Айза Долматова и ее «любовь на выживание»: мужья, поклонники и пластические операции

С юности Айза увлекалась модой и дизайном, столичный бомонд знает ее как модного дизайнера, представляющего аксессуары и украшения. В активе Айзы собственный шоурум, впрочем, он существовал недолго. И все же главным ее увлечением остается индустрия моды и красоты. Айзе принадлежит имидж-лаборатория под названием Ai Lab, в которой предлагается полный спектр бьюти-услуг.

Кроме того, Айза — рэп-исполнительница. Ее первый альбом The Monkey вышел в 2018 году, на нем стояло сценическое имя артистки: A(Z)IZA. Композиции, вошедшие в альбом, получились довольно скандальными: Айза жестко высмеивала пороки общества, причем использовала для этого самые хлесткие выражения.

Не меньше шума и обсуждений вызвали и два трека, в которых Айза не жалела отрицательных эмоций для высмеивания бывшего мужа. Женский рэп явно приобрел нечто новое и неизбитое в лице Айзы. Особенно интересными для публики получились ее клипы Rollin' и Zakat. И все же Айза не скрывает: она вовсе не профессиональная певица, исполнение рэпа для нее всего лишь хобби.

Другое хобби, безусловно, мода. В 2018 году Айза создала собственную коллекцию одежды, вызвавшую немалый переполох в модных кругах.

Айза Долматова: телевидение и скандалы

