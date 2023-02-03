Василиса Володина: как стала знаменитым астрологом, попала на телевидение и почему уволилась из шоу «Давай поженимся!»

Мало кто догадывается, что имя Василисы Володиной — это наполовину псевдоним. Она от рождения названа по-другому, но выбрала себе новое имя, исходя из своего гороскопа. А также предвидела свой успех и популярность.

Василиса Володина: детство, родители

Василиса Володина родилась 16 апреля 1974 года в Москве в семье военного. Эти имя и фамилия появились у нее уже во взрослом возрасте, когда она начала строить карьеру астролога, — мол, такая сфера требует наличия псевдонима, и девушка, исходя из своего гороскопа, стала представляться Василисой.

А фамилия «Володина» — по мужу. Правда, официально менять имя звезда не стала, и в паспорте у нее по сей день данные от рождения — Оксана Наумова. Хотя, сама астролог не раскрывает правду, и в некоторых источниках есть расхождения с именем — либо Елена, либо Светлана.

С детства Василиса — будем называть нашу героиню именем, под которым она известна широкой публике — увлекалась музыкой, была прилежной ученицей в школе и помощницей по хозяйству дома.