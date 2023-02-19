Звезды девяностых и нулевых, скончавшиеся на пике карьеры

А в конце января 60-летие мог бы отметить Сергей Супонев - придумавший, как считают многие, российское детское телевидение. Оба ушли очень молодыми, популярными и были в этом несчастье не одиноки.
«Телепрограмма» вспоминает ярких творческих личностей девяностых и нулевых, скоропостижно покинувших этот мир.
Сергей Супонев (1963 - 2001)
Сергей Супонев. Фото: YouTube
Безусловная звезда 90-х, автор и ведущий многих популярнейших проектов для подростков и не только. Казалось, что он был другом всех детей - добрый, улыбчивый, в каждой из передач, которую делал или вел, он общался и с юной аудиторией, и с маленькими гостями на равных.
А передач было ой как много: «Марафон 15» - серьезный тележурнал для подростков, «Звездный час» - главная интеллектуальная игра российских тинейджеров, «Денди. Новая реальность» - первая программа про компьютерные и видеоигры, «Зов джунглей» - веселые старты для мелюзги, которые почему-то было интересно смотреть, даже если ты сильно старше.
Он умел быть нескучным и небанальным. Потому и вывел детское телевидение на необычайные высоты. Казалось, что и это не предел, и у Сергея впереди еще много творческих достижений. Но в 2001 году Супонев разбился, катаясь на снегоходе по льду Волги в Тверской области. Ему было всего 38.
В 2013 году произошла еще одна трагедия - покончил с собой единственный сын Сергея, Кирилл. Молодой человек прожил на 10 лет меньше отца...
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Игорь Сорин (1969 - 1998)
Игорь Сорин. Фото: YouTube
Позитивный и энергичный Сорин, которого часто называли самой яркой и творческой единицей «Иванушек», 1 сентября 1998 года упал с балкона шестого этажа. Музыканту, который незадолго до смерти покинул бойз-бэнд, решив уйти в одиночное плавание, было 28 лет.
Сорина с множественными переломами экстренно доставили в больницу, но спасти не смогли - через три дня он скончался. Позже на балконе нашли записку: «Моим Родным. Маме. Папе. Сашеньке. ВСЕ. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. ЛЕТИТЕ».
Эта запись дала следствию повод квалифицировать трагедию как самоубийство, но споры вокруг гибели Сорина до сих пор не утихают. В 2013 году рыжий «иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что разделяет мнение о том, что Игоря убили.
Родные погибшего музыканта считают, что в гибели артиста виновата религиозная организация «Рэйки Кадуцей», в которую перед смертью якобы вступил Игорь, но представители движения, конечно, отрицают причастность к трагедии.
Михей (1970 - 2002)
Михей. Фото: Globl Look Press
Сейчас про донецкую Макеевку можно регулярно слышать в сводках новостей, а в 90-е этот городок знали только благодаря одному человеку - Сергею Крутикову, более известному как Михей. Самобытный артист был одним из лидеров уличной культуры, участвовал в фестивалях по брейк-дансу, читал рэп. И, вероятнее всего, сейчас считался бы настоящей легендой хип-хопа.
В 1995 году артист собрал группу «Михей и Джуманджи» и выпустил всего лишь один альбом, песни с него мгновенно стали хитами («Туда», «Сука-любовь» и др.) - за них Михею выдали кучу музыкальных наград и объявили «русским Jamiroquai» (культовый британский фанк-певец).
Увы, оглушительный успех развить и закрепить не удалось. В 2002 году 31-летний Михей, уже переживший к тому моменту инсульт, скончался - причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Мурат Насыров (1969 - 2007)
Мурат Насыров. Фото: YouTube
Певец из Алма-Аты стал знаменит благодаря песне «Мальчик хочет в Тамбов», являвшейся русской перепевкой композиции Tic Tic Tac бразильской группы Carrapicho. Мурат, работавший с «А-Студио» и предпочитавший музыку стильную и элегантную, не был в восторге от этого хита с отчетливым кабацким оттенком, но именно он сделал его знаменитым.
Позже у Насырова появились и другие шлягеры: «Я - это ты», «Кто-то простит», больше соответствующие его музыкальным вкусам. Насыров превратился в востребованного артиста со стабильным гастрольным графиком - тем неожиданнее была новость о внезапной гибели певца в 2007 году. 37-летний Насыров упал с балкона своей московской квартиры, держа в руках фотоаппарат.
Как, зачем, почему?! Фанаты, разумеется, заговорили об убийстве, прорабатывали и вероятность несчастного случая - пусть слова «селфи» тогда еще не было, но наличие фотоаппарата намекало на желание артиста сделать снимок на балконе.
А вот близкие Мурата отмечали, что у звезды были проблемы с психикой из-за чрезмерной нагрузки, а также смерти друга, гитариста «А-Студио» Баглана Садвакасова.
Олег Жуков (1973 - 2002)
Олег Жуков с партнерами по группе «Дискотека Авария», второй слева. Фото: Persona Stars
Именно с приходом в «Дискотеку Авария» в 1992 году колоритного рэпера Жукова началось восхождение коллектива на поп-олимп. Первый альбом «Танцуй со мной» и ремикс песни «Ты кинула» группы «Ляпис Трубецкой» слушала вся Россия.
Песня «Новогодняя» стала гимном 1999 года. А через пару лет у группы вышел альбом «Маньяки», вписавший музыкантов в пантеон русского шоу-бизнеса.
Жаль только, что в полной мере не смог этим насладиться Олег - в 2002 году он скончался от рака головного мозга на 29-м году жизни. Жуков боролся с недугом, ему сделали операцию, после которой он даже несколько раз выходил на сцену.
О болезни Олега его товарищи по группе старались не распространяться, поэтому трагическая весть стала шоком для поклонников. Альбом «Четверо парней», вышедший в 2006 году, «Дискотека Авария» посвятила памяти Олега.