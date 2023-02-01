«Повторила судьбу Махидевран?»: как живет разведенная Нур Феттахоглу, которая одна воспитывает дочь

Нур Феттахоглу, как считают многие ее поклонники, повторила судьбу Махидевран султан. Актрисе из турецкого сериала «Великолепный век» не удалось сохранить брак с мужем бизнесменом Левентом Везироглу.

Нур дважды расходилась с возлюбленный. В первый раз еще до того, как она забеременела. Однако супруги смогли примириться и снова сойтись. Однако второй раз стал последним. Даже ради общего ребенка Феттахоглу не стала бороться за свою семью. А ведь то же, как считают фанаты, произошло и с Махидевран султан. Фаворитка султана Сулеймана потеряла свою власть над повелителем. В утешение остался рядом с ней только ее сын - шехзаде Мустафа.

Так и Нур Феттахоглу сама воспитывает дочку Элису Гюзин, полностью растворившись в материнстве. Если рядом с актрисой и есть кавалеры, то свои отношения Нур тщательно скрывает. С мужем она развелась в марте 2021 года и с тех пор держит свою личную жизнь под замком.

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