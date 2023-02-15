Стеснялся целоваться с Гурченко, развелся с Дорониной, отказался от «Иронии судьбы»: неизвестный Олег Басилашвили

Когда-то Басилашвили не считали ни красивым, ни талантливым: ему пришлось долго идти к театральному успеху, а известность в кино к нему пришла лишь после двух десятков ролей.
Олег Басилашвили: военное детство
Олег Басилашвили в детстве. Фото: соцсети
Олег Басилашвили родился в сентябре 1934 года в Москве. Его отец Валериан Ношреванович, грузин по национальности, в свое время обосновался в столице, приехав из Грузии, и стал директором политехникума связи. А мама, Ирина Сергеевна Ильинская, филолог по образованию, написала учебник русского языка. Фамилия «Басилашвили» имеет грузинские корни, в переводе означает «потомок Василия».
Когда началась Великая Отечественная война, семья Басилашвили покинула Москву: все, кроме старшего брата Олега (Георгий был уже взрослым и ушел на фронт), эвакуировались в Грузию. Актер вспоминает тот период своей жизни, как самый страшный: свирепствовал голод, семилетний Олег перенес тяжелый туберкулез, чудом выжил и потом долго еще восстанавливался.
Семью Басилашвили поддерживала надежда на возвращение старшего сына - Георгия. Но окончилась война, шли годы… Георгий считался пропавшим без вести. Только много лет спустя, в 2017-м, известный актер Олег Басилашвили сумел отыскать следы и узнать судьбу брата: выяснилось, что он умер от полученных ран в Смоленском госпитале. Учеба в школе, как вспоминал Басилашвили, никогда не приносила ему особой радости:
«Вообще я был очень плохим учеником, а по математике совсем идиотом, ничего не соображал. Кроме двоек, других оценок не имел. Когда на экзамене в 10 классе меня спросили: «Каково отношение катета к гипотенузе?» — я ответил: «Хорошее».
Олег Басилашвили: театр
Олег Басилашвили на сцене театра в молодости. Фото: соцсети
Зато огромную радость приносил театр. Еще шестилетним мальчиком Олег увидел «Синюю птицу» в постановке Константина Станиславского – и заболел сценой. Повзрослев и вернувшись в Москву, он постоянно пропадал в театре, занимался в драмкружке, и, окончив школу, с первого раза поступил в Школу-студию МХАТ. Учился вместе с Евгением Евстигнеевым, Михаилом Козаковым и другими будущими звездами.
Через какое-то время после получения диплома Басилашвили пригласили на работу в Ленинградский БДТ имени Горького (сейчас - театр имени Товстоногова). Добиться успеха на сцене ему удалось далеко не сразу, были и неудачи, и провалы… И все же, отточив актерское мастерство, Олег Валерианович сделался одним из ведущих актеров театра.
Олег Басилашвили: кино
Олег Басилашвили и Светлана Немоляева. Фото: кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.
А вот известность в кино пришла к нему гораздо позже – когда ему было уже 34 года. К тому времени актер уже успел сыграть в двух десятках ролей, - правда, в основном в небольших ролях. Но однажды на спектакль с его участием пришел Эльдар Рязанов. Подошел к нему и спросил: «Не понимаю – почему вы у меня до сих пор не снялись ни в одном фильме?»
На что Басилашвили с юмором ответил: «Я тоже, признаться, не понимаю». Результатом беседы стало участие Басилашвили в фильме «Служебный роман». Надо ли говорить, что сразу после выхода картины он стал звездой – как и другие актеры, которые в ней снялись!
Олег Басилашвили и Марина Неелова. Фото: кадр из фильма «Осенний марафон», 1979 г.
Басилашвили сделался нарасхват у режиссеров. Он снимался в фильмах, которые принято называть «культовыми»: «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Курьер»… После фильма «Вокзал для двоих» зрители решили: у него роман с Людмилой Гурченко!
Олег Басилашвили и Людмила Гурченко. Фото: кадр из фильма «Вокзал для двоих», 1982 г.
