Ольга Орлова: «Каждый раз, когда мне в соцсетях писали: «Ой, вы, что, беременная?» — мне было больно»

Перед тем, как удачно выносить и родить ребенка в 45 лет, телеведущая Ольга Орлова несколько раз пыталась забеременеть и теряла ребенка. В новом интервью она призналась, что таких случаев было достаточно много, но ей не хочется озвучивать точную цифру, чтобы не демотивировать женщин, которые активно пытаются стать мамами.

«Поэтому каждый раз, когда мне в соцсетях писали: «Ой, вы, что, беременная?» — мне было больно, — призналась звезда в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Но результат мне нравится».

Орлову спросили, как же ей удалось не потерять веру в то, что успешная беременность еще возможна.

«Я очень упертый человек по жизни. Я прям танк. Если я что-то решила, то приложу все усилия», — ответила ведущая «Дома-2». «Тут, наверно, важна очень большая работа над собой. Как мне девчонки пишут: «Вот у меня замерзшая беременность, я так расстраиваюсь. Как прийти в себя? Как найти силы жить?» А мне хочется сказать: «Девчонки, у вас должны быть огромные силы жить, потому что ваша первая, вторая или даже пусть третья неудача — это лишь какое-то препятствие на пути к большому счастью». Надо к этому так относиться». «Первый раз я очень сильно расстраивалась, плакала и все такое. Второй раз я переживала. И знаешь, когда этих разов прошло большое количество — не буду говорить, — для меня это было: «Окей, ладно, идем дальше». Вот так должно быть. Нельзя опускать руки. Нельзя стреляться раньше времени. Это касается не только беременности, это касается любого дела в жизни человека. Не все всегда получается с первого раза, и если ты идешь как танк, если ты не сдаешься, если ты не вешаешь нос, то все у тебя получится».

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