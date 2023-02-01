Эти три имени носят самые бестолковые женщины, зато мнят себя пронырами и всезнайками

Экстрасенс Андрей Харрис назвал три имени, которые чаще всего носят глупышки. И хотя этих женщин отличает бестолковость, они считают себя всезнайками и пронырами. Такие качества только добавляют этим нежным созданиям очарования. Вполне естественно, что мужчины не воспринимают их всерьез. При этом относятся к ним со снисходительной теплотой. В безобидных болтушках окружающие не видят для себя опасности. Хотя порой такие особы по незнанию могут перейти черту, задев чувства собеседника.

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Елена

Обладательницу этого имени, которая родила в «мужской день» — понедельник, вторник или четверг, — по жизни могут поджидать трудности. Огромное влияние на них имеет Меркурий. Он наделяет эту особу излишней доверчивостью. Она тянется к людям, которые не отличаются честностью и чистотой натуры, скорее наоборот, Елена может стать жертвой обмана со стороны хитрых и расчетливых мужчин. Природа наделила ее поверхностью и глупостью.

Кстати, такие качества совершенно не характерны для Елен, которые родились в другие дни. Они сообразительные, целеустремленные и всезнающие.