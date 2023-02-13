Позор для короля! 5 самых некрасивых конфузов Карла III

Британский король уже успел прославиться – но не своими подвигами или мудрыми решениями, а конфузами, которые то и дело с ним случаются.
Дырявый носок
Король Карл III. Фото: Global Look Press
9 февраля 2023 года король Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла, почтили своим присутствием одну из лондонских мечетей. Входить в мечеть необходимо, сняв у порога обувь. Карл так и сделал. И взору всех присутствующих открылась великолепная дырка на его носке. Что послужило причиной такой неопрятности – пренебрежение к своему гардеробу или широко известная бережливость Карла? Неизвестно. Новость быстро попала в Сеть, и умиленные подданные принялись комментировать носок монарха: «Он живой человек – такой же, как и мы! У кого из нас нет дырявых носков?»
Не влюбленный: странный комментарий после помолвки с Дианой
Фото: кадр из сериала «Корона»
Конфуз с носком – далеко не первый и не единственный для Карла. Еще будучи принцем Чарльзом и собравшись жениться на Диане, он позволил себе двусмысленный комментарий об их отношениях. Была отпраздновала помолвка, журналисты принялись задавать вопросы. Один из репортеров отметил, что пара выглядит влюбленной и счастливой, на что Диана сказала с улыбкой: «Да, абсолютно!» Примерно такого же ответа все ждали и от Чарльза. Но он неожиданно изрек:
«Что бы это ни значило… Каждый понимает по-своему».
Хотел поумничать? Или в самом деле был далек от мысли о супружеском счастье? Видимо, второе – тем более, что в день свадьбы только слепой не заметил холодности жениха: она даже не поцеловал невесту, когда это полагалось сделать во время обряда. Принц спохватился позднее – когда пара уже стояла перед своими подданными на балконе дворца.
«Секс по телефону»
Король Карл III и Камилла. Фото: Global Look Press
Не секрет, что супружеская верность не была спутником Чарльза во время его брака с Дианой: он продолжал встречаться с Камиллой Паркер-Боулз. И однажды позволил себе довольно рискованные интимные фразы, общаясь с возлюбленной по телефону. Об этом стало известно широкой публике. Чопорные британцы пришли в ужас. Принц говорил с Камиллой, употребляя выражения вроде: «Я хотел бы жить в твоих трусиках», «Не знаю, как пережить эту ночь без тебя»… Имидж будущего короля получил тогда сокрушительный удар.
Брошенная перед Тадж-Махалом Диана
Принцесса Диана. Фото: соцсети
Во время визита в Индию Диана отправилась осмотреть знаменитый памятник любви – величественный храм Тадж-Махал. Было бы логично, если бы в этой романтической поездке ее сопровождал муж. Но у принца Чарльза нашлись дела поважнее. И Диана осматривала прекрасный дворец одна. Присев на скамейку у входа, она стала объектом внимания папарацци. Уже на следующий день в газетах красовалась выразительная фотография с не менее выразительной подписью:
«Одинокая, всеми покинутая красавица – ее никто не любит».
Вероятно, принцу следовало проявить внимание и хотя бы на публике не бросать жену в одиночестве. Диану все жалели. Его – ненавидели.
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Слуга специально для выдавливания пасты из тюбика
Гнев подданных вызвал и тот факт, что у принца Чарльза, как оказалось, имелся целый штат слуг для выполнения простейших действий. Например, один из них… поднимал небрежно брошенный принцем пиджак и аккуратно вешал его на место. Еще один слуга выполнял единственную обязанность – выдавливал для Чарльза зубную пасту. На фоне своей матушки, королевы Елизаветы II, которая сама выращивала овощи на огороде и избегала лишних трат, наследник престола, позволяющий себе такое транжирство, выглядел просто некрасиво.