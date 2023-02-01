Как «трудный подросток» Алеся Кафельникова превратилась в успешную модель и заботливую маму

Девушка вращалась среди таких же, как она, представителей «золотой молодежи», занималась верховой ездой, была завсегдатаем модных показов. А потом и сама стала моделью.

По словам Алеси, знаменитый папа не делал ничего для ее продвижения, - она всего добилась сама. Правда, отец отправил ее учиться в Англию. Именно там она приняла участие в дне открытых дверей Elite – английского модельного агентства.

Уже тогда на девушку обратили внимание, хотя ей не было еще и 16 лет. Она получила приглашение позднее, когда повзрослела. Кафельниковой предложили подписать контракт с Elite на пять лет, но поставили условие: набрать вес. В то время она весила всего 43 кг при росте 175 см.

Алеся Кафельникова: телевидение

