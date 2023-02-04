Почему Хюррем султан люто ненавидела покусившуюся на султана Сулеймана персиянку Фирузе хатун

Кстати, именно Ибрагима-пашу фаворитка повелителя считала главной опасностью, к нему она ревновала султана Сулеймана куда сильнее, чем к простым наложницам.

В сериале «Великолепный век» одной из основных соперниц Хюррем султан стала персиянка Фирузе хатун. Эту героиню сценаристы выдумали, чтобы усилить любовную линию. Почему же Роксолана в сериале на самом деле питала лютую ненависть к той, кто по сути не имел никакого влияния на падишаха. Фирузе хатун стала всего лишь фавориткой повелителя, которая даже не сумела подарить ему шехзаде.

А задевало Хюррем султан то, что она сама привела наложницу в гарем к султану, пожалев девушку, которой предстояло попасть в рабство к нечистым на руку торговцам. Роксолану также задевал тот факт, что Фирузе стала наживкой для султана, игрушкой в руках сестры повелителя Хатидже султан. К тому же, поддержку персиянке оказывал и Ибрагим-паша.

Все они сплотились вокруг Фирузе хатун, защищая ее от нападок Хюррем султан. Их целью было подорвать влияние славянской фаворитки на султана Сулеймана. И мудрая Роксолана это понимала.