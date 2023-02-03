Василиса Володина: как стала знаменитым астрологом, попала на телевидение и почему уволилась из шоу «Давай поженимся!»

Мало кто догадывается, что имя Василисы Володиной — это наполовину псевдоним. Она от рождения названа по-другому, но выбрала себе новое имя, исходя из своего гороскопа. А также предвидела свой успех и популярность.
Василиса Володина: детство, родители
Василиса Володина родилась 16 апреля 1974 года в Москве в семье военного. Эти имя и фамилия появились у нее уже во взрослом возрасте, когда она начала строить карьеру астролога, — мол, такая сфера требует наличия псевдонима, и девушка, исходя из своего гороскопа, стала представляться Василисой.
А фамилия «Володина» — по мужу. Правда, официально менять имя звезда не стала, и в паспорте у нее по сей день данные от рождения — Оксана Наумова. Хотя, сама астролог не раскрывает правду, и в некоторых источниках есть расхождения с именем — либо Елена, либо Светлана.
С детства Василиса — будем называть нашу героиню именем, под которым она известна широкой публике — увлекалась музыкой, была прилежной ученицей в школе и помощницей по хозяйству дома.
Маленькая Василиса Володина с мамой. Фото: соцсети
Также девочку очень интересовал космос и НЛО, она постоянно наблюдала с балкона в бинокль за звездами и стала легко ориентироваться в планетах. А потом открыла для себя древние знания астрологии и выяснила, что созвездия способны влиять на судьбы и предсказывать будущее.
В подростковом возрасте Василиса освоила хиромантию и у себя по линиям судьбы на руке увидела, что ее ждет слава и успех.
Василиса Володина: начало карьеры
После школы Василиса поступила на экономиста в Академию Управления имени Серго Орджоникидзе. Параллельно она углубляла и расширяла знания по астрологии в Московской Академии астрологии Михаила Левина.
Василиса Володина в молодости и сейчас. Фото: соцсети
Карьеру астролога Володина — тогда еще Наумова — начала в 1992 году. Она проводила личные консультации, затем увлеклась построением прогнозов для бизнеса. Популярность знаний, которыми располагала Василиса, в 90-е годы была на пике, и амбициозный эксперт по звездам быстро стала пользоваться авторитетом и востребованностью.
К ней обращались как простые люди, так и знаменитости, круг знакомств Василисы расширялся, ее прогнозы людям помогали в построении своей жизни и бизнес-планов. И вот уже астролога зовут на телевидение.
Василиса Володина: телевидение
В 2006 году Володина получила приглашение вести астрологическую передачу «Звездная ночь с Василисой Володиной» на телеканале «Столица». А через два года уже заняла кресло одной из ведущих шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. После чего об астрологе Василисе узнали в каждом уголке необъятной России.
Василиса Володина с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой в шоу «Давай поженимся!». Кадр из шоу
Соведущими Володиной по шоу знакомств стали актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. Очень разные характеры и темперамент трех экспертов своего дела в эфире передачи позволяли телеведущим раскрывать героев со всех сторон.
В «Давай поженимся!» Володина проработала до 2014 года, а затем ушла в декретный отпуск. Ее подменили другие эксперты — Лидия Арефьева и Тамара Глоба.
Возвращения Василисы поклонники ждали с нетерпением, и она вновь появилась в передаче спустя очень короткое время, быстро вернувшись в форму — при росте 170 см она весит сегодня 56 кг. В 2019 году Володина стала ведущей рубрики «Звезды о звездах» в программе «Живая жизнь» на Первом канале, где вместе со знаменитостями обсуждала вопросы личного гороскопа.
Василиса Володина в программе «Живая жизнь». Кадр из программы
В 2020 году на период пандемии коронавируса съемки шоу сначала были приостановлены, а потом возобновились — ведущие приезжали сниматься на площадку. Но Володина попросила записываться дистанционно, однако на ее условия продюсеры проекта не пошли.
И Василиса вынуждена была написать заявление на увольнение. Позже астролог объяснила, что выбирала между кошельком или жизнью — она предчувствовала риски для собственного здоровья. И позже выяснилось, что не зря.
«Мы гримерку делим с Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Он болел вместе с Бабкиной. Теперь вижу, где был этот риск. Потому что после Александра в гримерку должна была заехать я. Болезнь словно приперла к углу и сказала: «Кошелек или жизнь?». Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек», — объясняла свое решение уйти Володина.
Василиса Володина: бизнес, доход
В пандемию Василиса Володина сделала упор на развитие собственного бизнеса. Она сегодня владеет личным астрологическим центром, где можно получить консультацию по любому вопросу, а также гороскоп на тему судьбы, любви, удачи, здоровья, финансов, бизнеса.
Василиса Володина ведет свой YouTube-канал. Скриншот видео
В 2021 году в интервью Надежде Стрелец астролог раскрыла, сколько стоит часовая консультация у нее. За час общения Володина в тот год брала 70 тысяч рублей. К слову, несколько лет назад она купила большую квартиру на Родионовской улице в Москве, а самый высокий полученный гонорар потратила на иномарку премиум-класса.
Также астролог ведет личный YouTube-канал, где регулярно дает астропрогнозы по месяцам, важным событиям и знакам зодиака. К примеру, она предсказала в 2021 году, что следующий, 2022 год, будет находиться под влиянием квадрата Сатурна и Урана, что принесет экономический кризис и глобальные перемены.
Василиса Володина с книгами. Фото: соцсети
У Володиной несколько написанных книг. Первая вышла в печать в 2012 году, она была адресована женщинам — «Астрология обольщения. Ключи к сердцу мужчины. Энциклопедия отношений». В ней автор дает объяснения, чего хотят мужчины и как им понравиться.
За свой книжный дебют, принесший успех Володиной как писателю, она получила премию «Электронная буква» в номинации «Открытие года». Это вдохновило ее на дальнейшие творческие изыскания: серии из двенадцати книг «Любовный прогноз 2014» и «Любовный прогноз 2015», а также издания «Лунный календарь на 2016 год. Ежедневник», «Измени свою судьбу. Книга-раскраска для взрослых».
Василиса Володина: личная жизнь
Своего будущего мужа Василиса Володина встретила на консультации. Ее попросили составить натальную карту для мужчины по имени Сергей Володин, дело было в 90-е годы. И когда она закончила работу, с удивлением обнаружила, что мужчина идеально подходит ей в спутники жизни.
Василиса и Сергей Володины. Фото: соцсети
Но лично пара познакомилась чуть позже, на мероприятии у друзей. Они начали общаться, а потом завязался роман. Влюбленные стали жить в гражданском браке, в 2001 году родилась дочь Виктория, после чего молодые родители поженились.
Василиса Володина с дочкой. Фото: соцсети
В 2015 году Володина снова стала мамой, подарив наследника Вячеслава. Муж, работавший логистом, перепрофилировался в директора жены, помогает ей с бизнесом. Вскоре подключилась и дочь, так что теперь дело астролога — семейное предприятие. Кроме того, у Володиной штат специалистов, помогающих ей вести сайт и канал на YouTube.
Сын Василисы Володиной Вячеслав. Фото: соцсети
Василиса Володина сегодня
В настоящее время услуги Василисы Володиной востребованы у людей. К ней по-прежнему обращаются с личными вопросами, а также за бизнес-консультациями.