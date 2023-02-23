Вернется ли Лия Ахеджакова в театр: прогноз астролога

Театр «Современник» снял с репертуара постановку «Игра в джин» — последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. По словам Лии Меджидовны, о закрытии спектакля ее предупредил директор коллектива.

«Меня больше не будет в репертуаре по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут письма в театр. Департамент культуры тоже подтвердил, что меня убрали из репертуара. Сижу и плачу…» — призналась артистка.

В начале сезона также отменили спектакль «Первый хлеб» с участием Лии Ахеджаковой, с которым была связана скандальная история. Некоторые общественные организации возмутились тем, что в постановке звучит ненормативная лексика и даже направили жалобу в Следственный комитет на предмет проверки оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

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Кроме того, отменен был даже антрепризный спектакль «Мой внук Вениамин», с которым актриса гастролировала не только в России, но и в других странах.