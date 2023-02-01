Шесть привычек Меган Маркл, которые переняла Кейт Миддлтон, — и выиграла!

До замужества Кейт Миддлтон обожала джинсы, яркие платья и балетки. Однако, став женой принца Уильяма, она сменила свой гардероб на сдержанный и чопорный: требовало положение. А вот Меган с самого начала на требования было наплевать: невеста, а затем жена принца Гарри спокойно появлялась на публике без колготок (а ведь это строго запрещено протоколом!), в кедах и сарафанах.

Постепенно, глядя на Меган, и Кейт перестала бояться нарушить выверенный гардероб. И теперь она выглядит, по мнению британцев, гораздо лучше: стала одеваться более просто и демократично, а значит, стала ближе к народу, за что ее полюбили еще больше.

Выработала свой стиль

Для Кейт авторитет дворцовых модных правил был неоспоримым: она послушно выбирала наряды британских дизайнеров из рекомендованного списка — совершенно лаконичного фасона, пользовалась нюдовым лаком для ногтей и выбирала сдержанность линий. Меган перевернула все представления о королевской моде с ног на голову: появлялась в платьях французских модных домов, под которыми (о, ужас!) не было белья, красила ногти в черный… И Кейт тоже осмелилась на эксперименты: в ее манере одеваться все больше прослеживается собственный стиль.

Избавилась от британской чопорности