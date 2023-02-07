Кто на самом деле помог Хюррем завоевать любовь султана Сулеймана и причем здесь Валиде

В турецком сериале «Великолепный век» Хюррем показали взбалмошной и дерзкой грубиянкой, которая едва ли не сразу попала в покои султана Сулеймана, что по традициям и устоям гарема XVI века было просто немыслимо. Рабыня никак не могла пройти по «золотому пути», если она не знала даже пары слов на турецком.

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По одной из версий, к которой склоняются историки, Роксолана попала в гарем благодаря Ибрагиму-паше. Тот увидел девушку на невольничьем рынке, пожалел ее и купил для султана Сулеймана. И хотя славянская рабыня уступала в красоте фаворитке падишаха — черкешенке Махидевран султан, ей удалось понравиться его матери. Именно Валиде султан с подачи Ибрагима-паши приказала заняться обучением и воспитанием девушки. Только после того как Роксолана постигла все тонкости жизни в гареме, ей выпала удача провести ночь с падишахом. Фавориток султана Сулеймана учили письму, чтению, музицированию и многому другому. Они получали хорошее образование, чтобы быть достойными повелителя.

Славянская наложница падишаха получила имя Хюррем («улыбку и радость дарящая». — Прим. ред.). Она отличалась умом, сообразительностью и мудростью. Султан Сулейман нашел в своей фаворитке интересного собеседника. И в дальнейшем даже советовался с ней, обсуждая политические и государственные дела. Такое было сложно вообразить.