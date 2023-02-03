Влад Кадони и его магия: откуда у него экстрасенсорные способности, как он стал звездой ТНТ и почему покинул кресло ведущего «Дома-2»

Шоумен Влад Кадони стал звездой ТНТ. Он не победил на «Битве экстрасенсов», зато смог прославиться, а позже — стать ведущим популярного реалити-шоу о любви. Но удалось ли ему самому обрести личное счастье и почему он перестал распространяться о совей эзотерической части жизни — читайте в нашем материале.
Влад Кадони: детство, родители
Известный телеведущий и шоумен Влад Кадони родился с именем Виктор Голунов в Новосибирске 28 августа 1986 года. Его мать — известная ведьма Елена Голунова, которая с детства открыла в себе дар ясновидения и общения с мертвыми. Его она унаследовала от бабушки, воспитавшей ее после развода родителей. Известность она приобрела на программе «Битва экстрасенсов» в 13-м сезоне, одержав победу.
Влад Кадони (справа) с мамой Еленой Голуновой, братом и сестрой. Фото: соцсети
Сын Виктор у Елены Голуновой стал ранним ребенком, его она родила в 18 лет от отношений с 35-летним бандитом, которого вскоре убили в разборках. Повторно выйдя замуж, Елена родила двоих сыновей, Дмитрия и Льва, а уже после 50 лет снова стала мамой: в 2020 году появилась дочь Милана, а в 2021-м — сын Андрей.
Маленький Влад Кадони с мамой. Фото: dom2efiru.ru
Виктор Голунов в детстве хотел стать священником, но религия его разочаровала, и он пошел по материнским стопам и под ее крылом стал черным магом. Также он получил образование психолога в мединституте, а когда окончил вуз, переехал в Москву и официально сменил имя и фамилию. Кадони, как объясняет Влад, означает «чернокнижник», а имя Витя он ненавидел всегда и выбрал более приятное для себя — Владислав.
Влад Кадони: «Битва экстрасенсов»
Кадони в Москве начал оказывать мистические услуги. Приворот, отворот, снятие порчи, венца безбрачия и прочие вопросы стали сферой его деятельности. И когда он осознал, что готов поделиться своими способностями с широкой аудиторией, то в 2008 году отправился на популярное шоу «Битва экстрасенсов».
Влад Кадони в «Битве экстрасенсов». Фото: соцсети
Телешоу на ТНТ имело огромную популярность. Кадони прошел отбор в шестой сезон и проявил себя как конфликтный участник. Он смог попасть в пятерку сильнейших экстрасенсов сезона, но победу не одержал.
Влад Кадони в «Битве экстрасенсов». Кадр из шоу
Второй раз испытать судьбу Кадони пришел в шоу в 2011 году. Его появление там восприняли в штыки, однако Кадони удалось доказать, что вернулся он не просто так, а доказать свою силу и право называться сильнейшим. Он стал бронзовым победителем 11-го сезона.
Влад Кадони: «Дом-2»
Между «Битвами экстрасенсов» Кадони успел отметиться на «Доме-2». Он пришел на телепроект в феврале 2009 года и не стал скрывать, что ему важен пиар, а не любовь. Тем не менее «черный маг» смог надолго задержаться на телестройке.
Влад Кадони знакомится с участниками «Дома-2». Кадр из шоу
Он решил противостоять Венцеславу Венгржановскому и во что бы то ни стало намеревался разбить их с Инной Воловичевой пару. У него это получилось: Инна стала втайне от Венца ходить на свидания с «черным магом», а вскоре они объявили себя парой. Союз Влада и Инны продлился до 2010 года.
Влад Кадони и Инна Воловичева. Фото: соцсети
В 2011 году Кадони завоевал титул «Человек года» на проекте. И вскоре покинул периметр, чтобы поучаствовать в «Битве экстрасенсов». Вернулся он на «Дом-2» уже в 2015 году. Причем в статусе ведущего реалити. На проекте он успел поработать с Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Андреем Черкасовым, Ольгой Орловой. И когда шоу переехало с ТНТ на телеканал «Ю», продолжил карьеру.
Влад Кадони — ведущий «Дома-2». Кадр из шоу
Однако в декабре 2022 года поползли слухи, что Кадони уволили с реалити-шоу. А в последние дни года шоумен сделал заявление, объяснив, почему уходит с поста ведущего.
«Прошу не искать в этом каких-то подоплек, интриг и подводных камней. Все очень прозаично. Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все.
Такое бывает. Любые другие причины — это уже из серии теории заговоров. Я очень люблю этот проект и людей из него, поэтому решил уйти не прощаясь, по-английски. Не хочу всех этих слезливых настроений перед новогодними праздниками!» — написал ведущий в своем микроблоге.
По слухам, Кадони уволили не из-за контракта, а потому, что тот стал сотрудничать параллельно с другим телеканалом.
Влад Кадони: конфликт с Рустамом Солнцевым
После того, как Влад Кадони стал ведущим на «Доме-2», это многим не понравилось. В частности, «старичок» проекта Рустам Солнцев, который за словом в карман никогда не лез, посчитал, что он более достойная кандидатура, чем кто бы то ни было.
