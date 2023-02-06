Почему Ибрагим-паша на самом деле ненавидел Хюррем султан

Многие историки утверждают, что Хюррем султан попала в гарем султана Сулеймана благодаря Ибрагиму-паше. Именно он увидел ее на невольничьем рынке. Согласно легенде девушка-славянка так приглянулась Ибрагиму, который на тот момент был простым агой, что тот решил купить ее для падишаха. Получается, что верный слуга повелителя сам привел Роксолану во дворец. О чем потом сильно пожалел. Находясь на службе у султана, Ибрагим стремительно возвышался. Из хранителя султанских покоев он превратился во второго человека империи, заняв пост великого визиря.

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Однако этого Ибрагиму-паше было недостаточно. Он сильно ревновал повелителя ко всем, кто имел для него хоть какое-то значение. Вполне естественно, что визирь не мог мириться с тем, что султан Сулейман увлекся Роксоланой. Умелая рабыня добивалась всего, о чем другие фаворитки могли только мечтать.

Мерьем Узерли, сыгравшая в «Великолепном веке» Хюррем султан, в документальном фильме о съемках сериала подметила, что любимая фаворитка повелителя могла бы сделать Ибрагима-пашу своим союзником. Они во многом были похожи. Оба не терпели соперничества. Однако и Хюррем, и Ибрагим-паша понимали, что рядом с султаном Сулейманом есть только одно место. И каждый сражался за право его занять.