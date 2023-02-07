Почему Хюррем и Ибрагим-паша стали заклятыми врагами, а не союзниками

По легенде Ибрагим-паша сам привел славянскую рабыню Роксолану в гарем султана Сулеймана, пожалев и купив девушку на невольничьем рынке. Тогда он и предположить не мог, чем обернется ему этот добрый жест. Став фавориткой падишаха, славянская наложница сделала все для того, чтобы избавиться от Ибрагима-паши. Оба были слишком привязаны к источнику власти, которым они подпитывались от султана Сулеймана. Каждый пытался очернить другого в глазах властелина. И в этой схватке, как показала история, победила Хюррем султан.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Мерьем Узерли, сыгравшая в «Великолепном веке» Хюррем султан, в документальном фильме о съемках турецкого сериала поделилась своим мнением относительно того, почему славянская фаворитка повелителя враждовала с Ибрагимом-пашой, хотя они могли стать верными союзниками. Хюррем и Великий визирь были похожи между собой тем, что они стремились занять место рядом с падишахом. И оба понимали, что стать незаменимым для повелителя сможет только один.
Именно поэтому Ибрагим-паша поддерживал Махидевран султан и ее сына шехзаде Мустафу. Он осознавал, что черкешенка едва ли станет соперничать с ним. Хотя она и была фавориткой султана Сулеймана, но не представляла никакой опасности для Ибрагима-паши, так как не имела особого влияния на повелителя. В отличие от Хюррем султан, ради которой падишах нарушил все мыслимые традиции и устои, проведя с ней обряд никаха и даровав ей свободу.