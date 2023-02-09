Андрей Бебуришвили: как стал резидентом Comedy Club, успел «подсидеть» Гарика Харламова и Павла Волю и почему решился на пересадку волос

Волгоградец Андрей Бебуришвили успел победить в «Камеди Баттле», стать резидентом Comedy Club, а также «прожарил» Ольгу Бузову. То ли еще будет, ведь юморист — один из популярных стендаперов страны. Как начиналась карьера шоумена, почему он решился на пересадку волос и что за актриса была его девушкой — читайте далее.
Андрей Бебуришвили: детство, родители, национальность
Андрей Бебуришвили родился 11 сентября 1992 года в Волгограде в семье врачей. Дед Андрея был известным в городе доктором. И мальчик с детства определился с будущей профессией. Он окончил медицинский университет, получил диплом хирурга, но по специальности работать не стал. Хоть и не исключает, что когда-нибудь это дело ему пригодится в жизни.
Несмотря на свою грузинскую фамилию, Андрей по национальности русский. Кто в его роду был грузином, артист не распространяется.
Андрей Бебуришвили: КВН, «Камеди Баттл»
В студенчестве Бебуришвили стал играть в КВН. Артистизм у него врожденный, а чувства юмора не занимать, поэтому Андрея выбрали капитаном команды «Оптимус Прайм». Правда, выступления коллектива проходили на местном уровне и вскоре коллектив распался.
Андрей Бебуришвили с командой КВН. Фото: соцсети
Но Андрей не спешил прощаться со сценой и юмором. В Москву он отправился в 2014 году, чтобы попытать счастья на кастинге в шоу «Камеди Баттл. Суперсезон». Несколько раз он пробовал пройти отбор в Stand Up, но его шутки там не оценили. Причем попыток было несколько, но ни одна не увенчалась успехом.
Андрей Бебуришвили в шоу «Камеди Баттл». Кадр из шоу
На сцене «Камеди Баттл» Бебуришвили выступал под псевдонимом Андрюша и сразу запомнился жюри. Причем ведущий проекта Павел Воля разглядел в нем готового артиста. А один из судей, бард Семен Слепаков, отметил его интеллигентную остроумность.
Следующие этапы проекта укрепили Андрюшу в позиции лидера. Член жюри Гарик Мартиросян отмечал: «Андрей — это мощный человек, который хорошо подает шутки. Он самый главный претендент на победу».
Поэтому победа Бебуришвили в сезоне стала оправданной и ожидаемой. Триумф принес Андрею славу и признание, а также приз — место резидента в Comedy Club.
Андрей Бебуришвили: Comedy Club
Появление Бебуришвили на сцене Comedy Club состоялось совсем скоро. Он выбрал формат стенд-ап и в своих выступлениях шутит на тему личной жизни, семьи, взаимоотношений между людьми, а также рассказывает, в какие ситуации ему довелось попасть. Его шутки пришлись по душе поклонникам проекта, и вскоре Андрей стал одним из любимчиков телезрителей.
Андрей Бебуришвили в шоу Comedy Club. Кадр из шоу
Тексты для своих выступлений Бебуришвили пишет сам. И вдохновляется творчеством мэтров юмора и сатиры Аркадия Райкина и Михаила Жванецкого.
Осенью 2022 года в Comedy Club произошли кадровые изменения: Бебуришвили стал ведущим, заняв место Гарика Харламова. Аудитория проекта поделилась на два лагеря: одни были рады такой перемене и поздравляли юмориста, другие требовали вернуть Харламова.
Сам «старичок» проекта подлил масла в огонь: «Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй! А я спать». Но оказалось, что Андрей был на замене временно, пока Гарик выздоравливал.
Андрей Бебуришвили и Павел Воля в Comedy Club. Фото: канал ТНТ
Судя по всему, такой ход понравился продюсерам шоу, и уже в январе Бебуришвили вновь занял место ведущего, но уже «подвинул» Павла Волю. Вновь поднялась шумиха, однако такая замена опять оказалась кратковременной: Воля через две недели вернулся к своим обязанностям, отгуляв отпуск.
Андрей Бебуришвили: другие проекты
Бебуришвили очень быстро стал желанным гостем на других проектах. В 2016 году он принял приглашение в шоу «Звездные гонки» на канале «Пятница». В 2017 году он стал ведущим шоу ТНТ «Открытый микрофон», а на следующий год вошел в состав участников нового проекта «Прожарка», где вместе с другими юмористами высмеивал звездных гостей в каждом выпуске прямо в лицо. На его острый язык попались, например, Ольга Бузова и Даня Милохин.
Андрей Бебуришвили в шоу «Прожарка». Кадр из шоу
Кстати, Бебуришвили пробовал стать героем одного из сезонов романтического проекта «Холостяк» на ТНТ. Но ему предпочли другого юмориста с телеканала — Тимура Батрутдинова. Это его расстроило.
Бебуришвили в 2021 году был гостем в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube, где признался ведущей Ляйсан Утяшевой, что недавно сделал пересадку волос.
Он рано начал лысеть и, чтобы избежать полной потери растительности, отправился в турецкую клинику остановить процесс. С тех пор его шевелюра снова заколосилась и закучерявилась.
Андрей Бебуришвили до пересадки волос и после. Фото: соцсети
Андрей Бебуришвили: личная жизнь
О личной жизни Бебуришвили старается не распространяться. Хотя его отношения с девушками часто становятся темами для юмористических выступлений. Известно, что он в течение года состоял в отношениях с актрисой Яной Енжаевой.
Андрей Бебуришвили и Яна Енжаева. Фото: соцсети
Почему они расстались, артист не раскрывал. Хотя в одном из монологов шутил, что, мол, слишком они поторопились съехаться для совместного проживания. Также он признавался, что если в человеке хоть что-то бесит, то лучше расставаться сразу.
Свободно ли сейчас сердце Бебуришвили, неизвестно. Для комика важно, чтобы девушка обладала умом, тактичностью и была самоироничной. Сам Андрей имеет рост 181 см, весит 79 кг, глаза карие.
Андрей Бебуришвили сегодня
В настоящее время Бебуришвили продолжает выступать в Comedy Club. Он востребованный ведущий на корпоративах и свадьбах, а также регулярно гастролирует со своей программой по разным уголкам страны и зарубежья.