А он боялся даже поднять на нее глаза, вместо слов, написанных в сценарии, мог издавать лишь междометия: Гурченко была для него недосягаемой звездой, опытной «львицей» кино, а себя рядом с ней он ощущал неуверенным и неумелым. Страшно было с ней разговаривать, еще страшнее – целоваться…
Олег Басилашвили: Воланд в «Мастере и Маргарите»
Олег Басилашвили в роли Воланда. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2005 г.
Басилашвили должен был сняться еще в одном фильме Рязанова – «Ирония судьбы, или С легким паром!», но отказался от роли Ипполита – как раз в то время у него умер отец. Он играл графов и милиционеров, бандитов и ученых… А в 2005 году зрители увидели его в роли Воланда в картине Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Это стало важной вехой в творчестве актера. Позднее он вспоминал:
«Это одна из очень значимых для меня работ, ибо все, что написано в романе Булгакова, сыграть невозможно. Поскольку эпиграфом служат слова из «Фауста» Гете, я понял, что это герой, который, по сути, несет благо. Он напугал всю Москву, показал, что все стукачи и энкавэдэшники — ничто в сравнении с какой-то высшей силой».
Олег Басилашвили: брак с Татьяной Дорониной
Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press
В первый раз Олег женился еще в институте – на своей однокурснице Татьяне Дорониной. Они прожили вместе 8 лет. Но потом Доронина узнала о том, что муж изменяет ей с другой красавицей – актрисой Татьяной Пилецкой.
Олег Басилашвили и Татьяна Пилецкая. Фото: кадр из фильма «Невеста», 1956 г.
Доронина в тот момент была беременна, но, узнав об измене, сделала аборт. Врачи потом сказали ей: могла родиться двойня, но больше детей у нее не будет. Доронина так и не смогла простить себя за это. В 1963 году они развелись.
Олег Басилашвили и Галина Мшанская: дети и внуки
Галина Мшанская в молодости. Фото: соцсети
А потом в жизнь Олега Басилашвили пришла новая любовь. Он сидел дома и смотрел телевизор – в компании Павла Луспекаева. На экране он увидел девушку, которая сразила его в самое сердце. Ее звали Галина Мшанская, и она вела телепередачу для молодежи.
«Эта девушка станет моей женой!» - воскликнул темпераментный Басилашвили. И тут же, не откладывая дело в долгий ящик, помчался на телестудию. Ворвался на площадку и был готов уже попросту похитить красавицу из кадра – но его остановили: на телевизионных камерах горели красные огоньки, шла съемка.
Галина не смогла остаться равнодушной к такому натиску. Она скоро поняла: Олег – не только привлекательный (при росте 181 см актер весил 80 кг), но еще и добрый и порядочный, несмотря на сложный характер.
Они вместе уже больше 60 лет. Их старшая дочь Ольга получила образование экономиста, но потом пришла работать на петербургское телевидение. Младшая, Ксения, работает на радио. У Ксении – двое детей: Мариника и Тимофей.
Олег Басилашвили: доход
У семьи Басилашвили есть и квартира, и дача, они никогда не бедствовали, но не потому, что зарабатывали огромные деньги, - в Советском Союзе артисты получали не так уж много. Просто, по словам Олега Валериановича, он с детства привык жить скоромно и не транжирить деньги, а постоянно что-то откладывать. Сейчас народный артист СССР получает пенсию.
Олег Басилашвили сейчас
Олег Басилашвили с женой и дочками. Фото: Global Look Press
Как рассказывала Галина Мшанская, ее муж – редкий домосед: больше всего любит жить на даче, которая находится на берегу Финского залива. В конце 2020 года актер заболел коронавирусом и долго восстанавливался. Потом случилось другое несчастье – он неудачно упал, потребовалось хирургическое вмешательство…
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Олегу Валериановичу уже 88 лет, и на сцену он уже не выходит. И в кино не снимается – но до последнего времени еще озвучивал мультфильмы, участвовал в документальных фильмах, посвященных звездам советского кино. Он признается: считает себя счастливым человеком, - ему повезло работать с лучшими режиссерами, радовать зрителей своими ролями.
А на вопрос – как он относится к слову «великий»? – Басилашвили отвечает: «Ощущать себя великими могут только идиоты. Каждый нормальный человек таит в себе недовольство собой, и чем больше этого недовольства, тем он глубже».