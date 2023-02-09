Почему султан Сулейман неистово до самой смерти любил одну Хюррем

Ради Хюррем султан падишах прошел против Валиде, нарушил многовековые традиции и устои, женившись на матери своих пятерых детей. Славянская рабыня сумела добиться того, что султан Сулейман провел с ней обряд никаха. Такое было просто не мыслимо для гарема в XVI веке. Ни одной другой наложнице до Роксоланы не удалось снискать такую любовь и почтение со стороны падишаха. Почему султан Сулейман до самой смерти любил одну Хюррем, которая не только получила вольную, но и стала первой хасеки.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Мнением на этот счет поделился Халит Эргенч, который сыграл в «Великолепном веке» султана Сулеймана. Актер считает, что падишах был просто покорен Хюррем султан. В ней он нашел те качества, которые другие наложницы просто боялись показывать. Едва ли рабыни в гареме могли демонстрировать повелителю свой нрав. Зато Роксолана не боялась показывать то, что она наделена умом. Султан Сулейман признавал мудрость своей славянской фаворитки. И даже советовался с ней по политическим и государственным делам. Падишаху очень импонировало то, что его любимая столь умна, прозорлива и начитана.
«Причина его неимоверной привязанности в том, что она считала себя равной ему. И всячески пыталась показать это Сулейману. Это казалось повелителю очень интересным и искренним», — говорил в документальном фильме о съемках «Великолепного века» Халит Эргенч.