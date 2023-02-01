Как «трудный подросток» Алеся Кафельникова превратилась в успешную модель и заботливую маму

Алеся Кафельникова – известная модель, счастливая жена и мама. Но поклонники хорошо помнят скандальные моменты из ее биографии: в юности Алеся то и дело попадала в скандалы.
Алеся Кафельникова: детство и юность
Алеся Кафельникова в детстве. Фото: соцсети
Алеся родилась в октябре 1998 года в Москве. Казалось, ей обеспечена счастливая жизнь: отец – знаменитый теннисист Евгений Кафельников, мама – красавица-модель Мария Тишкова. Но родители расстались, когда девочка была еще совсем маленькой. Бракоразводный процесс был долгим и тяжелым, бывшие супруги боролись за право воспитывать дочь.
Евгений Кафельников всеми силами старался оставить дочь у себя – он боялся, что Мария увезет Алесю за границу. Чтобы решить этот вопрос, он выплатил Тишковой громадную сумму отступных. Алеся росла в Сочи, у бабушки и деда. Потом отец забрал ее в Москву – и ни в чем ей не отказывал.
Алеся Кафельникова: модель
Алеся Кафельникова с отцом Евгением Кафельниковым. Фото: соцсети
Девушка вращалась среди таких же, как она, представителей «золотой молодежи», занималась верховой ездой, была завсегдатаем модных показов. А потом и сама стала моделью.
По словам Алеси, знаменитый папа не делал ничего для ее продвижения, - она всего добилась сама. Правда, отец отправил ее учиться в Англию. Именно там она приняла участие в дне открытых дверей Elite – английского модельного агентства.
Уже тогда на девушку обратили внимание, хотя ей не было еще и 16 лет. Она получила приглашение позднее, когда повзрослела. Кафельниковой предложили подписать контракт с Elite на пять лет, но поставили условие: набрать вес. В то время она весила всего 43 кг при росте 175 см.
Алеся Кафельникова: телевидение
Алеся Кафельникова в рекламной фотосессии. Фото: соцсети
Алеся работала и в России – правда, не так активно, как за рубежом. Пробовала она себя и в качестве телеведущей – произнесла единственную фразу в передаче в ток-шоу «Пусть говорят», все остальные реплики принадлежали Андрею Малахову.
Позднее фанаты моды обратили внимание на изменившуюся фигуру Алеси – в рекламе нижнего белья фирмы La Perla ее грудь выглядела явно более пышной, чем прежде. Заговорили о том, что дочь теннисиста прибегла к помощи пластических хирургов. В 2019 году Алеся приняла участие в московской Неделе моды: ее видели рядом со знаменитой Ириной Шейк.
Алеся Кафельникова: доход
Уже в 16 лет в качестве модели Алеся зарабатывала 200 тысяч рублей за одну фотосъемку. Что касается гонораров за модные показы, то, по ее словам, это не такие уж огромные деньги. Как писала Алеся в своем аккаунте:
«А так, чтобы вы понимали… сколько зарабатывает модель в Париже, я со всех шоу, что сделала в октябре, могу купить себе только компьютер новый, так что вот все эти инста-модели, которые вам говорят о красивой жизни, ну вы поняли как они зарабатывают?»
Алеся Кафельникова: внешность и скандалы
Алеся Кафельникова в рекламной фотосессии. Фото: соцсети
Вопрос излишней худобы Алеси не раз обсуждался в прессе и становился предметом возмущения публики. СМИ писали, что Кафельникова – живая пропаганда анорексии. Ее фигуру обсуждали в программе «Прямой эфир». Сама Алеся в студию не пришла, но прислала видеозапись, на которой объясняла: она вполне здорова, а причина ее худобы – в наследственных факторах и особенностях питания.
«Я считаю, что я здоровый человек. У меня рост 175, вес 48 килограммов. Я действительно ограничиваю себя в еде, стараюсь правильно питаться — мясо, рыбу, я все это ем. Я ограничиваю себя только в фастфуде и углеводах, таких, например, как паста, пицца, потому что я не люблю и считаю это вредным», - утверждала модель. Это было в 2016 году.
