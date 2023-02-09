Андрей Бебуришвили: как стал резидентом Comedy Club, успел «подсидеть» Гарика Харламова и Павла Волю и почему решился на пересадку волос

Волгоградец Андрей Бебуришвили успел победить в «Камеди Баттле», стать резидентом Comedy Club, а также «прожарил» Ольгу Бузову. То ли еще будет, ведь юморист — один из популярных стендаперов страны. Как начиналась карьера шоумена, почему он решился на пересадку волос и что за актриса была его девушкой — читайте далее.

Андрей Бебуришвили: детство, родители, национальность

Андрей Бебуришвили родился 11 сентября 1992 года в Волгограде в семье врачей. Дед Андрея был известным в городе доктором. И мальчик с детства определился с будущей профессией. Он окончил медицинский университет, получил диплом хирурга, но по специальности работать не стал. Хоть и не исключает, что когда-нибудь это дело ему пригодится в жизни.

Несмотря на свою грузинскую фамилию, Андрей по национальности русский. Кто в его роду был грузином, артист не распространяется.

Андрей Бебуришвили: КВН, «Камеди Баттл»

В студенчестве Бебуришвили стал играть в КВН. Артистизм у него врожденный, а чувства юмора не занимать, поэтому Андрея выбрали капитаном команды «Оптимус Прайм». Правда, выступления коллектива проходили на местном уровне и вскоре коллектив распался.