Как Сергей Гармаш стал звездой экрана, со скандалом ушел из «Современника» и снялся в «Чебурашке»

Звезда кино и театра Сергей Гармаш оберегает личную жизнь. Мало кто знает, что он давно и счастливо женат, у него вдое детей и уже есть внук. Как из трудного херсонского мальчугана он вырос в звезду первой величины - читайте далее.
Сергей Гармаш: детство, юность, национальность
Сергей Леонидович Гармаш родился в первый день осени 1958 года в Херсоне Украинской ССР в простой украинской семье, отец был водителем, мать – диспетчер автобусной станции. Какое гражданство имеет сегодня Сергей Леонидович, неизвестно.
У Сергея есть младший брат Роман Гармаш. Он в 2011 году стал виновником в смертельной автоаварии. Следствие установило, что Роман был пьян. Сергей отказался выручать брата, поскольку заявил, что тот виноват однозначно, и должен понести наказание. Но адвоката родственнику все-таки нанял. В результате суд признал Романа Гармаша виновным и приговорил 3,5 годам заключения, которые он отбыл в колонии-поселении.
Маленький Сергей Гармаш с родителями. Фото: соцсети
В детстве Сергей был хулиганом, его даже исключали из школы. Он мечтал стать моряком и бороздить морские просторы, но по окончании школы поступил в Днепропетровское театральное училище – туда нужно было сдавать меньше экзаменов. И на удивление родных смог пройти конкурс. Здесь он получил профессию артиста кукольного театра.
Сергей Гармаш в молодости. Фото: соцсети
В Херсоне Гармаш стал работать в местном театре, выезжал на гастроли в сельские Дома культуры. Отработав два года, он отправился отдать долг родине, служил в стройбате, где много что научился делать своими руками.
Демобилизовавшись, будущая кинозвезда решил продолжать обучение в столичном вузе и отправился покорять Москву. Здесь колоритный парень (его рост 187 см, а вес 85 кг) с блеском выдержал испытания в Театр-студию МХАТ перед комиссией в составе Галины Волчек, Валерия Фокина, Валентина Гафта и Игоря Кваши, и был зачислен на курс к Михаилу Тарханову.
Сергей Гармаш: театр
После вуза Гармаш в 1984 году стал актером «Современника». И вскоре стал одним из ведущих мастеров. За свою многолетнюю карьеру он сыграл в десятке постановок, среди которых «Вишневый сад», «Карамазовы и ад» по мотивам Ф.Достоевского, «Три товарища», «Мурлин Мурло», «Еще раз о голом короле», «Бесы», «Горе от ума», «Папа».
Сергей Гармаш в спектакле "Горе от ума". Фото: Global Look Press
В июле 2020 года Сергей Гармаш в «Открытом письме труппе и коллективу «Современника», отправленном в чат сотрудников театра, сообщил, что покидает театр. В нем он прослужил 36 лет и объяснил это решение тем, что в театре после смерти главного режиссера и художественного руководителя театра Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация». Его возмутили решения нового худрука Виктора Рыжакова, которые Гармаш назвал «расправой над людьми».
Виктор Рыжаков. Фото: Global Look Press
Сергей Гармаш: кино
Сниматься в кино Гармаш начал в 26 лет. От ролей он старался не отказываться, поэтому за всю карьеру их у него порядка сотни. Дебютной стала картина «Отряд» на военную тему, которую в 1984 году режиссировал Алексей Симонов. Затем снялся в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» (серия «Пожар»), драмах «Карусель на базарной площади», «Иван Великий».
Сергей Гармаш в фильме "Карусель на базарной площади". Кадр из фильма
В 90-е Гармаш отметился множеством ролей, по большей части, второстепенных, но ставших для зрителя заметными. «Армавир», «Повесть непогашенной луны», «Бесы», «Операция «Люцифер». В 1999 году Гармаш снялся в картине «Ворошиловский стрелок» в маленькой роли полицейского, но с популярностью фильма слава пришла и к Сергею.