Вскоре вокруг ее имени вновь разгорелся скандал: девушка позволила себе резкие высказывания о России, видео с ее словами разошлось в Сети, ее подвергли жесткому осуждению. Позднее Алеся принесла свои извинения.
В 2017-м появилась информация о том, что Алеся оказалась в больнице. Евгений Кафельников почти напрямую признался в том, что его дочь употребляет запрещенные вещества. На это Алеся потребовала не вмешиваться в ее жизнь.
Алеся Кафельникова: личная жизнь
Алеся Кафельникова и Никита Новиков. Фото: соцсети
Ей было 16, когда ее все чаще стали замечать рядом с Никитой Новиковым, сыном владельца сети столичных ресторанов Аркадия Новикова. На страничке Алеси начали появляться фото, на которых молодые люди целовались.
Все это выглядело романтично, но через короткое время они расстались. Поклонники модели решили, что дело – в обоюдных изменах, однако Алеся объяснила: их отношения просто изжили себя, потому что им приходилось часто расставаться.
Алеся Кафельникова и Глеб Голубин. Фото: соцсети
Новым парнем Алеси стал Pharaoh (Фараон) – популярный исполнитель рэпа, его настоящее имя – Глеб Голубин. Она даже перебралась к возлюбленному, из-за чего последовал серьезный скандал с отцом: он был против этой связи. Но Алеся давно уже перестала спрашивать у родителей разрешения и вела себя так, как хотела. У нее появилась масса свободного времени: Глеб часто был занят творчеством.
Алеся заполняла одиночество запрещенными веществами. После расставания с Глебом она попала в клинику – самостоятельно избавиться от опасной привычки не получалось.
В реабилитационном центре Алеся получила необходимую помощь специалистов. Запрещенные препараты остались позади. Девушка стала много заниматься спортом, привыкла к размеренной жизни и даже подумывает открыть центр помощи людям, которые страдают от такой же проблемы.
Алеся Кафельникова и Георгий Петришин
Алеся Кафельникова и Георгий Петришин. Фото: соцсети
Новым избранником модели стал бизнесмен Георгий Петришин, который прежде встречался с актрисой Светланой Ходченковой. Он обратил внимание на привлекательную девушку в ресторане. Она заметила его пристальный взгляд, но дала понять, что не стремится к общению. Однако Петришин проявил настойчивость: раздобыл номер телефона понравившейся девушки, узнал ее адрес, прислал букет…
Они начали встречаться, и в начале 2021 года поклонники Алеси Кафельниковой узнали, что она беременна. Уже в мае она выложила в своем аккаунте фото с собственной свадьбы. У супругов родилась дочь, которой дали имя Киара. Привыкшая к правильному питанию Алеся очень быстро пришла после родов в прежнюю форму.
Алеся Кафельникова сейчас
Алеся Кафельникова с дочкой Киарой. Фото: соцсети
Модель по-прежнему много снимается, нередко выкладывая в соцсети довольно откровенные снимки, некоторые из которых вызывают недоумение и даже возмущение. Например, таким стало фото с Бали: на нем Кафельникова позирует обнаженной верхом на слоне.
На девушку посыпались обвинения в жестоком обращении с животными, и вскоре она удалила скандальную фотографию, а подписчиков успокоила сообщением, что жители деревни, которую она выбрала для фотосессии, получили от нее весомую помощь.
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Алеся Кафельникова и Георгий Петришин. Фото: соцсети
Похоже, пройдя через ряд испытаний и поиски себя, Алеся Кафельникова обрела счастье рядом с мужчиной, которого полюбила.
«Встретив своего будущего мужа, я сразу же, не раздумывая, сказала: «От таких, как ты, нужно срочно рожать». Мысли вслух — и вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила. В нем есть все, о чем я могла только мечтать», - признавалась она в интервью.
Алеся стала заботливой мамой и мечтает родить еще одного ребенка, а лучше – двоих.