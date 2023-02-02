Знаменитый астролог России Тамара Глоба: как построила карьеру, развелась с Павлом Глобой и что предсказала на 2023 год

Также в детстве Тамара познакомилась с хиромантией, найдя старинную книгу по этой дисциплине на чердаке. Мир предсказаний так увлек ее ум, что она стала изучать его и стала гадать по руке всем близким, тренируясь на них, причем весьма успешно.

Поступать Тамара после школы пошла в Ленинградский электротехнический институт им. Бонч-Бруевича. Правда, выбрала направление, следуя зову влюбленного сердца: ее молодой человек там учился, и она решила быть с ним ближе. Однако с третьего курса отчислилась и решила пойти работать.

Тамара Глоба: начало карьеры, астрология

Трудовую деятельность будущий астролог начала в детском доме. Однако тяга к творчеству ее привела на «Леннаучфильм», где обладательница мягкого тембра голоса была помощником режиссера и стала озвучивать роли в кино.