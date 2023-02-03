Влад Кадони и его магия: откуда у него экстрасенсорные способности, как он стал звездой ТНТ и почему покинул кресло ведущего «Дома-2»

Однако в декабре 2022 года поползли слухи, что Кадони уволили с реалити-шоу. А в последние дни года шоумен сделал заявление, объяснив, почему уходит с поста ведущего.

«Прошу не искать в этом каких-то подоплек, интриг и подводных камней. Все очень прозаично. Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все. Такое бывает. Любые другие причины — это уже из серии теории заговоров. Я очень люблю этот проект и людей из него, поэтому решил уйти не прощаясь, по-английски. Не хочу всех этих слезливых настроений перед новогодними праздниками!» — написал ведущий в своем микроблоге.

По слухам, Кадони уволили не из-за контракта, а потому, что тот стал сотрудничать параллельно с другим телеканалом.

Влад Кадони: конфликт с Рустамом Солнцевым

После того, как Влад Кадони стал ведущим на «Доме-2», это многим не понравилось. В частности, «старичок» проекта Рустам Солнцев, который за словом в карман никогда не лез, посчитал, что он более достойная кандидатура, чем кто бы то ни было.

Однако Кадони в своем интервью на YouTube Алене Жигаловой в 2021 году объяснил, что Солнцева не рассматривали на роль ведущего, поскольку у того непростой характер и он «язвительно высказывался в адрес людей, которые этого не заслуживали».

Пропускать удар от оппонента Солнцев не стал. Он ткнул Кадони, почему тот сам оказался в кресле ведущего.

«Все хотели быть ведущими «Дома-2». Влад говорит о моем непростом характере. Да, я язвил в отношении других участников «Дома-2», но я за это деньги получал. Дело не в моем характере, а в личных отношениях между участниками. Влад, похоже, забыл, как сам стал ведущим. Им закрывали дырочки. Он приезжал на Поляну и разговаривал с участниками. Тут поговорит, там поговорит. Руководители посмотрели и предложили ему должность. В тот момент Бородина и Бузова редко появлялись на площадке. У них и так зарплаты большие», — высказал правду Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.

Позже Солнцев придумал прозвище Владу — Бабка Кадонья. И время от времени проходится по шоумену и его внешности.

Влад Кадони: другие проекты

Кадони во времена «Дома-2» на ТНТ вел передачи «Бородина против Бузовой», которая закрылась с переездом шоу на другой канал.