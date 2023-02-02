Знаменитый астролог России Тамара Глоба: как построила карьеру, развелась с Павлом Глобой и что предсказала на 2023 год

Знаменитый российский астролог Тамара Глоба начала свою карьеру в астрологии более 30 лет назад. К ней прислушиваются как простые россияне, так и бизнесмены, она регулярно выступает в тв-шоу и на YouTube с прогнозами и смогла предсказать многие события. Как Тамара Михайловна построила карьеру и с кем пыталась обрести личное счастье — читайте далее.
Тамара Глоба: детство, родители
Тамара Михайловна Глоба, известный российский астролог, родилась в Ленинграде 16 марта 1957 года. Ее девичья фамилия — Ерзова. Она стала четвертым ребенком из пяти детей семьи Ерзовых.
Маленькая Тамара Глоба с мамой, братом и сестрами. Фото: соцсети
С детства Тамара тянулась к сцене, занималась вокалом и в 15 лет даже победила в конкурсе, получив премию за исполнительское мастерство. Также она увлекалась рукоделием и до сих пор любит шить и вязать, если появляется свободное время.
Тамара Глоба в детстве. Фото: соцсети
Также в детстве Тамара познакомилась с хиромантией, найдя старинную книгу по этой дисциплине на чердаке. Мир предсказаний так увлек ее ум, что она стала изучать его и стала гадать по руке всем близким, тренируясь на них, причем весьма успешно.
Поступать Тамара после школы пошла в Ленинградский электротехнический институт им. Бонч-Бруевича. Правда, выбрала направление, следуя зову влюбленного сердца: ее молодой человек там учился, и она решила быть с ним ближе. Однако с третьего курса отчислилась и решила пойти работать.
Тамара Глоба: начало карьеры, астрология
Трудовую деятельность будущий астролог начала в детском доме. Однако тяга к творчеству ее привела на «Леннаучфильм», где обладательница мягкого тембра голоса была помощником режиссера и стала озвучивать роли в кино.
Тамара Глоба в молодости. Кадр из тв-программы «Вокруг света»
В астрологию Тамара попала случайно, познакомившись в 1989 году с Павлом Глобой, который проводил лектории на астрологические темы. Сфера интересов возлюбленного очень быстро увлекла девушку.
На рубеже 80–90-х лет люди стали очень активно интересоваться астрологией, и Тамара с Павлом Глобой очень быстро приобрели популярность благодаря своим точным прогнозам и гороскопам. Тамара всячески поддерживала Павла, стала соавтором нескольких книг, соорганизатором Высшей школы астрологии, и в какой-то мере даже духовным наставником Глобы.
Тамара и Павел Глоба. Кадр из тв-программы «Вокруг света»
Очень скоро супруги Глоба стали самыми знаменитыми астрологами в стране. Тамара основала собственную школу «Центр Тамары Глобы», по сей день проводит личные консультации, обучает людей практической астрологии и регулярно выступает с прогнозами по знакам зодиака. В 2017 году на YouTube звездочет начала вести свой канал, где регулярно публикует свои предречения.
Тамара Глоба в видео на YouTube. Кадр из видео
За свою карьеру Глоба предсказала массу событий, которые произошли в стране и мире. Например, спрогнозировала распад СССР, начало чеченской войны, мундиаль в России в 2018 году, пандемию. В настоящее время, говоря о событиях 2022 года, говорит, что продлятся они еще долго, и самое напряженное время — это как раз 2023 год. Затем все пойдет на спад и завершится к 2027 году.
«2023-й — год Марса, он приносит продолжения событий, которые начались в 2022 году. Это будет жесткий год. Все в итоге закончится переговорным процессом. Будем отстаивать свои права и получать то, что хотели. Летом начнется новая тенденция: попытки объединения — эти события перейдут на 2024 год», — выяснила у звезд Глоба ближайшие перспективы.
Тамара Глоба: ТВ и шоу
Более 15 лет на «Русском радио» Тамара Глоба озвучивает свои астропрогнозы радиослушателям. В 2015 году она стала третьей ведущей в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, где давала жениху и невесте расклад на из совместной будущее. Ее соведущими были Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Глоба проработала в этой передаче до 2018 года, заменив ушедшую в декрет Василису Володину.
