Любят как никого! Шесть имен, которые носят самые счастливые в браке женщины — им всегда везет с мужьями

Тарологи считают, что имя несет определенное значение и судьбу для своего обладателя. Поэтому к имянаречению стоит относиться со всей ответственностью. Кому-то имя принесет счастливую судьбу и притянет удачу, а кому-то, наоборот, одни неприятности. Названы шесть имен, которые носят самые счастливые в браке женщины. Мужья носят их на руках и сдувают пылинки, заботясь о второй половинке.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Раз и навсегда замуж чаще всего выходят: Татьяны, Ксении, Любови, Варвары, Екатерины и Евы.
Татьяна
Влюбляет мужчину скромностью, женственностью и нежной натурой. Противоположный пол так и млеет рядом с этой очаровательной особой. Устоять перед ее обаянием весьма и весьма сложно. В браке Татьяна отдает лидерство мужу, считая его главой семьи. Что, конечно же, импонирует ее второй половинке.
Ева
Пусть она и отличается твердостью характера, но не обделена милосердием и состраданием. Такая женщина всегда вызывает желание защищать и оберегать. Если влюбляется, она полностью растворяется в своем чувстве. При этом Ева не делает первых шагов навстречу, предоставляя мужчине возможность самому проявить инициативу, побыть охотником и рыцарем в одном лице.
Ксения
Требовательна и к себе, и к окружающим. В мужья она выберет того, кто будет носить ее на руках. Своего мужчину Ксения готова обласкать любовью и нежностью. Тот, кто раскроет в ней настоящую женщину, получит верную жену и идеальную хозяйку.
Любовь
Знает, как очаровать мужчину, который ей симпатичен. Если ее чувство настоящее и сильное, она уже не разлюбит. Такая женщина становится идеальной спутницей жизни.
Варвара
Ее отличает терпение. Это качество помогает ей построить те отношения с мужем, о которых она всегда мечтала. В ней живет наивное дитя. Спутнику Варвары придется стать для нее покровителем.
Екатерина
Поклонников у этой особы хоть отбавляй. Темпераментная и пылкая, она знает, как привлечь мужчину и завлечь в сети брака. Причем, выйдя замуж, эта особа становится ласковой и покладистой.