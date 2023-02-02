«Отношения зашли в абсолютный тупик»: Авербух впервые выдал всю правду о громком разрыве с Лобачевой

Илья Авербух не скрывает: сегодня он счастлив во втором браке с 27-летней Лизой Арзамасовой. Постановщик ледовых шоу дал понять, что любые отношения требуют ответственного подхода. В семье хореографа царит полное взаимопонимание, любовь и идиллия. Вместе со звездой ситкома «Папины дочки» Илья Авербух воспитывает сынишку Левушку. Постановщик ледовых шоу мечтает о том, что молодая жена подарит ему и лапочку-дочку. Пасынок Елизаветы — 18-летний Мартин, который всего на 9 лет младше своей мачехи, легко сошелся с женой отца. Старший сын Ильи Изяславича рос с ним, стараясь навещать и маму фигуристку Ирину Лобачеву.
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Илья Авербух с Лизой Арзамасовой воспитывает сынишку Левушку. Фото: личный архив
Илья Авербух не стал сохранять брак с Ириной Лобачевой. Фото: Global Look Press
В одном и интервью Илья Авербух объяснил, почему он развелся с первой женой. Хореограф дал понять, что их отношения уже не развивались. А предлагать матери своего первенца свободные отношения он не хотел. На тот момент пара воспитывала трехлетнего сынишку Мартина. Но даже забота о малыше не сплотила супругов. Они решили жить отдельно, но не перестали быть родителями.
«Наши отношения с Ириной зашли в абсолютный тупик, но я даже тогда не предлагал ей свободных отношений. У нас был на тот момент трехлетний сын, сейчас он уже взрослый, прекрасно мы его вырастили. Мы разошлись. У каждого началась своя жизнь. Мы поддерживали друг друга и поддерживаем по жизни. И парень вырос хороший.
Но я даже мысли такой не допускал предложить жене: а давай ходить на сторону и приносить все это домой. А то вы вроде предлагаете жене быть счастливой, встретить нового мужчину, но при этом хотите остаться хозяином в доме. Очень эгоистичная позиция», — отметил Авербух.
По материалам aif.ru