Любят как никого! Шесть имен, которые носят самые счастливые в браке женщины — им всегда везет с мужьями

Тарологи считают, что имя несет определенное значение и судьбу для своего обладателя. Поэтому к имянаречению стоит относиться со всей ответственностью. Кому-то имя принесет счастливую судьбу и притянет удачу, а кому-то, наоборот, одни неприятности. Названы шесть имен, которые носят самые счастливые в браке женщины. Мужья носят их на руках и сдувают пылинки, заботясь о второй половинке.

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Раз и навсегда замуж чаще всего выходят: Татьяны, Ксении, Любови, Варвары, Екатерины и Евы.

Татьяна

Влюбляет мужчину скромностью, женственностью и нежной натурой. Противоположный пол так и млеет рядом с этой очаровательной особой. Устоять перед ее обаянием весьма и весьма сложно. В браке Татьяна отдает лидерство мужу, считая его главой семьи. Что, конечно же, импонирует ее второй половинке.

Ева

Пусть она и отличается твердостью характера, но не обделена милосердием и состраданием. Такая женщина всегда вызывает желание защищать и оберегать. Если влюбляется, она полностью растворяется в своем чувстве. При этом Ева не делает первых шагов навстречу, предоставляя мужчине возможность самому проявить инициативу, побыть охотником и рыцарем в одном лице.



Ксения

Требовательна и к себе, и к окружающим. В мужья она выберет того, кто будет носить ее на руках. Своего мужчину Ксения готова обласкать любовью и нежностью. Тот, кто раскроет в ней настоящую женщину, получит верную жену и идеальную хозяйку.