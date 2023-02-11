Сколько зарабатывают звезды оперы и артисты шоу-бизнеса - сравниваем доходы в разные времена

По воспоминаниям современников Федора Ивановича мы изучили его заработки. Артист снискал большую популярность и получал солидные гонорары. Шаляпин прямо говорил: «Бесплатно только птички поют!» Многие нынешние труженики сцены согласились бы с коллегой. «Телепрограмма» сравнила, за какие гонорары пели знаменитости тогда и сейчас.
1923
Федор Шаляпин: $10 тыс. за три романса
«Бесплатно только птички поют», - любил говаривать артист. Фото: Global Look Press
Начинал Федор Шаляпин скромно: в 1895 году пел в Мариинском театре за 200 руб. в месяц. В 1896-м он перешел в частную московскую оперу Саввы Мамонтова за 7,2 тыс. руб. в год. После первого сезона о Шаляпине говорила вся Москва.
Федор Иванович полюбил подработки: ездил в Петербург петь в хоре любителя музыки Тертия Ивановича Филиппова, который был государственным контролером и следил за исправностью финансовых дел империи. Мамонтов побаивался козней влиятельного Филиппова. Но однажды Савва Иванович не отпустил Шаляпина на выступление хора Филиппова: «Как же, Феденька, вы же заняты в театре у меня, билеты проданы».
Шаляпин все равно уехал петь в Петербург, между Филипповым и Мамонтовым случилась ссора. А потом Шаляпин за спиной Мамонтова в 1899 году и вовсе перешел в императорский Большой театр на зарплату 10 тыс. руб. за сезон. На гастролях театра в Париже ложи на «Бориса Годунова» с участием Шаляпина перекупали по 1000 руб. Через три года ему платили уже 40 тыс. руб. за сезон.
С 1903 года гонорар в театре стал 50 тыс. руб. за сезон. Тогда же знаменитый бас посещал частные дома князей, где мог исполнить для гостей несколько вещей за 1000 руб. Шаляпин стал первым отечественным исполнителем, кто ценил свой талант и умел зарабатывать: он прописал в контракте ограниченное число выступлений.
В свободное от театра время Шаляпин гастролировал в крупных провинциальных городах, а потом и за границей, чего артисты императорской оперы раньше не делали. Доход певца перед началом Первой мировой войны в 1914 году был больше 100 тыс. руб. в год! Таких денег у русских певцов еще не было - как и такой бешеной популярности. Часть денег Шаляпин тратил на добрые дела: во время войны он открыл в своем доме лазарет для раненых солдат и обеспечил его работу.
А это актер Александр Горбатов в образе великого баса. И в дорогой шубе. Фото: канал «Россия 1»
После революции 1917 года Шаляпин потерял свое состояние: он вкладывал гонорары в ценные бумаги и акции, которые стали макулатурой. Ценности и дом конфисковали. Взамен с 1918 года Федора Ивановича назначили руководить Мариинским театром, ему доверили переустройство императорских театров, он первым получил звание народного артиста республики.
Самый большой доход приносили продажа грамзаписей и гастроли. Бас стал инвестировать: с зажиточными крестьянами открыл фабрику по производству картофельного крахмала; получил контракт на поставку принадлежностей для грима во все театры. За глаза Шаляпина называли «буржуем», завидовали гонорарам, власти влезали в дела театра, провели обыск в его доме.
Тогда артист в сентябре 1922 года дал бесплатный концерт перед рабочими Петрограда и уехал с частью семьи на гастроли за границу, а оттуда уже не вернулся на родину. Шаляпин бросил все, что нажил, и начал активно зарабатывать. К примеру, в 1923 году в Нью-Йорке он исполнил в доме одного миллионера для его гостей три романса за гонорар $10 тысяч.
По тому курсу это был очень большой гонорар, но богачи платили, чтобы удивить гостей «самим Шаляпиным». Бас держал большую часть денег в американских бумагах, но... опять потерял состояние в «черную пятницу» на Нью-Йоркской бирже. Пришлось снова много работать - в зарубежных театрах, в домах богачей и на студии грамзаписи.
1983
Юрий Антонов: 10 тыс. руб. в месяц
Певец заработал столько, что может себе позволить петь только ради удовольствия. Фото: соцсети
Артистов эстрады в СССР оценивали по ставкам трех квалификационных категорий, которые присваивала тарификационная комиссия при учреждении культуры, к которому был прикреплен музыкант. Артист первой категории получал за концерт 3 руб. Второй категории - 5 руб. Высшей - от 13 до 19 руб. Народные артисты за концерт получали несколько ставок. Плюс были ежемесячные оклады - так, у народной артистки РСФСР Аллы Пугачевой он составлял целых 300 руб. Ставки отменили после перестройки, а гонорары стали договорными.
Самым популярным автором и исполнителем в начале 80-х был Юрий Антонов. Он вспоминал: «Рекорд был пять концертов в день. Первый начинался в девять утра». К примеру, в 1981 году в Ленинграде Антонов дал 28 концертов за две недели, на каждом побывало по 14 тыс. человек.
Пик популярности случился в 1983 году после выхода диска-гиганта «Под крышей дома твоего» на фирме «Мелодия». В отличие от коллег Юрий Антонов сам писал песни: для кино, для других артистов. Поэтому главный доход Антонова составляли авторские отчисления за песни. Когда средняя зарплата в стране была 100 - 120 руб., Юрий Антонов зарабатывал около 10 тыс. руб. в месяц. Но тратить их особо было некуда.
«В Советском Союзе деньги значения не имели. Был какой-то предел, которого хватало для приличной жизни, - рассказывал артист. - У меня было два автомобиля «Жигули» - один ломался, на втором я ездил. Ну, в ресторане мог поужинать, подарки купить девушке. Квартиру купить было нереально».
2023
Полина Гагарина: 3 млн руб. за концерт
Фото: соцсети
Сейчас гонорар Юрия Антонова за концерт на частном мероприятии составляет $250 тыс. (17,5 млн руб.). Но артист крайне редко соглашается выступать. Скорее это «блокирующий тариф» - чтобы не беспокоили человека.
А вот его молодые популярные коллеги - частые гости на частных концертах. Но их гонорары за час выступления гораздо ниже:
1,5 - 2,5 млн руб.: «Иванушки International», Сосо Павлиашвили, МакSим, Zivert, Jony, Ольга Бузова, Владимир Пресняков.
2,5 - 3,5 млн руб.: Леонид Агутин, Анна Асти, «Руки Вверх!», Баста, Полина Гагарина, SHAMAN.
3,5 - 4,5 млн руб.: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс.
Сериал «Шаляпин» с 13 февраля, понедельник - четверг, в 21.20 на канале «Россия 1».