Ушел висячий подбородок, сдулись масленые щеки! Как Саша Черно выглядела до похудения и какой стала

Саша Черно в свои 29 лет успела выйти замуж за Иосифа Оганесяна, родить сына и засветиться на ТВ. Звезда проекта «Дом-2» стала одной из самых заметных участниц телестройки. И не только благодаря сильному независимому характеру. Яркая внешность девушки одним нравилась, а другими едко критиковалась. Поклонники считали, что Черно распустила себя, набрав лишние килограммы. Однако плотная фигура не помешала ей построить отношения на телестройке.
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Правда, после рождения первенца Саша решила взяться за себя. Она заметно похудела и преобразилась. Если сравнивать ее фото до и после, может показаться, что это и вовсе два разных человека. Участница телестройки убрала висячий подбородок, избавилась от одутловатых щек, подбородок и скулы приобрели контур, сошли отек лица и припухлость век. Похоже, что Саша не зря сидела на диетах.
Вот так Саша Черно выглядела до того, как решила сбросить лишний вес. Фото: кадр из видео, скриншот
Саша Черно преобразилась в гламурную диву. Фото: личный архив
«Так значительно лучше!», «Еще худеть и худеть! Есть над чем работать», «Лицо посвежело хоть, а то выглядела как тетка лет под пятьдесят», «Вот это преображение! Достойна похвалы», «Давно бы так», «Приятная сразу стала», — пишут фолловеры.