Почему Махидевран питала лютую зависть к Хюррем и винила во всем султана Сулеймана

Едва ли Махидевран султан и Хюррем султан в реальной жизни могли демонстрировать свою ревность, злобу, да и вообще какие-либо другие эмоции при султане Сулеймане. Это было просто недопустимо. Всех, кто мог хоть как-то нарушить устои гарема и покой повелителя, тут же высылали во дворец слез. Там бывшие фаворитки падишаха влачили свое незавидное существование всеми забытыми и брошенными.

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Единственной, кому удалось переломить традиции, стала славянская рабыня султана Сулеймана Роксолана. По правилам у наложниц мог быть только один сын от повелителя. Однако Хюррем султан подарила Османской династии четырех шехзаде — Мехмета, Селима, Баязида и Джихангира, также у нее родилась единственная дочь Михримах султан.

У главной фаворитки султана Сулеймана — Махидевран султан — был только один сын шехзаде Мустафа.

В сериале «Великолепный век» показали противостояние двух наложниц повелителя. Хюррем султан и Махидевран султан стали главными соперницами. Обе мечтали получить титул Валиде. И каждая понимала, что от ее сына зависит дальнейшая судьба всех остальных членов Османской династии. Взошедший на престол шехзаде должен был казнить своих братьев.