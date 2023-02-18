Церемония вручения премии «Грэмми» собрала много ярких персонажей - лучшие из них

Номинаций и номинантов здесь еще больше, чем у киноакадемиков, а значит, и количество присутствующих на мероприятии звезд и звездочек просто астрономическое.

Очередная, уже 65-я по счету церемония вручения «Грэмми» состоялась недавно в Лос-Анджелесе, где каждый из гостей, будь претендент на победу или просто заглянувшая на огонек знаменитость, старался любым способом выделиться из толпы и привлечь внимание фоторепортеров.