Женщины с этими именами властвуют над мужьями - «подкаблучниками», а те помалкивают

Названы имена женщин, которые деспотично относятся к своим вторым половинкам. Догадливые мужчины бегут от таких особ, как от чумных. Остальные - терпят истерики, крики и скандалы. Таким дамам редко удается обуздать свои страсти. Они всегда винят в своих бедах окружающих. И чаще всего достается их мужьям. Рядом с ними может ужиться только терпеливый «подкаблучник».

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Екатерина со своим царственным характером зачастую требует от домашних полного подчинения ее воли. Она готова прислушаться к разумным доводам, однако, решать все будет сама. Ей кажется, что она лучше других знает, что и кому нужно на самом деле. Екатерина любит командовать над мужем. И с ней лучше не спорить. Иначе семейное счастье окажется под угрозой. Она выбирает в мужья такого человека, который отличается терпеливостью и сговорчивостью.