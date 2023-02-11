Сколько зарабатывают звезды оперы и артисты шоу-бизнеса - сравниваем доходы в разные времена

Начинал Федор Шаляпин скромно: в 1895 году пел в Мариинском театре за 200 руб. в месяц. В 1896-м он перешел в частную московскую оперу Саввы Мамонтова за 7,2 тыс. руб. в год. После первого сезона о Шаляпине говорила вся Москва.

Федор Иванович полюбил подработки: ездил в Петербург петь в хоре любителя музыки Тертия Ивановича Филиппова, который был государственным контролером и следил за исправностью финансовых дел империи. Мамонтов побаивался козней влиятельного Филиппова. Но однажды Савва Иванович не отпустил Шаляпина на выступление хора Филиппова: «Как же, Феденька, вы же заняты в театре у меня, билеты проданы».

Шаляпин все равно уехал петь в Петербург, между Филипповым и Мамонтовым случилась ссора. А потом Шаляпин за спиной Мамонтова в 1899 году и вовсе перешел в императорский Большой театр на зарплату 10 тыс. руб. за сезон. На гастролях театра в Париже ложи на «Бориса Годунова» с участием Шаляпина перекупали по 1000 руб. Через три года ему платили уже 40 тыс. руб. за сезон.

С 1903 года гонорар в театре стал 50 тыс. руб. за сезон. Тогда же знаменитый бас посещал частные дома князей, где мог исполнить для гостей несколько вещей за 1000 руб. Шаляпин стал первым отечественным исполнителем, кто ценил свой талант и умел зарабатывать: он прописал в контракте ограниченное число выступлений.

В свободное от театра время Шаляпин гастролировал в крупных провинциальных городах, а потом и за границей, чего артисты императорской оперы раньше не делали. Доход певца перед началом Первой мировой войны в 1914 году был больше 100 тыс. руб. в год! Таких денег у русских певцов еще не было - как и такой бешеной популярности. Часть денег Шаляпин тратил на добрые дела: во время войны он открыл в своем доме лазарет для раненых солдат и обеспечил его работу.