анна очень трепетно относится к родителю.