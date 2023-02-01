«Повторила судьбу Махидевран?»: как живет разведенная Нур Феттахоглу, которая одна воспитывает дочь

«Повторила судьбы Махидевран?»: как сложилась судьба Нур Феттахоглу, которая одна воспитывает дочь

Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» полностью сконцентрировалась на своем единственном ребенке.

Нур Феттахоглу, как считают многие ее поклонники, повторила судьбу Махидевран султан. Актрисе из турецкого сериала «Великолепный век» не удалось сохранить брак с мужем бизнесменом Левентом Везироглу. 

Нур дважды расходилась с возлюбленный. В первый раз еще до того, как она забеременела. Однако супруги смогли примириться и снова сойтись. Однако второй раз стал последним. Даже ради общего ребенка Феттахоглу не стала бороться за свою семью. А ведь то же, как считают фанаты, произошло и с Махидевран султан. Фаворитка султана Сулеймана потеряла свою власть над повелителем. В утешение остался рядом с ней только ее сын - шехзаде Мустафа.

Так и Нур Феттахоглу сама воспитывает дочку Элису Гюзин, полностью растворившись в материнстве. Если рядом с актрисой и есть кавалеры, то свои отношения Нур тщательно скрывает. С мужем она развелась в марте 2021 года и с тех пор держит свою личную жизнь под замком.

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Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин. Фото: личный архив

Нур Феттахоглу не спешит заводить новый роман. Фото: личный архив

«Повторила судьбу Махидевран?», «Черкешенке не удалось удержать рядом с собой султана, и Нур с мужем давно в разводе», «Такая красивая и одна? Не верим», «Лучшая! Просто обожаю», «Красивая такая!», «Стройняшка», «Все та же Махидевран султан! Ни капельки не изменилась», «Годы над ней не властны! Забыла постареть?», «Эх, Сулейман! Такую султаншу упустил», - пишут фолловеры.

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