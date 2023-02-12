Кто из звезд в этом году собирается узаконить отношения со второй половиной

Татьяна Буланова и Валерий Руднев
53-летняя Татьяна Буланова планирует летом зарегистрировать отношения с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее на 19 лет. «Я хочу взять двойную фамилию. Влюбилась! С ним я готова обвенчаться», - призналась певица в ток-шоу.
Буланова уже была замужем за продюсером Николаем Таргиным (их сыну Александру 29 лет) и за футболистом Владиславом Радимовым (их сыну Никите 15 лет). Однако фамилию каждый раз оставляла девичью. Теперь Татьяна созрела для перемен: ей впервые сделали предложение, подарив шикарное кольцо с драгоценным камнем от Tiffani. Так что свадьбе быть! Сейчас Татьяна выбирает платье.
«Мама ушла из жизни 5 лет назад, и Валера заменил мне и ее, - делится артистка. - В том смысле, что он полностью погружен в мои проблемы, переживает обо всем, что я делаю, интересуется». Певица говорит, что у них любовь и взаимопонимание, а недостатки друг друга ничуть не бесят. Они живут вместе три года - в загородном доме Булановой, убедившей Руднева переехать к ней. После свадьбы переезд тоже не планируется: «Я привыкла, у меня там все обустроено. Останемся в старых декорациях».
Татьяна похвасталась, что жених сейчас покупает недвижимость и записывает на нее. Брачный договор у пары не планируется. Руднев женат не был, детей у него нет, но мужчина 11 лет был в отношениях, которые завершились до знакомства с певицей. Пару познакомила общая подруга. Недавно в интервью Буланова рассказала, что из-за разницы в возрасте задумывалась о том, что Валерий может захотеть ребенка: «Когда однажды зашел разговор на эту тему, я поняла, что Валера к появлению детей не готов. Возможно, подошло бы усыновление, но не сейчас, не прямо завтра. Но если Валера примет такое решение, я его поддержу».
Сергей Полунин и Елена Ильиных
Фото: соцсети
У знаменитого артиста балета Сергея Полунина и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных уже есть сыновья: их Дару весной исполнится год, а Миру уже три года. Но только теперь они нашли время на то, чтобы зарегистрировать отношения. Елена Ильиных пошутила в соцсетях насчет подготовки к свадьбе:
«Я и не знала, что это так непросто. Хотя это точно легче, чем рожать детей и выигрывать Олимпиаду. Наверное, нужно расслабиться и начать получать удовольствие от процесса».
История любви у Ильиных и Полунина очень даже современная. Мама Елены прислала ей видеозаписи нескольких танцев Полунина и порекомендовала посмотреть фильм о нем под названием «Танцовщик». Балетные ролики нужны были Ильиных для собственных постановок. Под впечатлением от танцев Полунина фигуристка Ильиных нашла его страницу в соцсети и написала сообщение: «Спасибо за искусство!». Завязалась переписка, а потом и история любви.
Сергей жену любит и обожает. Елена отвечает Полунину взаимностью: «Он очень светлый. Классный. Лучший, любимый. То, что он есть в моей жизни, то, что я первый раз ощутила чувство любви, для меня подарок судьбы. Я всю жизнь занималась спортивной карьерой: тренировка - дом, самолет - соревнования. Другого не видела. У меня никогда не было того, что я испытываю сейчас. Когда тебе дарят любовь - это счастье».
Елена Катина и Дмитрий Спиридонов
Фото: соцсети
38-летняя певица Елена Катина сходила в загс прошлым летом. Сейчас экс-солистка группы «Тату» беременна от второго мужа - состоятельного 40-летнего бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Малыш у пары родится в июле, через несколько месяцев после радостного события можно ждать свадьбы. «Мы познакомились на дне рождения Димы, где я выступала, - рассказывала Катина. - Я была подарком.
И, видимо, стала еще и подарком судьбы. Дима пригласил меня на ужин через соцсеть, мы начали общаться. Он очень харизматичный мужчина». Елена поддержала любимого, когда он проходил лечение от онкологического заболевания. Сейчас пара счастлива в ожидании важного события и проводит много времени в загородном подмосковном доме.
Мария Ильюхина и Алексей Шаров
Фото: соцсети
19-летняя Мария Ильюхина на днях станет мамой. Зрители ее помнят ребенком: она играла Машу, старшую дочь главных героев сериала «Воронины» Кости и Веры. Теперь у Марии своя семья: два месяца назад она зарегистрировала брак со студентом факультета госуправления московского вуза Алексеем Шаровым. Илюхина готовится к свадьбе в красивом платье. А поход в загс она назвала «маленькой, но важной формальностью».