Вячеславу Тихонову - 95: начинал токарем и учился на автомеханика

Вячеслав Тихонов - не просто суперзвезда и герой «Семнадцати мгновений весны». Он один из немногих артистов, обладавших даром телепатии: ничего не говорил, а зрители знали, о чем он думает.

В этом смысле он был не совсем актером. Он не играл, а транслировал - передавал с экрана доброту, загадочность, характер, мужество и прямоту. Вспоминаем самые яркие работы и эпизоды жизни главного киноразведчика СССР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».