«Отношения зашли в абсолютный тупик»: Авербух впервые выдал всю правду о громком разрыве с Лобачевой

Илья Авербух не скрывает: сегодня он счастлив во втором браке с 27-летней Лизой Арзамасовой. Постановщик ледовых шоу дал понять, что любые отношения требуют ответственного подхода. В семье хореографа царит полное взаимопонимание, любовь и идиллия. Вместе со звездой ситкома «Папины дочки» Илья Авербух воспитывает сынишку Левушку. Постановщик ледовых шоу мечтает о том, что молодая жена подарит ему и лапочку-дочку. Пасынок Елизаветы — 18-летний Мартин, который всего на 9 лет младше своей мачехи, легко сошелся с женой отца. Старший сын Ильи Изяславича рос с ним, стараясь навещать и маму фигуристку Ирину Лобачеву.

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