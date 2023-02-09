Почему султан Сулейман неистово до самой смерти любил одну Хюррем

Ради Хюррем султан падишах прошел против Валиде, нарушил многовековые традиции и устои, женившись на матери своих пятерых детей. Славянская рабыня сумела добиться того, что султан Сулейман провел с ней обряд никаха. Такое было просто не мыслимо для гарема в XVI веке. Ни одной другой наложнице до Роксоланы не удалось снискать такую любовь и почтение со стороны падишаха. Почему султан Сулейман до самой смерти любил одну Хюррем, которая не только получила вольную, но и стала первой хасеки.

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