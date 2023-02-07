Почему султан Сулейман предпочел пленительной красоте Махидевран «заурядную» Хюррем

Историки уверены, что Хюррем султан уступала в красоте черкешенке Махидевран султан, которая была поистине чарующей. Фаворитка султана Сулеймана, которая подарила ему шехзаде Мустафу, хотя и не была обделена коварством, считалась самой красивой наложницей в гареме повелителя. Махидевран обладала стройной фигурой, тонкими чертами лица. У нее были черные, как смоль, волосы, большие глаза. А ее имя означало «Весенняя роза».

А вот Хюррем уступала своей сопернице в красоте. У нее были рыжие волосы, небольшой рост, и, если судить по сохранившимся отрывочным описаниям, внешность ее была «невзрачной». Однако султана Сулеймана ей удалось покорить вовсе не пленительной красотой, как думали многие, а мудростью, умом и прозорливостью.

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