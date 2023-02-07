Почему султан Сулейман предпочел пленительной красоте Махидевран «заурядную» Хюррем

Историки уверены, что Хюррем султан уступала в красоте черкешенке Махидевран султан, которая была поистине чарующей. Фаворитка султана Сулеймана, которая подарила ему шехзаде Мустафу, хотя и не была обделена коварством, считалась самой красивой наложницей в гареме повелителя. Махидевран обладала стройной фигурой, тонкими чертами лица. У нее были черные, как смоль, волосы, большие глаза. А ее имя означало «Весенняя роза».
А вот Хюррем уступала своей сопернице в красоте. У нее были рыжие волосы, небольшой рост, и, если судить по сохранившимся отрывочным описаниям, внешность ее была «невзрачной». Однако султана Сулеймана ей удалось покорить вовсе не пленительной красотой, как думали многие, а мудростью, умом и прозорливостью.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Нур Феттахоглу. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Вот что говорил Халит Эргенч, который сыграл в «Великолепном веке» султана Сулеймана, о привязанности повелителя к Хюррем султан.
«Самая главная черта характера Хюррем — это то, что она неудержимая женщина. Возможно даже, что по своему уму она не уступала Сулейману. И поскольку до того момента в окружении Султана не было такой женщины, Хюррем была ему просто необходима», — уточнил Халит Эргенч в документальном фильме о съемках сериала.
Актер также подметил, что если посмотреть на взаимодействия мужчины и женщины во времена действия сериала, то можно заметить, что представительницы слабого пола по своему статусу ничем не отличались от вещи.
«Ей скажут «Сядь!» — будет сидеть, скажут «Приди!» — придет», — сетовал Халит.
Спорить с эпохой и нравами гарема удавалось разве что Хюррем султан. И, конечно же, это очень привлекало султана Сулеймана. Таких женщин, как она, падишах не встречал. Хюррем была умна, хитра и весьма проницательна.