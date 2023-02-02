Смуглая, с веснушками: как 45-летняя Климова выглядела в молодости и какой стала сейчас — неузнаваема

Екатерине Климовой 45 лет. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» воспитывает четверых детей: у нее есть старшая дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и младшая дочка Белла от Гелы Месхи. После третьего развода Климова не спешит заводить новый роман. Актриса продолжает сниматься в кино, ездит с гастролями, играет в театре и занимается воспитанием детей.

Сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как Екатерина Климова выглядела на заре своей карьеры и какой стала годы спустя.

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