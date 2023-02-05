Домашние животные Решетовой, Варнавы и других звезд

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Порой звезды так привязываются к своим домашним питомцам, что даже становятся на них похожи.

Часто говорят, что все животные похожи на своих хозяев (есть даже исследование ученых Калифорнийского университета на эту тему), причем похожи не только характером, но и внешне. Утверждение это, конечно, спорное и не всегда находит подтверждение в реальной жизни. Но иногда, когда знаменитости делятся трогательными фото своих кошечек и собачек, действительно хочется крикнуть: как две капли воды! И как после такого не верить господам ученым?

Екатерина Варнава и Биркин

Фото: соцсети

Телеведущая и актриса завела себе длинношерстную таксу, назвав ее в честь известной франко-британской певицы Джейн Биркин. Только посмотрите на них вместе: форма лица, нос, изгибы и линии. Неужели непонятно, что эти двое созданы друг для друга?

Глюкоза и Муфтик

Фото: соцсети

Блондинка Наталья Чистякова-Ионова взяла себе такого же белоснежного песика. Собачку редкой, но чрезвычайно популярной среди знаменитостей породы акита-ину назвали Муфтик (возможно, потому что он такой же пушистый, как муфта для рук). И дубленка певицы, и голубые глаза гармонично смотрятся рядом с роскошным питомцем. Сама Глюкоза это тоже прекрасно понимает.

«Говорят, наши питомцы становятся похожи на нас, - подписала она фото с псом. - По-вашему, у нас с Муфтиком так же?» Наташа, мы в этом абсолютно не сомневаемся!

Алексей Воробьев и Моцарт

Фото: соцсети

Участник «Евровидения», певец и актер Алексей Воробьев завел пса породы корги в 2020 году. И назвал его, как и положено влюбленному в музыку человеку, Моцартом. Теперь они не расстаются. «К полуторагодовалому возрасту он уже успел сыграть главную роль в клипе Let’s Stay Home Tonight, побывать в Оклахоме на съемках фильма и принять участие в десятках видеоинтервью, - признавался певец. - Посетил несколько континентов и пролетел тысячи километров над морями и океанами!» Как только Воробьев берет на руки питомца, становится очевидно: они практически братья!

Анастасия Решетова, Салем и Багира

Фото: соцсети

Красотка блогер, ставшая знаменитой благодаря браку с Тимати, завела кошку редкой породы саванна F1 - стоит такая малышка около миллиона рублей и зовется Багирой (фото вверху). А еще у насти есть кот Салем (фото справа), тоже редкой, хотя и не такой дорогой породы - каракет F2. Согласитесь, и у Салема, и у Багиры немало общего с хозяйкой - одни глаза чего стоят!

Джейсон Момоа и Лау-Лау/Манапуа

Фото: соцсети

Американский актер, ставший мировой знаменитостью после сериала «Игра престолов» и блокбастера «Аквамен», обладает весьма колоритной внешностью (спасибо папе-гавайцу). Естественно, такому яркому мужчине негоже заводить кошку, собачку или хомячка - тут надо придумать что-то поэкзотичнее. И Джейсон придумал: обрел друга (точнее, подругу) в лице милой хрюшки. Эту свинку актер прихватил со съемок прошлогоднего фильма «Страна снов».

В соцсетях он поделился радостной новостью с подписчиками и, обнимая новую подругу, спросил у нее, готова ли она сделать маникюр и выйти с ним на красную дорожку. Сложно не заметить, что у зверушки такие же добрые глаза, как у громилы Джейсона. Настораживает только одно: артист хочет назвать ее или Лау-Лау, или Манапуа - в честь популярных гавайских блюд со свининой. Неужели судьба хрюшки-подружки предрешена?

Ксения Бородина и Цветан

Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» с детства обожает усатых, хвостатых и пушистых питомцев. Когда у Ксении появилась своя семья, она сразу же завела котенка. Сначала у нее жил кот Шантик, но он был настолько своенравным и неуправляемым, что сбежал. А вот следующий матроскин оказался более покладистым - его звали Каспер, но он, увы, скончался от остановки сердца. Лечить такое горе можно только одним способом: Бородиной подарили нового пушистого друга - мейн-куна, которого она назвала Цветан. Согласитесь, этот стильный и красивый парень чем-то напоминает свою хозяйку.

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