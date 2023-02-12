Как звезды проводят выходные: Дибровы в Карелии, Газманов закаляется

Ксении Собчак очень нравится Алтай. Вместе с мужем, худруком Театра на Бронной Константином Богомоловым, Ксения остановилась в отеле на берегу Телецкого озера. Они посещают санаторно-курортные процедуры, ездят на экскурсии, катаются на снегоходах. Компанию им составили друзья - певица Глюк’оZa с мужем. Отдыхающие заказывают и походы с душистой ухой на привале, вертолетные прогулки в горы.

«Я много где бывала, но могу сказать, что ни зимняя Аляска, ни Патагония не сравнятся с нашим Алтаем, - пишет Ксения. - Такую красоту и чистую энергию счастья мало где встретишь. Сегодня нас приняла гора Белуха».