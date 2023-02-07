Почему Хюррем и Ибрагим-паша стали заклятыми врагами, а не союзниками

По легенде Ибрагим-паша сам привел славянскую рабыню Роксолану в гарем султана Сулеймана, пожалев и купив девушку на невольничьем рынке. Тогда он и предположить не мог, чем обернется ему этот добрый жест. Став фавориткой падишаха, славянская наложница сделала все для того, чтобы избавиться от Ибрагима-паши. Оба были слишком привязаны к источнику власти, которым они подпитывались от султана Сулеймана. Каждый пытался очернить другого в глазах властелина. И в этой схватке, как показала история, победила Хюррем султан.

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