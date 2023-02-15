Стеснялся целоваться с Гурченко, развелся с Дорониной, отказался от «Иронии судьбы»: неизвестный Олег Басилашвили

Олег Басилашвили родился в сентябре 1934 года в Москве. Его отец Валериан Ношреванович, грузин по национальности, в свое время обосновался в столице, приехав из Грузии, и стал директором политехникума связи. А мама, Ирина Сергеевна Ильинская, филолог по образованию, написала учебник русского языка. Фамилия «Басилашвили» имеет грузинские корни, в переводе означает «потомок Василия».

Когда началась Великая Отечественная война, семья Басилашвили покинула Москву: все, кроме старшего брата Олега (Георгий был уже взрослым и ушел на фронт), эвакуировались в Грузию. Актер вспоминает тот период своей жизни, как самый страшный: свирепствовал голод, семилетний Олег перенес тяжелый туберкулез, чудом выжил и потом долго еще восстанавливался.

Семью Басилашвили поддерживала надежда на возвращение старшего сына - Георгия. Но окончилась война, шли годы… Георгий считался пропавшим без вести. Только много лет спустя, в 2017-м, известный актер Олег Басилашвили сумел отыскать следы и узнать судьбу брата: выяснилось, что он умер от полученных ран в Смоленском госпитале. Учеба в школе, как вспоминал Басилашвили, никогда не приносила ему особой радости:

«Вообще я был очень плохим учеником, а по математике совсем идиотом, ничего не соображал. Кроме двоек, других оценок не имел. Когда на экзамене в 10 классе меня спросили: «Каково отношение катета к гипотенузе?» — я ответил: «Хорошее».

Олег Басилашвили: театр

