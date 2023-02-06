Айза Долматова и ее «любовь на выживание»: мужья, поклонники и пластические операции

Айза Долматова дважды была замужем и родила двоих сыновей. Она прошла долгий путь, прежде чем стать популярной, и на этом пути не раз ошибалась.
Айза Долматова: детство и юность
Айза Долматова в детстве. Фото: соцсети
Айза появилась на свет в городе Грозном 10 декабря 1984 года. По национальности она — чеченка, ее девичья фамилия — Вагапова. Впрочем, Грозный она покинула еще в раннем детстве, перебравшись вместе с родителями в Москву. О том, как прошло детство и юность Айзы, известно не так уж много: она избегает говорить на эти темы. Достоверно лишь то, что после окончания средней школы девушка училась в школе здоровья, а потом поступила на факультет права и экономики.
Некоторые СМИ, впрочем, пишут, что в школе Айза подвергалась насмешкам из-за своего чеченского акцента и построить нормальные отношения со сверстниками у нее не получилось. Известно также о том, что Айза вместе с мамой вынуждена была провести несколько лет в Грозном во время первой чеченской войны. Отец считал их погибшими, и они на самом деле находились на волосок от смерти.
Айза Долматова: карьера
Айза Долматова в юности. Фото: соцсети
С юности Айза увлекалась модой и дизайном, столичный бомонд знает ее как модного дизайнера, представляющего аксессуары и украшения. В активе Айзы собственный шоурум, впрочем, он существовал недолго. И все же главным ее увлечением остается индустрия моды и красоты. Айзе принадлежит имидж-лаборатория под названием Ai Lab, в которой предлагается полный спектр бьюти-услуг.
Кроме того, Айза — рэп-исполнительница. Ее первый альбом The Monkey вышел в 2018 году, на нем стояло сценическое имя артистки: A(Z)IZA. Композиции, вошедшие в альбом, получились довольно скандальными: Айза жестко высмеивала пороки общества, причем использовала для этого самые хлесткие выражения.
Не меньше шума и обсуждений вызвали и два трека, в которых Айза не жалела отрицательных эмоций для высмеивания бывшего мужа. Женский рэп явно приобрел нечто новое и неизбитое в лице Айзы. Особенно интересными для публики получились ее клипы Rollin' и Zakat. И все же Айза не скрывает: она вовсе не профессиональная певица, исполнение рэпа для нее всего лишь хобби.
Другое хобби, безусловно, мода. В 2018 году Айза создала собственную коллекцию одежды, вызвавшую немалый переполох в модных кругах.
Айза Долматова: телевидение и скандалы
Одно из скандальных фото Айзы Долматовой. Фото: соцсети
Карьера Айзы на телевидении началась в 2013 году, когда она стала ведущей шоу «Неформат чарта». Потом она приняла участие в проекте «Барышня-крестьянка» на канале «Пятница!». В реалити-шоу «Беременные», которое шло на канале «Dомашний», Айза рассказывала о своем опыте материнства. Были у нее и другие телепроекты: «Любовь на выживание», «Орел и решка. Россия», «Форд Боярд», «Музыкалити»... А в шоу «Голос улиц» Айза оказалась в центре скандала: произошла перепалка с рэпером Млечным (Иваном Бредневым), после которой Айза покинула студию.
Еще один скандал разразился во время участия Айзы в реалити «Звезды в Африке». Зрителей возмутили откровенные намеки, которые она делала футболисту Вячеславу Малафееву — женатому мужчине.
Айза Долматова: доход
Айза Долматова с отцом. Фото: соцсети
Теледива не скрывает разметы своих заработков.
«Когда как. Стабильно 1 500 000 в месяц. Из которых 1 200 000 уходит на зарплаты моей команде», — рассказывала она в своем микроблоге.
При разводе с Дмитрием Анохиным, как сообщали СМИ, ей пришлось заплатить отступные в размере 12,5 миллионов рублей и отдать половину доходов от салона красоты.
Айза Долматова и Гуф
Айза Долматова и Гуф. Фото: соцсети
Гораздо больше, чем песнями и модными коллекциями, Айза Анохина знаменита громкими событиями в личной жизни. Ее первым мужем стал рэпер Гуф — Алексей Долматов. Они познакомились в ночном клубе, потом то и дело встречались на вечеринках, Айза учила парня кататься на сноуборде… Гуф потерял голову, посвятил девушке песню, назначал свидания, но она поначалу относилась к нему как к другу.