Однако Кадони в своем интервью на YouTube Алене Жигаловой в 2021 году объяснил, что Солнцева не рассматривали на роль ведущего, поскольку у того непростой характер и он «язвительно высказывался в адрес людей, которые этого не заслуживали».
Пропускать удар от оппонента Солнцев не стал. Он ткнул Кадони, почему тот сам оказался в кресле ведущего.
«Все хотели быть ведущими «Дома-2». Влад говорит о моем непростом характере. Да, я язвил в отношении других участников «Дома-2», но я за это деньги получал. Дело не в моем характере, а в личных отношениях между участниками.
Влад, похоже, забыл, как сам стал ведущим. Им закрывали дырочки. Он приезжал на Поляну и разговаривал с участниками. Тут поговорит, там поговорит. Руководители посмотрели и предложили ему должность. В тот момент Бородина и Бузова редко появлялись на площадке. У них и так зарплаты большие», — высказал правду Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.
Позже Солнцев придумал прозвище Владу — Бабка Кадонья. И время от времени проходится по шоумену и его внешности.
Влад Кадони: другие проекты
Кадони во времена «Дома-2» на ТНТ вел передачи «Бородина против Бузовой», которая закрылась с переездом шоу на другой канал.
Влад Кадони в шоу «Наследники и самозванцы». Кадр из шоу
В 2022 году Влад стал участником шоу на ТВ-3 «Наследники и самозванцы». Ему вместе с другими звездами необходимо было проходить массу физических и психологических испытаний в борьбе за главный приз — пять млн рублей. Кадони не стал победителем, но проект принес ему массу новых впечатлений.
Влад Кадони: личная жизнь
Помимо интрижки с Инной Воловичевой на «Доме-2», Кадони приписывали романы с другими звездами реалити: Нелли Ермолаевой, Кристиной Дерябиной. Сам шоумен в 2015 году заявил, что его сердце занято, но называть имя подруги не стал.
Позже, уже когда они с избранницей расстались, выяснилось, что его девушкой была Анна Девицкая. Отношения у пары завязались на шоу «Битва экстрасенсов», где она работала продюсером, и ей пришлось уволиться: это не по правилам. Роман продлился четыре года.
Влад Кадони и Анна Девицкая. Фото: соцсети
Кадони также шипперили с Ольгой Орловой. Парочка, действительно, слишком тепло и нежно обнималась, но когда Орлова вдруг засветила своего мужчину, им оказался вовсе не Влад.
А вскоре последовала свадьба, а затем и беременность. Так что отношения Ольги и Влада были платоническими. Кстати, рядом с Кадони, рост которого считается средним — 171 см при весе 67 кг, — Ольга Орлова смотрится очень молодо и миниатюрно.
Влад Кадони и Ольга Орлова. Фото: соцсети
А вот с участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал Кадони в 2020 году собирался строить семью. Причем он хотел делать это за периметром, без лишних глаз. Но Шаповал испугалась напористости мужчины и дала заднюю.
Влад Кадони и Ксения Шаповал. Фото: соцсети
«Дело в том, что я, к сожалению, к своим 25 годам так и не научилась ценить по-настоящему близких и дорогих мне людей. Я благодарна судьбе, что свела меня с таким человеком, у которого за недолгое время я много чему научилась. И сейчас, возможно, кто-нибудь напишет, что это был «хайп»...
Нет! Когда я шла на проект, я представить себе не могла, что могу понравиться ведущему, а тем более Владу! Я испытывала искренние настоящие чувства! Но, увы, не умею я ценить. Не хочу больше никаких расспросов насчет того, что произошло. Мы расстались и точка», — писала девушка в соцсети.
Осенью 2021 года Кадони представил свою возлюбленную по имени Мария. Они вместе успели провести отпуск в Турции, после чего рассекретили личную жизнь. Их отношениям на тот момент, как выяснилось, было уже полгода.
Влад Кадони с возлюбленной Марией. Фото: соцсети
Влад Кадони сегодня
В настоящее время Влад Кадони счастлив в отношениях с Марией. В апреле 2023 года они отметят вторую годовщину романа. Он по-прежнему оказывает мистические услуги, но предпочитает не афишировать это.
«Я решил прекратить рассказывать СМИ об эзотерической части моей жизни. У меня нет потребности доказывать, какой я крутой экстрасенс. Люди, с которыми я работаю, и так это знают. Я это давно уже перерос», — подчеркивал шоумен в интервью сайту Teleprogramma.pro осенью 2022 года.
Про карьеру Кадони после «Дома-2» тоже все более-менее прояснилось. Он, конечно, старался все держать втайне, но информация просочилась в прессу. Влад обживается на ТВ-3, в декабре 2022 года был снят пилотный выпуск нового проекта с его участием. И Кадони пришлось объясняться.
«Пока не могу углубляться в подробности, но то, что зритель канала ТВ-3 в этом году меня увидит, — это бесспорно», — заявил он.