Кто из звезд в этом году собирается узаконить отношения со второй половиной

Татьяна Буланова и Валерий Руднев

53-летняя Татьяна Буланова планирует летом зарегистрировать отношения с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее на 19 лет. «Я хочу взять двойную фамилию. Влюбилась! С ним я готова обвенчаться», - призналась певица в ток-шоу.

Буланова уже была замужем за продюсером Николаем Таргиным (их сыну Александру 29 лет) и за футболистом Владиславом Радимовым (их сыну Никите 15 лет). Однако фамилию каждый раз оставляла девичью. Теперь Татьяна созрела для перемен: ей впервые сделали предложение, подарив шикарное кольцо с драгоценным камнем от Tiffani. Так что свадьбе быть! Сейчас Татьяна выбирает платье.

«Мама ушла из жизни 5 лет назад, и Валера заменил мне и ее, - делится артистка. - В том смысле, что он полностью погружен в мои проблемы, переживает обо всем, что я делаю, интересуется». Певица говорит, что у них любовь и взаимопонимание, а недостатки друг друга ничуть не бесят. Они живут вместе три года - в загородном доме Булановой, убедившей Руднева переехать к ней. После свадьбы переезд тоже не планируется: «Я привыкла, у меня там все обустроено. Останемся в старых декорациях».

Татьяна похвасталась, что жених сейчас покупает недвижимость и записывает на нее. Брачный договор у пары не планируется. Руднев женат не был, детей у него нет, но мужчина 11 лет был в отношениях, которые завершились до знакомства с певицей. Пару познакомила общая подруга. Недавно в интервью Буланова рассказала, что из-за разницы в возрасте задумывалась о том, что Валерий может захотеть ребенка: «Когда однажды зашел разговор на эту тему, я поняла, что Валера к появлению детей не готов. Возможно, подошло бы усыновление, но не сейчас, не прямо завтра. Но если Валера примет такое решение, я его поддержу».

Сергей Полунин и Елена Ильиных