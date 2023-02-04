Почему Хюррем султан люто ненавидела покусившуюся на султана Сулеймана персиянку Фирузе хатун

Хюррем султан по истории враждовала со всеми, кто пытался оказывать влияние на султана Сулеймана. Так в немилость к славянке попал и Ибрагим-паша. Вполне вероятно, что эти двое могли стать союзниками. Их многое сближало, к примеру, преданность падишаху и тяга к власти. Султан возвысил свою фаворитку, проведя с ней обряд никаха. Повелитель даже придумал для Хюррем султан особый статус - хасеки. Она была выше любой другой наложницы в гареме. Чем стремительней возвышалась Роксолана, тем быстрее к своей смерти приближался Ибрагим-паша. Он имел слишком большое влияние на султана Сулеймана. А этого фаворитка падишаха допустить не могла.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Джансу Дере. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Кстати, именно Ибрагима-пашу фаворитка повелителя считала главной опасностью, к нему она ревновала султана Сулеймана куда сильнее, чем к простым наложницам.
В сериале «Великолепный век» одной из основных соперниц Хюррем султан стала персиянка Фирузе хатун. Эту героиню сценаристы выдумали, чтобы усилить любовную линию. Почему же Роксолана в сериале на самом деле питала лютую ненависть к той, кто по сути не имел никакого влияния на падишаха. Фирузе хатун стала всего лишь фавориткой повелителя, которая даже не сумела подарить ему шехзаде.
А задевало Хюррем султан то, что она сама привела наложницу в гарем к султану, пожалев девушку, которой предстояло попасть в рабство к нечистым на руку торговцам. Роксолану также задевал тот факт, что Фирузе стала наживкой для султана, игрушкой в руках сестры повелителя Хатидже султан. К тому же, поддержку персиянке оказывал и Ибрагим-паша.
Все они сплотились вокруг Фирузе хатун, защищая ее от нападок Хюррем султан. Их целью было подорвать влияние славянской фаворитки на султана Сулеймана. И мудрая Роксолана это понимала.