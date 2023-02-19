Благодаря каким решениям судебных органов знаменитости могут очень серьезно обеднеть или разбогатеть

Но всего этого в жизни известных людей хватает, и суммы, на которые «влетают» селебрити после вынесенного судьями вердикта, порой просто фантастические.

Жилищные споры: от 40 тысяч до 3 миллионов

Валерий Леонтьев живет с женой на вилле в США: уже год он не был в Москве, куда раньше прилетал на концерты и съемки. У Леонтьева в столице шикарная квартира в Колокольниковом переулке, в доме 1917 года постройки - здесь певец скупил несколько квартир на соседних этажах и сделал трехуровневое жилье.

Увы, трубы в шикарных апартаментах прохудились, соседей снизу серьезно затопило: потолок и стены пришли в негодность. Хозяйка пострадавшей квартиры подала в суд, который частично удовлетворил ее иск - теперь Леонтьев должен выплатить 225 329 рублей в качестве компенсации за восстановительный ремонт.

Ларису Гузееву суд обязал выплатить сначала 82 тысячи рублей за испорченные стены в квартире ее соседки. Рабочие так усердно делали ремонт (долбили стены) у Гузеевой, что не рассчитали свои силы, а в соседней квартире образовались трещины на стенах.

Жилье соседки было застраховано, страховая компания взыскала ущерб с Гузеевой. Затем был еще один иск (за трещины в других комнатах той же квартиры) и еще одна выплата, уже на сумму 100 тысяч рублей.

Ольга Бузова не забывает оплачивать счета за свою квартиру в элитном ЖК столицы, а вот про жилье в родном Санкт-Петербурге вспоминает нечасто. Квартира Ольги во Фрунзенском районе стоит закрытой, Бузова задолжала управляющей компании 43 тысячи рублей.

Полгода назад жилищники пошли в суд, но очень занятая звезда принятое там решение о выплате долга проигнорировала. Потому документы попали к судебным приставам, которые вновь побеспокоили Олю. На днях Бузова все-таки оплатила копеечный (по ее, конечно, меркам) долг.