Почему Ибрагим-паша на самом деле ненавидел Хюррем султан

Многие историки утверждают, что Хюррем султан попала в гарем султана Сулеймана благодаря Ибрагиму-паше. Именно он увидел ее на невольничьем рынке. Согласно легенде девушка-славянка так приглянулась Ибрагиму, который на тот момент был простым агой, что тот решил купить ее для падишаха. Получается, что верный слуга повелителя сам привел Роксолану во дворец. О чем потом сильно пожалел. Находясь на службе у султана, Ибрагим стремительно возвышался. Из хранителя султанских покоев он превратился во второго человека империи, заняв пост великого визиря.
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Однако этого Ибрагиму-паше было недостаточно. Он сильно ревновал повелителя ко всем, кто имел для него хоть какое-то значение. Вполне естественно, что визирь не мог мириться с тем, что султан Сулейман увлекся Роксоланой. Умелая рабыня добивалась всего, о чем другие фаворитки могли только мечтать.
Мерьем Узерли, сыгравшая в «Великолепном веке» Хюррем султан, в документальном фильме о съемках сериала подметила, что любимая фаворитка повелителя могла бы сделать Ибрагима-пашу своим союзником. Они во многом были похожи. Оба не терпели соперничества. Однако и Хюррем, и Ибрагим-паша понимали, что рядом с султаном Сулейманом есть только одно место. И каждый сражался за право его занять.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Ибрагим-паша понимал, что Хюррем султан становилась все сильнее под покровительством повелителя. И не мог принять тот факт, что наложница султана Сулеймана из просто рабыни стала могущественной госпожой. К тому же обижало визиря и то, что со своей фавориткой султан мог обсуждать и государственные дела. Для дворцовых устоев султанского дворца XVI века это было просто немыслимо. Также падишах даровал Хюррем свободу, провел с ней обряд никаха и возвысил ее над другими наложницами, придумав для нее титул хасеки.