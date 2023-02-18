Церемония вручения премии «Грэмми» собрала много ярких персонажей - лучшие из них

Номинаций и номинантов здесь еще больше, чем у киноакадемиков, а значит, и количество присутствующих на мероприятии звезд и звездочек просто астрономическое.
Очередная, уже 65-я по счету церемония вручения «Грэмми» состоялась недавно в Лос-Анджелесе, где каждый из гостей, будь претендент на победу или просто заглянувшая на огонек знаменитость, старался любым способом выделиться из толпы и привлечь внимание фоторепортеров.
Фото: Globl Look Press
Топ-модель Хайди Клум (на фото - с мужем, рокером Томом Каулицем) призов не получала и не вручала, зато блеснула эффектным декольте.
Фото: Reuters
Легенда стиля кантри Шания Туэйн оделась поярче, ведь ей предстояло вручить награду в категории «Лучший кантри-альбом».
Фото: Globl Look Press
Дочь Мадонны Лурдес переплюнула маму по части эпатажа - в этом девушке помогла ее подруга Александра (слева), известная также как Eartheater и Тринити Вигорски.
Фото: Globl Look Press
Рэп-звезда Карди Би ушла домой без трофеев, но ее необычное платье не осталось незамеченным.
Фото: Globl Look Press
У светской львицы Пэрис Хилтон недавно родился сын, что не помешало ей появиться на церемонии - спасибо суррогатному материнству!
Фото: Globl Look Press
Певица Лиззо выиграла в одной из самых престижных номинаций - «Запись года». Возможно, в номинации «Наряд года» эта эксцентричная дама тоже рассчитывает на победу.
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