И все же настойчивость Гуфа произвела впечатление — она тоже влюбилась. В семье Айзы его приняли приветливо, отец девушки — генерал ФСБ — дал понять, что кавалер дочери ему понравился. Влюбленные поженились, в 2010 году у них родился сын, которого назвали Сами — «близкий к Богу» по-чеченски. Семейная жизнь протекала сложно: оказалось, что Гуф увлекается запрещенными препаратами, а, кроме того, по словам Айзы, он ей изменял. В 2013-м они расстались.
Айза Долматова и Дмитрий Анохин
Свадьба с Дмитрием Анохиным. Фото: соцсети
А через два года поклонники узнали о второй свадьбе Айзы. На этот раз ее мужем стал бизнесмен Дмитрий Анохин. Церемония бракосочетания проходила в Лас-Вегасе и была пышной и многолюдной. Молодые поселились на Бали. А в 2016 году светская львица стала мамой во второй раз: она родила сына Элвиса, причем роды проходили в прямом эфире, в палате присутствовали журналисты с камерами. Семья продолжала жить на Бали, в собственном доме.
Айза Долматова и Дмитрий Анохин. Фото: соцсети
Казалось, теперь-то в жизнь Айзы пришли спокойствие и стабильность. Но в 2020 году стало известно об их разводе: как утверждала Айза, для своего мужа она так и осталась «бывшей Гуфа». Подробности своей семейной жизни телезвезда раскрыла в шоу «Алена, блин!». Она рассказала о том, что еще в первый год своей жизни с Анохиным у нее случился выкидыш из-за того, что она сильно нервничала. После развода Айза вернула себе фамилию Долматова.
Айза Долматова: диеты и пластика
Айза Долматова до пластики. Фото: соцсети
Айза никогда не скрывала того, что пользуется услугами пластических хирургов. В 2020 году ей сделали подтяжку лба и бровей, чтобы скрыть мелкие морщины. Еще раньше светская львица изменила форму носа и губ, сделала липосакцию зоны бикини и увеличила объем ягодиц.
Айза Долматова без косметики. Фото: соцсети
Все результаты девушка фотографировала и щедро делилась снимками с подписчиками в соцсетях. Она продолжает тщательно следить за своей внешностью и остается в хорошей физической форме: при росте 165 см весит всего 53 кг. Совсем недавно Айза объявила о том, что сделала операцию по пересадке волос в Стамбуле, чтобы скрыть слишком, по ее мнению, большой лоб. Эта операция обошлась звезде в 200 тысяч рублей.
Айза Долматова сейчас
Айза Долматова и Олег Майами. Фото: соцсети
В 2020 году стали появляться сведения о романе Айзы и певца Олега Майами. Но этой любви попытался помешать Гуф: он показал бывшей жене фото, на котором Олег отдыхал в обществе других девушек. Разразился скандал: Айза требовала объяснений от Майами, тот обвинил Гуфа в непорядочном поведении… Эта ссора оказалась не единственной, пара все чаще скандалила, и весной 2021 года они расстались.
Айза Долматова с сыновьями. Фото: соцсети
Позднее, на шоу «Исповедь», Айза призналась, что сделала аборт от Олега Майами, о чем очень жалеет. Была у нее и попытка помириться с Гуфом. Он бросил свою девушку Юлию Королеву и вернулся к Айзе, но ненадолго: скоро телезвезда уже жаловалась в своем аккаунте на предательство, потому что узнала, что Королева и Гуф опять вместе. После их свадьбы Айза снова сменила свою фамилию: теперь ее зовут Айза-Лилуна Ай. Лилуна — имя, которое она мечтала дать своей дочери, когда она родится. А короткое слово Ай — сокращенное от Айзы, означает «Луна».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Она по-прежнему участвует в телешоу, одним из недавних стал проект «Наследники и самозванцы» с ведущей Ляйсан Утяшевой. Телеведущая утверждает, что одиночество, в котором она сейчас находится, нисколько не тяготит ее: она посвящает все время своим сыновьям и не теряет надежды на личное счастье.