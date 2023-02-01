Шесть привычек Меган Маркл, которые переняла Кейт Миддлтон, — и выиграла!

Две привлекательные девушки, две жены британских принцев-братьев — Кейт Миддлтон и Меган Маркл — привлекают к себе всеобщее внимание. Явная фаворитка британцев — Кейт, точнее, Кэтрин, принцесса Уэльская. Её считают образцом королевского достоинства и воплощением лучших качеств. Однако, если разобраться, любимицей подданных Кейт стала во многом благодаря своей негласной сопернице — Меган Маркл: именно от нее она переняла некоторые привычки, которые принесли ей популярность.
Сменила гардероб
Кейт Миддлтон в шортах. Фото: соцсети
До замужества Кейт Миддлтон обожала джинсы, яркие платья и балетки. Однако, став женой принца Уильяма, она сменила свой гардероб на сдержанный и чопорный: требовало положение. А вот Меган с самого начала на требования было наплевать: невеста, а затем жена принца Гарри спокойно появлялась на публике без колготок (а ведь это строго запрещено протоколом!), в кедах и сарафанах.
Постепенно, глядя на Меган, и Кейт перестала бояться нарушить выверенный гардероб. И теперь она выглядит, по мнению британцев, гораздо лучше: стала одеваться более просто и демократично, а значит, стала ближе к народу, за что ее полюбили еще больше.
Выработала свой стиль
Для Кейт авторитет дворцовых модных правил был неоспоримым: она послушно выбирала наряды британских дизайнеров из рекомендованного списка — совершенно лаконичного фасона, пользовалась нюдовым лаком для ногтей и выбирала сдержанность линий. Меган перевернула все представления о королевской моде с ног на голову: появлялась в платьях французских модных домов, под которыми (о, ужас!) не было белья, красила ногти в черный… И Кейт тоже осмелилась на эксперименты: в ее манере одеваться все больше прослеживается собственный стиль.
Избавилась от британской чопорности
Кейт Миддлтон обнимает мужа. Фото: соцсети
Одно из главных правил британской королевской семьи — запрет на публичное проявление эмоций и привязанностей. Нельзя держаться с мужем за руки, нельзя обнимать и целовать детей, нельзя громко смеяться. Нельзя, нельзя, нельзя!
Меган и Гарри разрушили и это убеждение: они все время старались прикоснуться друг к другу, часто появлялись «рука в руке», а снимок, на котором Гарри целует Меган, находясь на многолюдном матче, вызвало возмущение чопорных англичан. Сдержанная Кейт, осознав, что «так можно было», теперь тоже расслабилась — и перестала нервно вздрагивать от каждого прикосновения Уильяма на людях.
Стала говорить о своих чувствах
Кейт Миддлтон перестала скрывать эмоции. Фото: соцсети
На лице Кейт всегда была сияющая улыбка. Это выглядело красиво, но что она думала при этом, что чувствовала? У «опальной» невестки Кейт научилась не прятать свои эмоции, а открыто говорить о них. Теперь она может спокойно сказать в интервью: ей стыдно, потому что она обманула детей, не сказав им о пасхальных каникулах, — для того, чтобы они продолжали заниматься. Или признаться в других своих эмоциях.
Подхватила специалиста по соцсетям
После того как принц Гарри и Меган Маркл добровольно отказались от королевских привилегий и полномочий, их тщательно выстроенный аккаунт в соцсетях оказался не нужным: ведь он разрабатывался с целью привлечь многомиллионную аудиторию, заинтересовать жизнью венценосной пары.
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Кейт Миддлтон не растерялась: она предложила SMM-специалисту Дэвиду Уоткинсу, который занимался развитием профиля Меган и Гарри, заняться теперь аккаунтом Кейт и Уильяма. Профессионал сделал свое дело: теперь у семьи Уильяма — огромная аудитория, с интересом ждущая новых снимков.
Полюбила животных
Кейт Миддлтон гладит собаку. Фото: соцсети
Меган никогда не стеснялась подойти к огромному псу из приюта, взять его на поводок и совершить веселую прогулку. Теперь и Кейт решила больше времени уделять животным: например, приехав в Ирландию, она наклонилась к собаке и ласково потрепала ее по голове, почти в точности повторив кадр, запечатлевший ранее Меган.
Без сомнения, Кэтрин, принцесса Уэльская, стала более понятной и близко своим подданным, научившись у своей соперницы простым и непринужденным манерам.