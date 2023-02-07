Настоящее лицо Мая Абрикосова: фальшивые «романы», разрыв с коллегами по «Дому-2», кабачки и скандальные разоблачения

Май Абрикосов — один из «золотого состава» популярного телешоу «Дом-2». Его быстро запомнили и полюбили, и сегодня, спустя годы после окончания его «телестройки», Май Абрикосов остается на виду, часто комментирует в СМИ своих бывших коллег. И его высказывания бывают порой очень резкими.
Май Абрикосов: детство и юность
Май Абрикосов в детстве. Фото: соцсети
Он родился 19 августа 1981 года в городе Воронеже и при рождении получил имя Роман Тертишный. Одноклассники были уверены: Роман станет артистом, ведь он играл в школьном драмкружке, танцевал, а еще — писал стихи и умел рисовать.
Но родители настояли на получении более «земной» специальности, и юноша окончил юридический колледж. Но потом занялся тем, что ему действительно нравилось: поступил на актерское отделение Воронежской академии искусств. Играл в студенческих постановках и сам ставил спектакли. Его «Гамлет» гремел на весь город.
Май Абрикосов: «Дом-2»
Май Абрикосов на «Доме-2». Фото: соцсети
А потом кудрявый юноша с мечтательными глазами появился на реалити-шоу «Дом-2». Это было в 2004 году. На телестройке высокий стройный красавчик (при росте 193 см — вес 76 кг) оставался больше двух лет. Несмотря на ангельскую внешность, Роман (к тому времени он уже называл себя Маем Абрикосовым, на вопросы отвечал, что Май Абрикосов — это одна из его ролей) отличался резким характером, позволяя себе порой довольно резкие высказывания.
И, конечно, он сразу стал любимцем девушек. Новая жизнь — постоянные съемки, женское внимание, «разборки» с другими участниками передачи — помешали Маю закончить академию искусств, с последнего курса он был отчислен. И на «Доме-2» все закончилось невесело: «построить» любовь не получилось, Абрикосов перессорился со всеми и покинул периметр.
Май Абрикосов: жизнь после «Дома-2»
Май Абрикосов и Ирина Апексимова. Фото: кадр из фильма «Победный ветер, ясный день», 2009 г.
Впрочем, за бортом красивый харизматичный парень не остался. Он стал ведущим передачи, рассказывающей о мистике и загадках Вселенной, — «Тайны». Правда, это длилось недолго, на смену Маю Абрикосову вскоре пришел Алексей Чумаков. Зато он смог воплотить свою мечту об актерстве: сыграл в сериале «Победный ветер, ясный день».
Но пожив какое-то время в столице, он уехал обратно в Воронежскую область. Поклонники обаятельного Мая с удивлением узнали, что парень стал практически отшельником: поселился в далеком селе и ни с кем не общается. В своем микроблоге он смиренно писал:
«Я ем простую еду, ношу скромную одежду, читаю книги. Не пью, не курю, мечтаю посадить много алых роз».
Теперь у Мая было много свободного времени. И он использовал его для того, чтобы писать «разоблачительные» посты о своих бывших коллегах по «Дому-2». Досталось всем: и Роману Третьякову, и Степану Меньщикову, и Ксении Бородиной… А продюсера шоу, Алексея Михайловского, Май обвинил в том, что он приучил парня к запрещенным веществам, после чего прогнал из передачи.
Май Абрикосов: скандальные разоблачения
Дом, в котором живет Май Абрикосов. Фото: соцсети
Видимо, Абрикосов и в самом деле был очень обижен на бывших коллег. Он продолжал резко комментировать в Сети все, что они делали. Ксению Бородину Май упрекнул, когда она выложила свое фото с усами. А Ольга Бузова и вовсе вызвала мощное возмущение: творческий человек, актер и режиссер, Абрикосов не мог смириться с тем, что Бузова стала петь и играть на сцене.
Возмущение оказалось таким сильным, что он составил петицию, в которой требовал убрать Ольгу с экранов. Впрочем, никто из тех, кого он критиковал, на выпады Мая не реагировал. За исключением Рустама Солнцева, который отвечал Маю тем же: писал в своем аккаунте негативные посты об образе жизни Мая, например, о том, что он торгует кабачками.
Май Абрикосов: доход
Некоторое время Май работал в журнале «Дом-2», но позднее признавался: одна заказная статья о бывших коллегах для Сети приносила ему больше дохода, чем зарплата в журнале за месяц. Эти гонорары составляли основу его заработков. Судя по всему, и сейчас Абрикосов живет на то, что зарабатывает написанием статей. Кроме того, он создает сценарии.
Май Абрикосов: романы на «Доме-2»
Май Абрикосов и Ольга Солнце. Фото: соцсети
На «Доме-2» у Абрикосова было две красивые истории любви, за которыми зрители следили, затаив дыхание. Его первой девушкой стала Солнце — Ольга Николаева. Она тоже была творческой личностью, эмоциональной и талантливой, так что отношения с Маем сопровождались интересными, захватывающими эпизодами. Молодые люди то и дело обвиняли друг друга в эгоизме, Мая раздражала неприспособленность Ольги к быту…
Май Абрикосов и Алена Водонаева. Фото: соцсети
На смену Ольге пришла не менее яркая участница телестройки — Алена Водонаева. Интерес зрителей подогрел тот факт, что Водонаева и Солнце были заклятыми врагами. Кипели страсти, скандалы сменялись бурными примирениями… Но потом выяснилось: все это было ненастоящим, роман оказался выдумкой сценаристов.
Май Абрикосов: личная жизнь
Настоящая любовь, по рассказам Абрикосова, пришла к нему в 2016 году. Девушку звали Ольгой, она была из Белоруссии и работала офтальмологом. Познакомившись с Маем, она влюбилась и предпочла его богатому ухажеру, который осыпал ее дорогими подарками.
Став подругой Мая, Ольга объявила о том, что все эти подарки она пожертвовала на благотворительность. Поклонники Мая были рады за своего фаворита. Но и эта любовь однажды изжила себя: в 2020 году стало известно о расставании Мая и Ольги. Абрикосов перебрался в деревню, завел себе нескольких кошек и собак и стал жить отшельником.
Май Абрикосов сейчас
За прошедшие годы Май сильно изменился... Фото: соцсети
После короткого периода затишья он снова принялся писать и говорить колкости в адрес бывших коллег по «Дому-2» и других знаменитостей. Его подписчики с интересом слушали, как он обсуждает конфликт Ксении Бородиной с Анастасией Волочковой и другие животрепещущие темы.
В то же время аккаунт Абрикосова стал пополняться религиозным контентом: он поздравлял всех с православными праздниками, показывал свечи и иконы в своем жилище.
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Свой телеграм-канал, кстати, Май остроумно назвал «Кабачок Тертишного» — видимо, вспомнив обвинения Русстама Солнцева в том, что он продает кабачки в деревне. Бывший участник «Дома-2» и сегодня интересен подписчикам. Некоторые надеются, что он снова появится на экране. Но, похоже, Маю Абрикосову достаточно комфортно жить так, как он живет сейчас — вдали от телекамер и микрофонов.