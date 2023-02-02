Второй брак Памелы Андерсон разрушил «Борат»

В новых мемуарах «С любовью, Памела» 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон вспомнила свой недолгий брак с рок-музыкантом Кид Роком (настоящее имя Роберт Джеймс Ритчи). Звезды поженились в 2006 году, но были вместе всего пару месяцев, а затем со скандалом расстались.

В книге актриса рассказывает, что одной из главных причин разрыва стало ее появление в фильме «Борат» Саши Барона Коэна.

«Я не сказала Бобу, что снимаюсь в фильме, потому что хотела удивить его, — цитирует Памелу журнал Rolling Stone. — Я забыла о той части фильма, где упоминается «секс-видео».

Камео жены в комедии, где ее преследует озабоченный репортер из Казахстана, рокеру откровенно не понравилось.

«Боб выбежал, назвав меня шлюхой и еще хуже. Он был смущен, и его реакция была нерациональна», — вспоминает Андерсон. «После того, как я преследовала Боба до его машины, он уехал, оставив меня там одну. Я вернулась обратно, извинилась перед людьми, а затем спросила, может ли кто-нибудь подвезти меня до дома».

Когда же актриса вернулась домой, ее муж не успокоился, а наоборот, разбивал фотографии. Стало понятно, что это будет развод.