Звезды девяностых и нулевых, скончавшиеся на пике карьеры

Безусловная звезда 90-х, автор и ведущий многих популярнейших проектов для подростков и не только. Казалось, что он был другом всех детей - добрый, улыбчивый, в каждой из передач, которую делал или вел, он общался и с юной аудиторией, и с маленькими гостями на равных.

А передач было ой как много: «Марафон 15» - серьезный тележурнал для подростков, «Звездный час» - главная интеллектуальная игра российских тинейджеров, «Денди. Новая реальность» - первая программа про компьютерные и видеоигры, «Зов джунглей» - веселые старты для мелюзги, которые почему-то было интересно смотреть, даже если ты сильно старше.

Он умел быть нескучным и небанальным. Потому и вывел детское телевидение на необычайные высоты. Казалось, что и это не предел, и у Сергея впереди еще много творческих достижений. Но в 2001 году Супонев разбился, катаясь на снегоходе по льду Волги в Тверской области. Ему было всего 38.

В 2013 году произошла еще одна трагедия - покончил с собой единственный сын Сергея, Кирилл. Молодой человек прожил на 10 лет меньше отца...

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Игорь Сорин (1969 - 1998)