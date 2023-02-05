Домашние животные Решетовой, Варнавы и других звезд

Часто говорят, что все животные похожи на своих хозяев (есть даже исследование ученых Калифорнийского университета на эту тему), причем похожи не только характером, но и внешне. Утверждение это, конечно, спорное и не всегда находит подтверждение в реальной жизни. Но иногда, когда знаменитости делятся трогательными фото своих кошечек и собачек, действительно хочется крикнуть: как две капли воды! И как после такого не верить господам ученым?
Екатерина Варнава и Биркин
Фото: соцсети
Телеведущая и актриса завела себе длинношерстную таксу, назвав ее в честь известной франко-британской певицы Джейн Биркин. Только посмотрите на них вместе: форма лица, нос, изгибы и линии. Неужели непонятно, что эти двое созданы друг для друга?
Глюкоза и Муфтик
Фото: соцсети
Блондинка Наталья Чистякова-Ионова взяла себе такого же белоснежного песика. Собачку редкой, но чрезвычайно популярной среди знаменитостей породы акита-ину назвали Муфтик (возможно, потому что он такой же пушистый, как муфта для рук). И дубленка певицы, и голубые глаза гармонично смотрятся рядом с роскошным питомцем. Сама Глюкоза это тоже прекрасно понимает.
«Говорят, наши питомцы становятся похожи на нас, - подписала она фото с псом. - По-вашему, у нас с Муфтиком так же?» Наташа, мы в этом абсолютно не сомневаемся!
Алексей Воробьев и Моцарт
Фото: соцсети
Участник «Евровидения», певец и актер Алексей Воробьев завел пса породы корги в 2020 году. И назвал его, как и положено влюбленному в музыку человеку, Моцартом. Теперь они не расстаются. «К полуторагодовалому возрасту он уже успел сыграть главную роль в клипе Let’s Stay Home Tonight, побывать в Оклахоме на съемках фильма и принять участие в десятках видеоинтервью, - признавался певец. - Посетил несколько континентов и пролетел тысячи километров над морями и океанами!» Как только Воробьев берет на руки питомца, становится очевидно: они практически братья!
Анастасия Решетова, Салем и Багира
Фото: соцсети
Красотка блогер, ставшая знаменитой благодаря браку с Тимати, завела кошку редкой породы саванна F1 - стоит такая малышка около миллиона рублей и зовется Багирой (фото вверху). А еще у насти есть кот Салем (фото справа), тоже редкой, хотя и не такой дорогой породы - каракет F2. Согласитесь, и у Салема, и у Багиры немало общего с хозяйкой - одни глаза чего стоят!
Джейсон Момоа и Лау-Лау/Манапуа
Фото: соцсети
Американский актер, ставший мировой знаменитостью после сериала «Игра престолов» и блокбастера «Аквамен», обладает весьма колоритной внешностью (спасибо папе-гавайцу). Естественно, такому яркому мужчине негоже заводить кошку, собачку или хомячка - тут надо придумать что-то поэкзотичнее. И Джейсон придумал: обрел друга (точнее, подругу) в лице милой хрюшки. Эту свинку актер прихватил со съемок прошлогоднего фильма «Страна снов».
В соцсетях он поделился радостной новостью с подписчиками и, обнимая новую подругу, спросил у нее, готова ли она сделать маникюр и выйти с ним на красную дорожку. Сложно не заметить, что у зверушки такие же добрые глаза, как у громилы Джейсона. Настораживает только одно: артист хочет назвать ее или Лау-Лау, или Манапуа - в честь популярных гавайских блюд со свининой. Неужели судьба хрюшки-подружки предрешена?
Ксения Бородина и Цветан
Фото: соцсети
Ведущая «Дома-2» с детства обожает усатых, хвостатых и пушистых питомцев. Когда у Ксении появилась своя семья, она сразу же завела котенка. Сначала у нее жил кот Шантик, но он был настолько своенравным и неуправляемым, что сбежал. А вот следующий матроскин оказался более покладистым - его звали Каспер, но он, увы, скончался от остановки сердца. Лечить такое горе можно только одним способом: Бородиной подарили нового пушистого друга - мейн-куна, которого она назвала Цветан. Согласитесь, этот стильный и красивый парень чем-то напоминает свою хозяйку.