Вячеславу Тихонову - 95: начинал токарем и учился на автомеханика

Вячеслав Тихонов - не просто суперзвезда и герой «Семнадцати мгновений весны». Он один из немногих артистов, обладавших даром телепатии: ничего не говорил, а зрители знали, о чем он думает.
В этом смысле он был не совсем актером. Он не играл, а транслировал - передавал с экрана доброту, загадочность, характер, мужество и прямоту. Вспоминаем самые яркие работы и эпизоды жизни главного киноразведчика СССР.
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Фото: соцсети
Он родился в Павловском Посаде на исходе НЭПа - 8 февраля 1928 года. Мама видела сына агрономом, отец - инженером-механиком. А потом началась война. Школу, где учился Слава, закрыли. Родители отправили 13-летнего сына в ремесленное училище, после которого он поступил токарем на военный завод, где чуть не ослеп после попадания железной стружки в глаза.
Фото: соцсети
С друзьями он ходил в кинотеатр «Вулкан», где смотрел на лучших советских актеров. Мечтал и сам попасть в кино. Но стране нужны были спецы, и в 1944 году Вячеслав подал документы в политехникум на отделение «автомеханика». Был принят на нулевой курс, но в 1945 году не выдержал - рванул во ВГИК. Провалился и рыдал на лестнице, где его заметил известный актер и педагог Борис Бибиков (разглядел в свое время и Леонида Куравлева, и Светлану Дружинину). Он и забрал будущую звезду к себе на курс.
Фото: кадр из фильма «О чем молчал Вячеслав Тихонов?»
Всего три года в институте - и уже первый фильм. У самого Сергея Герасимова! В «Молодой гвардии» (1948) Тихонов сыграл подпольщика Владимира Осьмухина. Восемь участников картины получили Сталинскую премию, а он - жену: харизматичную Нонну Мордюкову (в 1950 году родила ему сына Владимира - он женился на Наталье Варлей, имел проблемы с наркотиками и скончался в 40 лет, за 19 лет до ухода отца). Ассистентом режиссера в том фильме работала Татьяна Лиознова, которая потом сделает из Тихонова живую икону.
Фото: кадр из фильма
После роли Андрея Болконского (на фото) в эпосе Сергея Бондарчука «Война и мир» (1967) Тихонов собрался уходить из кино в театр. Во-первых, режиссер доводил его до нервозно-взвинченного состояния, в котором должен был регулярно находиться герой, бесчеловечными методами (заставлял делать по 30 дублей). Во-вторых, актер был не удовлетворен итогом: сыграл не так масштабно.
Но Станислав Ростоцкий уговорил его вернуться и сыграть учителя истории Мельникова в драме «Доживем до понедельника» (вероятно, лучшая роль актера). «Больше всего в людях я ценю порядочность, - говорил потом Вячеслав Васильевич. - В этом мы очень похожи с князем Андреем Болконским».
Фото: кадр из фильма
В Советском Союзе вышла масса великолепных фильмов и сериалов про разведчиков. Но безусловно самой глубокой и креативной работой стал сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973). Он был обо всем - от истории до психологии. И главной звездой проекта стал Вячеслав Тихонов (должен был играть Иннокентий Смоктуновский, но кастинг не прошел, как и Олег Стриженов), сыгравший полковника разведки Максима Исаева, разрушающего Третий рейх изнутри в образе штандартенфюрера Штирлица.
Актер признавался, что стремился стряхнуть с этого персонажа налет суперменства и выбить из-под него пьедестал. Но не вышло. Восхитились ролью и советские зрители, и немецкие. Он сыграл архангела в аду. И его боготворили, им хотели стать. «Я, видимо, долго шел к этой роли через другие, - вспоминал он потом. - А главное - то, что мы через эту войну прошли. Знаем, что такое голод, как трудно жилось всему народу. Это все во мне».
Фото: кадр из фильма
«Белый Бим Черное ухо» (1976). Грандиозный и самый жуткий хоррор советского времени. Фильм, выжавший слезы из десятков миллионов советских детей. И взрослых. В экранизации одноименной повести Гавриила Троепольского актер сыграл хозяина пса Бима - писателя Иванова.
Потерявшаяся, несчастная и замученная собачка с защемленной рельсами лапой рвала в клочья даже самые огрубевшие сердца. Тихонов все так же умело молчал и нагнетал саспенс. Возможно, первый случай в истории, когда собака не переиграла человека в кадре. В 1978 году картину выдвигали на «Оскар».
Фото: кадр из фильма
Последним фильмом актера стала рязановская сказка «Андерсен. Жизнь без любви» (2006). Сниматься он не спешил. Только сетовал: «Наверное, мне нечего сейчас сказать современному поколению. Я воспитан совсем не так, как они». В той картине он сыграл фактически самого себя - кроткого, интеллигентного и доброго. Человека с нимбом. Будто уставшего от людской низости Бога. Таким зрителю и запомнился. Его не стало 4 декабря 2009 года, ему был 81 год.