Тамара Глоба с Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой в шоу «Давай поженимся!». Фото: соцсети
За карьеру Глоба написала несколько книг, а также подробные разъяснения по знакам зодиака. В 2014 году, например, в печать вышла «Большая книга астрологии. Путь небесной мудрости», в 2019-м — «Любовь и Зодиак».
Тамара Глоба: личная жизнь
Астролог рассказывала, что никогда не испытывала дефицита внимания противоположного пола. Стройная, высокая, ростом 172 см и изящная, она покорила не одно мужское сердце.
Первым избранником Тамары стал ее одноклассник Сергей, за которого она вышла замуж в 1977 году. Они были вместе семь лет, за это время у их родилась дочь Анна в 1982 году. А через два года пара развелась: Тамара разочаровалась в муже, который не стремился к семье, а ее не поддержал в критический период онкоболезни. Ей было 23 года, когда у нее обнаружили рак, она лежала в больнице, но муж ни разу не навестил ее.
Тамара Глоба с дочкой Анной в программе «Клуб путешественников». Кадр из программы
Вторым мужем Тамары стал астролог Павел Глоба. Когда она работала на киностудии, Павел приехал из Москвы на съемки фильма. Во время работы над лентой «Маски сна» у них случился роман, переросший в супружество. Для Глобы Тамара стала четвертой женой.
Павел Глоба. Фото: Global Look Press
В программе «Наедине со всеми» Тамара Глоба рассказала Юлии Меньшовой о горе, которое пережила в браке с Глобой. Ей пришлось отвечать в высоких кабинетах за мероприятие мужа, которое он не провел и скрывался. Тамара была беременна, но влиятельных людей это никак не остановило, ей устроили невероятный допрос. Из-за стресса у будущей мамы случились преждевременные роды, а младенец через 10 дней умер.
Позднее у супругов появился сын Богдан, он родился в 1986 году. Он, кстати, пошел по стопам своих родителей и стал астрологом. Однако, как рассказывала Тамара, Павел никогда не был хорошим отцом своему ребенку.
Тамара Глоба с дочкой Анной и сыном Богданом. Фото: соцсети
А вот с третьим мужем Тамара почувствовала себя по-настоящему счастливой. Избранником стал олимпийский чемпион по плаванию Вениамин Таянович. Он был на 10 лет младше нее, но разница в возрасте не помешала браку, хоть официально отношения пара регистрировать не стала, несмотря на то что мужчина несколько раз просил руки и сердца своей возлюбленной.
Тамара Глоба с Вениамином Таяновичем. Фото: соцсети
Причем союз с Вениамином Тамара видела во сне несколько лет. И очень жалеет, что не родила ему ребенка. Их брак продлился с 1992 по 1999 год, и супруги расстались. Глоба даже признавалась, что исчерпала себя и решила посвятить себя детям и карьере.
Тамара Глоба: доходы
Тамара Глоба сегодня зарабатывает личными консультациями, а также обучает желающих астрологии в своем центре. В 2023 году стоимость натальной карты и прогноза от исследовательницы стоит от 84 тысяч рублей, если формат онлайн, и от 120 тысяч рублей при личной встрече.
Тамара Глоба. Фото: Global Look Press
Годовой прогноз также можно приобрести у Тамары Глобы, его цена стартует с 72 тысяч рублей. Гороскоп совместимости — от 55 тысяч рублей. Кроме того, Глоба консультирует по самым разным вопросам: деторождение, натальная карта ребенку, выбор профессии, вопросы саморазвития про карьеру, свадьбу, переезд и другие темы оплачиваются каждая отдельно.
Обучиться у Глобы ремеслу можно по курсам «Основы астрологии. Астропсихология» и «Гороскоп личности». Форматы разные — от онлайн до VIP, и цена варьируется от 60 тысяч рублей до 168 тысяч.
Тамара Глоба сегодня
В настоящее время Тамара Глоба остается одним из самых популярных астрологов в стране. Ее регулярно приглашают на передачи и интервью, и исследователь с удовольствием посещает эти мероприятия. Один из выпусков шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» был посвящен полностью Тамаре Глобе — она рассказала не только о личном, но и дала свой прогноз на наступивший год.
Тамара Глоба и Андрей Малахов. Кадр из программы «Малахов»