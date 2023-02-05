Домашние животные Решетовой, Варнавы и других звезд

Блондинка Наталья Чистякова-Ионова взяла себе такого же белоснежного песика. Собачку редкой, но чрезвычайно популярной среди знаменитостей породы акита-ину назвали Муфтик (возможно, потому что он такой же пушистый, как муфта для рук). И дубленка певицы, и голубые глаза гармонично смотрятся рядом с роскошным питомцем. Сама Глюкоза это тоже прекрасно понимает.

«Говорят, наши питомцы становятся похожи на нас, - подписала она фото с псом. - По-вашему, у нас с Муфтиком так же?» Наташа, мы в этом абсолютно не сомневаемся!

Алексей Воробьев и Моцарт