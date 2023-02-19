Благодаря каким решениям судебных органов знаменитости могут очень серьезно обеднеть или разбогатеть

Но всего этого в жизни известных людей хватает, и суммы, на которые «влетают» селебрити после вынесенного судьями вердикта, порой просто фантастические.
Жилищные споры: от 40 тысяч до 3 миллионов
Валерий Леонтьев живет с женой на вилле в США: уже год он не был в Москве, куда раньше прилетал на концерты и съемки. У Леонтьева в столице шикарная квартира в Колокольниковом переулке, в доме 1917 года постройки - здесь певец скупил несколько квартир на соседних этажах и сделал трехуровневое жилье.
Увы, трубы в шикарных апартаментах прохудились, соседей снизу серьезно затопило: потолок и стены пришли в негодность. Хозяйка пострадавшей квартиры подала в суд, который частично удовлетворил ее иск - теперь Леонтьев должен выплатить 225 329 рублей в качестве компенсации за восстановительный ремонт.
Ларису Гузееву суд обязал выплатить сначала 82 тысячи рублей за испорченные стены в квартире ее соседки. Рабочие так усердно делали ремонт (долбили стены) у Гузеевой, что не рассчитали свои силы, а в соседней квартире образовались трещины на стенах.
Жилье соседки было застраховано, страховая компания взыскала ущерб с Гузеевой. Затем был еще один иск (за трещины в других комнатах той же квартиры) и еще одна выплата, уже на сумму 100 тысяч рублей.
Ольга Бузова не забывает оплачивать счета за свою квартиру в элитном ЖК столицы, а вот про жилье в родном Санкт-Петербурге вспоминает нечасто. Квартира Ольги во Фрунзенском районе стоит закрытой, Бузова задолжала управляющей компании 43 тысячи рублей.
Полгода назад жилищники пошли в суд, но очень занятая звезда принятое там решение о выплате долга проигнорировала. Потому документы попали к судебным приставам, которые вновь побеспокоили Олю. На днях Бузова все-таки оплатила копеечный (по ее, конечно, меркам) долг.
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин. Фото: Юлия Пыхалова
Алиса Аршавина три года назад развелась с футболистом, тренером и телеэкспертом Андреем Аршавиным. Андрей платит алименты на их общую дочь, 5-летнюю Есению, - это около 300 тысяч рублей ежемесячно.
Также Алиса получает от своего первого мужа, бизнесмена Алексея Казьмина, деньги на 17-летнего сына и 9-летнюю дочь. После развода Алиса не уехала из загородного дома, записанного на мать Аршавина, чем Татьяну Ивановну разозлила.
Фото: Юлия Пыхалова
Мама знаменитого спортсмена на одном из ток-шоу сообщила, что Алиса дурила голову ее Андрею и обманом выманила у него чуть ли не миллион евро. Из дома Татьяна Ивановна невестку все-таки выселила по решению суда, при этом Алиса осталась должна экс-свекрови 1 920 000 рублей (столько набежало за незаконное проживание и «коммуналку»). К концу года Алиса долг погасила.
Но это еще не все: на 14 марта назначено судебное заседание по другому иску к Алисе. Некий питерский бизнесмен хочет получить 3 миллиона рублей в качестве компенсации материального ущерба.
Якобы предприниматель собрал по заказу Алисы конструкцию модульного дома, за что должен был получить 3 миллиона. Истец утверждает, что Аршавина с ним не расплатилась. Идут экспертизы - возможно, ответчица не платит потому, что недовольна качеством работ.
Алименты: от 15 тысяч до 6 миллионов
Игорь Петренко и Екатерина Климова. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
На минувшей неделе суд начал рассматривать иск актера Игоря Петренко к бывшей жене и коллеге Екатерине Климовой. Петренко хочет снизить алименты на двух общих с Климовой несовершеннолетних сыновей, которые живут с матерью. Недавно Петренко погасил рекордный звездный долг по алиментам - 6 миллионов 240 тысяч рублей. Копился он около года.
Климова, чтобы выбить долг у бывшего супруга, обращалась к судебным приставам, которые подавали иск на ограничение должнику выезда из страны, - после этого Петренко погасил задолженность, а теперь хочет сделать так, чтобы алименты выглядели поскромнее.
Напомним, актеры развелись в 2014 году после 10 лет брака и заключили соглашение у нотариуса, где обозначили фиксированный размер алиментов, не привязанный к прописанным в законе выплатам.
За минувшие годы Петренко создал новую семью, у него родились три дочери, а доходы снизились. Скорее всего, суд пойдет ему навстречу и зафиксирует новый размер алиментов на сыновей. Но для этого недостаточно заявить о рождении еще трех детей - нужно еще доказать, что актер их содержит.
Согласно судебной практике, нынешняя жена Петренко должна подать на взыскание алиментов на трех дочерей, и тогда суд назначит размер алиментов на всех пятерых детей Игоря. Как известно, общий размер алиментов не может превышать 50% доходов одного из родителей.
В итоге каждый из наследников актера будет получать по 10% от его заработка. Стоит отметить, что, когда доход родителя нестабилен, суд может зафиксировать размер алиментов в твердой сумме, учитывая заработки и названные выше аргументы, связанные с количеством детей.
Пелагея. Фото: Первый канал
Тем временем игрок хоккейного клуба «Авангард» Иван Телегин через суд уже добился снижения размера алиментов на 6-летнюю дочь Таисию, которая родилась в браке с певицей Пелагеей. Телегин перечислял дочери 1/4 своих доходов ежемесячно (по слухам, около 500 тысяч рублей).
Однако недавно он начал платить алименты на 6-летнего сына Марка от экс-гражданской жены Евгении Ноур, а по закону размер алиментов на двух детей составляет 1/3 от ежемесячного дохода. Потому Иван в иске и просил уменьшить размер алиментов на дочь с 1/4 ежемесячного дохода на 1/6. Иск удовлетворили.
А вот телеведущая Дана Борисова получила решение суда о том, что ее бывший муж, успешный предприниматель Максим Аксенов, должен платить алименты на 15-летнюю дочь Полину в размере 60 тысяч рублей в месяц. Однако бизнесмен перевел Дане лишь 15 тысяч рублей (столько он платил до решения суда) и на связь с Борисовой не выходит. Если долг будет накапливаться, Дана грозит бывшему новыми исками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
А в это время
800 тысяч и надежда выйти на свободу
Напомним, по приговору суда за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов получил 8 лет колонии и штраф. Представители актера его выплатили: компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей перечислили сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Видимо, посчитав, что совесть его теперь чиста, артист попросился на свободу.
Недавно в Алексеевском суде Белгородской области было зарегистрировано ходатайство Ефремова, в котором он просит заменить тюремный срок принудительными работами. Шансы, что суд удовлетворит ходатайство, достаточно высоки. Ефремов отсидел уже два с половиной года, характеристики у него хорошие - актер в колонии ведет себя примерно и много работает.