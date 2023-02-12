Как звезды проводят выходные: Дибровы в Карелии, Газманов закаляется

Лариса Гузеева принимает гостей в загородном доме. На своем участке актриса запросто валяется в снегу с любимицей Жужей и подругой Натальей, с которой запустила бизнес по выпуску пельменей. Продукт для очень ленивых и состоятельных людей, так как цена за килограмм - 1700 рублей.
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Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков начали год с путешествий. Сначала семья побывала в Териберке, а потом перебралась в другую точку Кольского полуострова. «Стоя на знаменитом пляже «Яйца дракона», ощущаешь всю мощь стихии, которая создала это уникальное местечко, - делится впечатлениями Анастасия. - От того места до Северного полюса - 2000 км, а до Северного Ледовитого океана - всего 300 км. Еще мы посетили очень живописное место - замерзший водопад, до которого пришлось идти пешком в шубах по метели около 1,5 км. Там очень красиво!»
Насладившись снежными просторами, супруги улетели в лето - в Таиланд.
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Светлана Дружинина каждые выходные с мужем, оператором Анатолием Мукасеем, приезжает на любимую дачу на Пахру. У режиссера «Гардемаринов» есть дачная традиция - каждое утро Светлана Сергеевна закаляется, прохаживаясь босиком по снегу. А после обеда супруги отправляются на лесную прогулку с палками для скандинавской ходьбы.
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Полина Диброва отдыхает с семьей в Карелии. На фото Полина с младшим сыном Ильей. За кадром два старших сына и муж Дмитрий Дибров. Гуляют по лесу, катаются с горок в легкий морозец и радуются жизни: «Нос красный, снег белый, вода синяя…»
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Олег Газманов не боится холодов - в 71 год он занимается спортом, закаляется. Потому без труда окунулся в ледяную прорубь на Крещение. «Почувствовал, что очистился духовно и физически», - рассказывает артист. Газманов и зимой не отказывается от прогулок - семья живет в загородном доме, потому певец с женой ежедневно гуляет в лесу.
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Ксении Собчак очень нравится Алтай. Вместе с мужем, худруком Театра на Бронной Константином Богомоловым, Ксения остановилась в отеле на берегу Телецкого озера. Они посещают санаторно-курортные процедуры, ездят на экскурсии, катаются на снегоходах. Компанию им составили друзья - певица Глюк’оZa с мужем. Отдыхающие заказывают и походы с душистой ухой на привале, вертолетные прогулки в горы.
«Я много где бывала, но могу сказать, что ни зимняя Аляска, ни Патагония не сравнятся с нашим Алтаем, - пишет Ксения. - Такую красоту и чистую энергию счастья мало где встретишь. Сегодня нас приняла гора Белуха».