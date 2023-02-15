Женщинам с этими именами всегда везет в любви: выходят замуж раз и на всю жизнь

Названы пять женских имен, обладательницы которых встречают своего мужчину сразу, им поистине везет в любви — замуж такие особы выходят раз и на всю жизнь.

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Марина знает, чего хочет от своего любимого. Она не переносит фальшь и притворство. Поэтому скептически относится к признаниям в любви. Однако доверившись человеку, эта девушка готова полностью раствориться в своих чувствах. Марина привыкла доверять своей интуиции. Она тонко чувствует ложь. Мужчина, с которым такая девушка согласится связать свою судьбу должен понимать, их брак основан на любви и доверии. Марина станет верной и преданной женой.

Волевая Александра слегка непредсказуема. Она никогда не станет встречаться с тем, кого считает недостойным себя. Замуж такая девушка соглашается выйти только за того, в ком видит надежного спутника жизни.

Царственная Екатерина испытывает проблемы с доверием. Она жесткая и прямолинейная. В мужья она выбирает того, в ком полностью уверена. Обычно Екатерина счастлива в браке. Так как ее спутник жизни готов сделать все, чтобы его вторая половинка купалась в роскоши и любви. Екатерина одна из тех, кто выходит замуж один раз и на всю жизнь.