Как Сергей Гармаш стал звездой экрана, со скандалом ушел из «Современника» и снялся в «Чебурашке»

Звезда кино и театра Сергей Гармаш оберегает личную жизнь. Мало кто знает, что он давно и счастливо женат, у него вдое детей и уже есть внук. Как из трудного херсонского мальчугана он вырос в звезду первой величины - читайте далее.

Сергей Гармаш: детство, юность, национальность

Сергей Леонидович Гармаш родился в первый день осени 1958 года в Херсоне Украинской ССР в простой украинской семье, отец был водителем, мать – диспетчер автобусной станции. Какое гражданство имеет сегодня Сергей Леонидович, неизвестно.

У Сергея есть младший брат Роман Гармаш. Он в 2011 году стал виновником в смертельной автоаварии. Следствие установило, что Роман был пьян. Сергей отказался выручать брата, поскольку заявил, что тот виноват однозначно, и должен понести наказание. Но адвоката родственнику все-таки нанял. В результате суд признал Романа Гармаша виновным и приговорил 3,5 годам заключения, которые он отбыл в колонии-поселении.