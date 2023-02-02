Смуглая, с веснушками: как 45-летняя Климова выглядела в молодости и какой стала сейчас — неузнаваема

Екатерине Климовой 45 лет. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» воспитывает четверых детей: у нее есть старшая дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и младшая дочка Белла от Гелы Месхи. После третьего развода Климова не спешит заводить новый роман. Актриса продолжает сниматься в кино, ездит с гастролями, играет в театре и занимается воспитанием детей.
Сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как Екатерина Климова выглядела на заре своей карьеры и какой стала годы спустя.
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В сериале «Бедная Настя» актриса снималась, когда ей было чуть больше двадцати. Фото: Global Look Press
Екатерина Климова с дочерьми Елизаветой и Беллой, а также сыновьями Матвеем и Корнеем. Фото: Иван Макеев / КП
В юности Екатерина Климова была смугленькой и с веснушками. Актриса влюбляла в себя поклонников естественной красотой: ни капли кокетства или жеманства. С годами бывшая жена Игоря Петренко только расцвела, стала еще краше. Климова тщательно следит и за фигурой, и за внешностью. Из простой девчонки она превратилась в гламурную диву. Лоск, изящество и элегантность преобразили Климову — любимица миллионов выглядит так, как и полагается звезде отечественного кино.