Сергей Гармаш в фильме "Ворошиловский стрелок". Кадр из фильма
В 2000 году на экраны вышла драма «Нежный возраст», за роль в которой Гармаш стал лауреатом сразу двух кинопремий – «Ника» и «Золотой овен». Следом – еще одна удачная работа в ленте «Механическая сюита». В ней он сыграл необычного для себя персонажа – слабого, невезучего. Поскольку галерея образов актера сложилась из сильных и жестких мужиков, попробовать себя в новой ипостаси было для актера в радость. И он остался в восторге.
В 2003 году за роль в «Любовнике» Валерия Тодоровского Гармаш был номинирован на «Нику». Работу с режиссером актер продолжил в картине «Стиляги» и стал обладателем «Золотого орла» как лучший актер второго плана. В 2004 году Гармаш получил звание заслуженного артиста России, через два года ему присвоили народного.
Поистине прорывным годом в карьере актера стал 2007-й. сразу два фильма с участием Гармаша стали номинантами на «Оскар»: «12» Никиты Михалкова и «Катынь» поляка Анджея Вайды. Ленты не получили заветное «золото» Голливуда, но Сергей Леонидович за роль присяжного у Михалкова стал обладателем премии «Ника» как лучший актер.
Сергей Гармаш в фильме "12". Кадр из фильма
2010-е годы вошли в фильмографию Гармаша ролями военных из сериалов «Контригра», «Белая гвардия», «Гетеры майора Соколова». Галерея образов в офицерской форме у актера продолжилась и далее: «Ленинград 76», «Конец прекрасной эпохи», «Следователь Тихонов», «Матильда», «Напарник» «Троцкий».
В 2017 году Гармаш снялся в спортивной драме «Движение вверх», а годом ранее стал лицом «Почта-банка», в рекламных роликах которого появляется регулярно.
Сергей Гармаш в фильме "Напарник". Кадр из фильма
За последние годы фильмов с Гармашем вышло немало. Это «По ту сторону смерти» со Светланой Ходченковой, «Любовницы» с Паулиной Андреевой, «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер. В сериале «Метод» Сергей исполнил одну из главных ролей.
В 2021 году Гармаш был задействован в казахстанском кинопроизводстве. Он сыграл в фильме «Степь» второстепенную роль, сюжет про незаконную охоту его очень глубоко затронул.
Сергей Гармаш в фильме "Чебурашка". Кадр из фильма
В 2023 году на экраны вышел анимационный фильм «Чебурашка», в котором Гармаш сыграл садовника Гену, нашедшего необычное существо. Лента побила все рекорды по кассовым сборам и пришлась по душе зрителям всех возрастов. Судя по восторгам, продолжение про ушастика и доброго садовника не заставит себя ждать.
Сергей Гармаш: личная жизнь
Актер состоит в браке с актрисой Инной Тимофеевой, с которой познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Ей тогда было 16 лет, и Сергею пришлось два года ухаживать за дамой сердца, чтобы добиться, наконец, взаимности. Не было бы счастья, да несчастье помогло: он сломал ногу и три месяца ходил на костылях. Инна сжалилась над ухажером, они стали встречаться.
Сергей Гармаш с женой Инной Тимофеевой. Фото: Global Look Press
Свадьбу пара сыграла в 1983 году на родине Гармаша, в Херсоне. Первым ребенком стала дочь Дарья, которая родилась в 1988 году, а в 2006 году на свет появился сын Иван. В 2016 году актер стал дедушкой – у дочки родился сын Павел.
Сергей Гармаш с сыном Иваном. Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Сергей Гармаш с дочерью Дарьей. Фото: Global Look Press
Сергей Гармаш сегодня
Сергей Гармаш однажды стал героем пьяного происшествия. В 2019 году он упал в аэропорту Ростова-на-Дону и получил травму головы, но представители актера опровергли его недееспособное состояние.
Сегодня Гармаш участвует в постановках Малого академического театра. Пьеса «Кроткая» с его участием получила высокую оценку зрителей.