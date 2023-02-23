Вернется ли Лия Ахеджакова в театр: прогноз астролога

Театр «Современник» снял с репертуара постановку «Игра в джин» — последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. По словам Лии Меджидовны, о закрытии спектакля ее предупредил директор коллектива.
«Меня больше не будет в репертуаре по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут письма в театр. Департамент культуры тоже подтвердил, что меня убрали из репертуара. Сижу и плачу…» — призналась артистка.
В начале сезона также отменили спектакль «Первый хлеб» с участием Лии Ахеджаковой, с которым была связана скандальная история. Некоторые общественные организации возмутились тем, что в постановке звучит ненормативная лексика и даже направили жалобу в Следственный комитет на предмет проверки оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.
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Кроме того, отменен был даже антрепризный спектакль «Мой внук Вениамин», с которым актриса гастролировала не только в России, но и в других странах.
Вернется ли Лия Ахеджакова в «Современник» или другой театр в ближайшее время? Об этом Teleprogramma.pro расспросила астролога и таролога Саону. И вот что она нам ответила.
Саона. Фото: личный архив
«Нет, Лия Ахеджакова не вернется в театр. Но она может кому-то помогать, быть преподавателем, обучать новое поколение, молодежь. Возможно, у актрисы будут проходить какие-то тренинги, — пояснила Саона.
Если Лия Ахеджакова даже будет находиться дома, она может что-то пояснять, рассказывать, делиться опытом с теми, кому это необходимо.
А на сцену актриса пока не вернется. На ней стоит блок, человек вычеркнут из-за того, что было сказано много лишних слов.
Но Лия Ахеджакова останется в России, никаких переездов я не вижу. Место жительства она не поменяет».
Чуть позже стало известно, что Лию Ахеджакову могут оставить в «Современнике». Театральному критику из Санкт-Петербурга Евгении Трипп пришел ответ на ее письмо в театр от секретаря коллектива Софьи Костыговой. И вот что написала Софья: «…Наберитесь немного терпения, все будет благополучно». Лию Ахеджакову не уволили. Она штатная актриса театра. «Лию Меджидовну мы уважаем, ценим и бережем»
Так что пока не все так однозначно!