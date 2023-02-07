Настоящее лицо Мая Абрикосова: фальшивые «романы», разрыв с коллегами по «Дому-2», кабачки и скандальные разоблачения

Видимо, Абрикосов и в самом деле был очень обижен на бывших коллег. Он продолжал резко комментировать в Сети все, что они делали. Ксению Бородину Май упрекнул, когда она выложила свое фото с усами. А Ольга Бузова и вовсе вызвала мощное возмущение: творческий человек, актер и режиссер, Абрикосов не мог смириться с тем, что Бузова стала петь и играть на сцене.

Возмущение оказалось таким сильным, что он составил петицию, в которой требовал убрать Ольгу с экранов. Впрочем, никто из тех, кого он критиковал, на выпады Мая не реагировал. За исключением Рустама Солнцева, который отвечал Маю тем же: писал в своем аккаунте негативные посты об образе жизни Мая, например, о том, что он торгует кабачками.

Май Абрикосов: доход

Некоторое время Май работал в журнале «Дом-2», но позднее признавался: одна заказная статья о бывших коллегах для Сети приносила ему больше дохода, чем зарплата в журнале за месяц. Эти гонорары составляли основу его заработков. Судя по всему, и сейчас Абрикосов живет на то, что зарабатывает написанием статей. Кроме того, он создает сценарии.

Май Абрикосов: романы на «Доме-2»

