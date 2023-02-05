Бурная личная жизнь постановщика «Титаника» и «Аватара» Джеймса Кэмерона

Эти три фильма мы прекрасно знаем: «Титаник» (сборы - $2 187 535 296), «Аватар» ($2 922 917 914), «Аватар: Путь воды» ($2 026 675 670 на момент публикации). Этот рекорд вряд ли кто-то сможет побить - разве что сам Кэмерон новыми «Аватарами» упрочит свое лидерство и к трем двухмиллиардникам добавит четвертый, а то и пятый.
А ведь есть в послужном списке режиссера и другие достижения - три «Оскара», четыре «Золотых глобуса» и даже одна «Золотая малина» (эту антипремию Джеймс получил в 1986 году за сценарий ко второму «Рэмбо»). Но, помимо множества суперуспешных блокбастеров и кучи престижных наград, у Джеймса есть еще одна коллекция - личная. Маэстро был женат целых пять раз, причем среди его вторых половинок были дамы поистине выдающиеся.
Дала работу и стала женой
Продюсер Гейл Энн Хёрд помогла мужу стать знаменитым. Фото: Global Look Press
До того как начать свой славный путь в киноиндустрии, Джеймс водил грузовик - неудивительно, что и его первая супруга была всего лишь официанткой. С Шэрон Уильямс Кэмерон прожил шесть лет, с 1978-го по 1984-й. На момент развода он еще не успел стать голливудским хитмейкером, поэтому при расставании никаких гламурных разборок и шумного дележа имущества не было. Шэрон получила от уже экс-супруга чек на более чем скромную сумму в 1200 долларов.
А затем состоялась судьбоносная встреча с продюсером Гейл Энн Хёрд. Джеймс как раз написал сценарий «Терминатора» и пытался его продать, причем так, чтобы еще и получить место режиссера фильма. Но никто не хотел доверять перспективный проект молодому парню, сделавшему на тот момент лишь один фильм - малобюджетный ужастик «Пираньи 2». Гейл предложила Кэмерону сделку: она покупает сценарий за доллар, но дает ему шанс снять картину.
Кэмерон согласился, картина стала хитом, а Джеймс и Гейл стали супругами. Брак продержался четыре года - после расставания Гейл стала женой еще одного блестящего постановщика, Брайана Де Пальма. Кэмерон последовал примеру экс-супруги и женился на Кэтрин Бигелоу, уже успевшей громко заявить о себе в качестве талантливой постановщицы.
У Кэтрин Бигелоу, как и у ее экс-супруга, есть «Оскар». Фото: Global Look Press
Джеймс продюсировал ее романтический боевик «На гребне волны» (1991), по праву ставший культовым, а чуть позже, в 1995-м, работал еще над одной картиной Кэтрин - фантастическим триллером «Странные дни». К тому моменту пара уже развелась, что не мешало экс-супругам трудится вместе. Не исключено, что и главный успех в карьере Бигелоу - военная драма «Повелитель бури» (2008), за которую она получила два «Оскара», - был достигнут не без поддержки Кэмерона, хотя официально он над фильмом не работал.
50 миллионов для Сары Коннор
Развод с Линдой Хэмилтон обошелся Джеймсу в $50 миллионов. Фото: Shutterstock
C Линдой Хэмилтон Джеймс был знаком с середины 80-х, когда она сыграла Сару Коннор в первом «Терминаторе», однако роман режиссера и актрисы начался на съемках второй части, причем режиссер тогда еще был женат на Кэтрин Бигелоу. Линда уже успела развестись с первым мужем, актером Брюсом Эбботом. Вскоре избавился от супружеских уз и сам Кэмерон - пара, однако, не спешила оформлять отношения, хотя уже в 1993-м у Линды и Джеймса родилась дочь Джозефина.
Свадьба состоялась лишь в 1997 году, но именно тогда в семье и начались серьезные проблемы. Дело в том, что в тот момент Кэмерон работал над «Титаником», одну из ролей в котором сыграла 35-летняя Сьюзи Эмис - ей достался образ внучки главной героини (она появляется с бабушкой в той части фильма, в которой сюжет разворачивается в современности). У Сьюзи и Кэмерона, который был на 7 лет старше, начался роман, о нем, естественно, через какое-то время Линде сообщили «доброжелатели».
В результате счастливая семейная жизнь супругов превратилась в затяжной бракоразводный процесс. Официально Джеймс и Линда расстались в 1999-м - по условиям соглашения Хэмилтон получила $50 миллионов (сравните это с суммой, которую Кэмерон заплатил при разводе первой жене). Впрочем, чего не сделаешь во имя большой и светлой любви? Откупившись от Линды, Джеймс смог жениться на Сьюзи, с которой, похоже, наконец обрел счастье и покой, а заодно обзавелся тремя детьми.
НАСЛЕДНИКИ
Пасынок Кэмерона Джаспер с первой дочерью режиссера Джозефиной. Фото: Global Look Press
В пятом браке Кэмерон стал отцом двух дочерей, Клэр и Элизабет, а также сына Куинна. С учетом дочери Джозефины, которую ему родила Линда Хэмилтон, у Кэмерона четверо биологических детей. Но есть и два приемных сына - Далтон, появившийся на свет в первом браке Линды Хэмилтон, и Джаспер, которого Сьюзи Эмис родила от своего предыдущего супруга, актера Сэма Робардса.