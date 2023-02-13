Позор для короля! 5 самых некрасивых конфузов Карла III

Конфуз с носком – далеко не первый и не единственный для Карла. Еще будучи принцем Чарльзом и собравшись жениться на Диане, он позволил себе двусмысленный комментарий об их отношениях. Была отпраздновала помолвка, журналисты принялись задавать вопросы. Один из репортеров отметил, что пара выглядит влюбленной и счастливой, на что Диана сказала с улыбкой: «Да, абсолютно!» Примерно такого же ответа все ждали и от Чарльза. Но он неожиданно изрек:

«Что бы это ни значило… Каждый понимает по-своему».

Хотел поумничать? Или в самом деле был далек от мысли о супружеском счастье? Видимо, второе – тем более, что в день свадьбы только слепой не заметил холодности жениха: она даже не поцеловал невесту, когда это полагалось сделать во время обряда. Принц спохватился позднее – когда пара уже стояла перед своими подданными на балконе дворца.

«Секс по телефону»

