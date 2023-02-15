Хабиб Шарипов: как капитан полиции стал звездой Интернета, написал «Ягоду-малинку» и перепел Бузову

Хабиб Шарипов прославился благодаря Интернету. Теперь он — настоящая звезда, сам пишет свои песни, многие из которых быстро становятся хитами и приносят награды и премии артисту. Ради сцены музыкант пожертвовал карьерой в полиции, о чем нисколько не жалеет.
Хабиб: детство, национальность
Популярный исполнитель и блогер Хабиб при рождении получил имя Хабиб-Рахман Сабирович Шарипов. Он появился на свет в первый день лета 1990 года в Казани, по национальности татарин. Родители воспитали его в соответствии с традициями и почитанием национальных обычаев.
Маленький Хабиб Шарипов с мамой. Фото: соцсети
С ранних лет Хабиб писал стихи и музыку, но творчество родители считали несерьезной сферой, поэтому юноша отправился получать юридическое образование в местный университет, так как глава семьи, майор полиции, хотел, чтобы сын продолжил династию криминалистов.
Хабиб: карьера
Будущая звезда шоу-бизнеса с дипломом криминалиста поступил на службу в правоохранительные органы. Преступления, экспертизы, высокая нагрузка на работе быстро выявили у Хабиба отсутствие любви к профессии. В 2017 году он покинул ряды полицейских в звании капитана, откровенно обсудив этот шаг с отцом. И занялся делом, к которому тянулась душа с детства, — пением.
Хабиб Шарипов в полицейской форме. Фото: соцсети
Хабиб: музыка
Путь на музыкальный олимп Хабиб начал еще студентом с маленького шага в Сети — он опубликовал свой кавер в микроблоге, и понеслось. Подписчикам понравилось исполнение юноши, и он продолжил начатое. Хитовой стала вариация песни Artik & Asti «Неделимы». На творчество Хабиба быстро обратили внимание пользователи видеохостинга, а потом и в TikTok.
Особенную симпатию у начинающего музыканта вызывало творчество Ольги Бузовой. У него целая коллекция каверов на ее песни. Он даже поучаствовал в конкурсе, который объявила звезда в 2018 году: исполнительница представила новый трек «Она не боится», который предложила публике перепеть.
Хабиб перепел песню и вошел в тройку победителей — к слову, участников были сотни тысяч со своей России. Его романтичный клип с крыши казанской высотки не оставил Бузову равнодушной. Сама Ольга признавалась тогда, что давно следила за творчеством Хабиба, поскольку он — заметный талантливый исполнитель.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Неудача в шоу «Песни», повествование про которое чуть ниже, стала небольшим огорчением для Хабиба. Он продолжил писать каверы и авторские песни, которые привели его к успеху: в 2020 году поклонники по достоинству оценили композиции «Ближе», «Девчонка со двора», «Ягода-малинка».
Трек «Ягода-малинка» и клип на него завирусились в TikTok с такой скоростью, о которой исполнитель, кажется, даже не мечтал. Песня выбилась в лидеры чартов и звучала, что называется, из каждого утюга, в 2022 году исполнитель получил за премию «Жара Music Awards 2022».
Хабиб Шарипов на премии «Жара». Фото: соцсети
Успех Хабибу принесли дуэт с Ваней Дмитриенко на песню «Открытка» и коллаборация с Колей Кировским «Моменты». Затем с DJ Smash певец записал дуэт на песню «Беги». В 2021 году Хабиб порадовал фанатов новым хитом «Грустинка», выступил на «Новой волне» в костюме ягоды-малинки, стал участником «Песни года».
А следующий год он начал с новинки «Ой, мороз-мороз», затем поучаствовал в проекте «Битва поколений» на телеканале «Муз-ТВ», выступив оппонентом группе «Иванушки». А от RU.TV получил звание музыкального блогера года.
Хабиб Шарипов на премии RU.TV Фото: Global Look Press
Хабиб: шоу «Песни»
О проекте Макса Фадеева и Тимати «Песни» на ТНТ Шарипов узнал случайно из соцсетей. И решил попытать счастья и заявить о себе. Он заполнил анкету и отправил ее на конкурс, оттуда пришло приглашение на очный кастинг. В 2018 году юноша отправился в Москву.
Хабиб Шарипов в шоу «Песни». Кадр из шоу
По итогам отбора жюри участниками стали 18 молодых певцов, еще одного выбирали зрители. А желанным призом объявлены 5 млн рублей и контракты с лейблами Black Star или MALFA.
Кастинг Хабиб проходил с гитарой и песней Ольги Бузовой «Мало половин». Правда, выбранный репертуар жюри в лице Макса Фадеева и Семена Слепакова не оценило. А вот вокал, харизму и подачу Шарипова похвалили. Но на проект не взяли.
Хабиб расстроился и продолжил заниматься любимым делом, а вскоре удача улыбнулась ему — с проекта «Песни» ему позвонили и обрадовали: зрители сделали свой выбор в его пользу, он стал 19-м «народным» участником.
Хабиб Шарипов на шоу «Песни» вел «прямой эфир». Кадр из шоу
Казанскому самородку было нелегко на проекте — оба композитора отказались брать его в команду. И перед дебютом на большой сцене юноша сильно нервничал. Он выбрал «Северное сияние» Ивана Дорна и за неделю смог получить расположение Макса Фадеева, который в итоге принял юношу в свою команду. Все это время его активно поддерживали зрители. Он не смог победить в шоу, но хорошо запомнился телезрителям.
Хабиб: другие проекты
Осенью 2022 года Хабиб стал участником нового шоу «Аватар» на НТВ. Он выступал в костюме Буратино и дошел до финала. Ради того, чтобы запутать членов жюри, артисту приходилось менять голос, говорить фальцетом, стараться не смеяться своим привычным узнаваемым смехом. Его разоблачила судья Ида Галич.
«Самое важное, конечно, — голос. Я даже рад, что меня угадали по голосу, потому что это значит, что люди его знают, что в нем есть некая уникальность», — рассказывал после проекта певец.
Хабиб Шарипов в образе Буратино. Кадр из шоу «Аватар»
Хабиб: личная жизнь
Личная жизнь харизматичного брюнета ростом 175 см и весом 71 кг очень интересует армию поклонниц. Но Хабиб еще не был женат и подчеркивает, что его сердце свободно.
В 2018 году Хабиб встречался с Ольгой Барановой, звездой проекта «Улица». На фестивале в Санкт-Петербурге тем летом пара обнималась на глазах у всех, а перед выступлением Хабиб объявил, что посвящает песню Оле. Но отношения продлились недолго.
Хабиб Шарипов и Ольга Баранова. Фото: соцсети
Когда в Сети Хабиб начал снимать ролики с юной блогершей Миланой Хаметовой, все вдруг решили, что это его дочь. На самом деле девочка является подопечной тикток-дома Super House, где часто бывает Хабиб, и они вместе снимают забавные ролики для соцсетей.
Хабиб Шарипов и Милана Хаметова. Фото: соцсети
Хабиб сегодня
Музыкант начал выступать с сольными концертами по городам России, и о его популярности красноречиво говорят полные залы — билеты раскупаются с бешеной скоростью. Артист не собирается останавливаться на достигнутом и намерен порадовать публику новыми авторскими композициями.