Хабиб Шарипов: как капитан полиции стал звездой Интернета, написал «Ягоду-малинку» и перепел Бузову

Хабиб Шарипов прославился благодаря Интернету. Теперь он — настоящая звезда, сам пишет свои песни, многие из которых быстро становятся хитами и приносят награды и премии артисту. Ради сцены музыкант пожертвовал карьерой в полиции, о чем нисколько не жалеет.

Хабиб: детство, национальность

Популярный исполнитель и блогер Хабиб при рождении получил имя Хабиб-Рахман Сабирович Шарипов. Он появился на свет в первый день лета 1990 года в Казани, по национальности татарин. Родители воспитали его в соответствии с традициями и почитанием национальных обычаев.