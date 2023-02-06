Почему Махидевран питала лютую зависть к Хюррем и винила во всем султана Сулеймана

Едва ли Махидевран султан и Хюррем султан в реальной жизни могли демонстрировать свою ревность, злобу, да и вообще какие-либо другие эмоции при султане Сулеймане. Это было просто недопустимо. Всех, кто мог хоть как-то нарушить устои гарема и покой повелителя, тут же высылали во дворец слез. Там бывшие фаворитки падишаха влачили свое незавидное существование всеми забытыми и брошенными.
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Единственной, кому удалось переломить традиции, стала славянская рабыня султана Сулеймана Роксолана. По правилам у наложниц мог быть только один сын от повелителя. Однако Хюррем султан подарила Османской династии четырех шехзаде — Мехмета, Селима, Баязида и Джихангира, также у нее родилась единственная дочь Михримах султан.
У главной фаворитки султана Сулеймана — Махидевран султан — был только один сын шехзаде Мустафа.
В сериале «Великолепный век» показали противостояние двух наложниц повелителя. Хюррем султан и Махидевран султан стали главными соперницами. Обе мечтали получить титул Валиде. И каждая понимала, что от ее сына зависит дальнейшая судьба всех остальных членов Османской династии. Взошедший на престол шехзаде должен был казнить своих братьев.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Нур Феттахоглу. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Махидевран султан завидовала своей сопернице, которая так быстро возвышалась в гареме. Об этом в документальном фильме о съемках сериала «Великолепный век» говорила и Нур Феттахоглу. Она сыграла фаворитку черкешенку султана Сулеймана. Актриса уверена, что Махидевран султан не могла простить Хюррем и повелителя за те испытания, которые выпали на ее долю. Султанша не могла смириться со своей судьбой. Потеряв любовь падишаха, она лишилась своего влияния на него.
Но главный удар султан Сулейман нанес своей фаворитке, когда отдал приказ казнить их сына — шехзаде Мустафу. Многие считали, что такое решение повелитель принял под воздействием Хюррем султан. Якобы славянская наложница падишаха приложила усилия, чтобы очернить шехзаде Мустафу в глазах отца-повелителя.