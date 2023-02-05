Бурная личная жизнь постановщика «Титаника» и «Аватара» Джеймса Кэмерона

До того как начать свой славный путь в киноиндустрии, Джеймс водил грузовик - неудивительно, что и его первая супруга была всего лишь официанткой. С Шэрон Уильямс Кэмерон прожил шесть лет, с 1978-го по 1984-й. На момент развода он еще не успел стать голливудским хитмейкером, поэтому при расставании никаких гламурных разборок и шумного дележа имущества не было. Шэрон получила от уже экс-супруга чек на более чем скромную сумму в 1200 долларов.

А затем состоялась судьбоносная встреча с продюсером Гейл Энн Хёрд. Джеймс как раз написал сценарий «Терминатора» и пытался его продать, причем так, чтобы еще и получить место режиссера фильма. Но никто не хотел доверять перспективный проект молодому парню, сделавшему на тот момент лишь один фильм - малобюджетный ужастик «Пираньи 2». Гейл предложила Кэмерону сделку: она покупает сценарий за доллар, но дает ему шанс снять картину.

Кэмерон согласился, картина стала хитом, а Джеймс и Гейл стали супругами. Брак продержался четыре года - после расставания Гейл стала женой еще одного блестящего постановщика, Брайана Де Пальма. Кэмерон последовал примеру экс-супруги и женился на Кэтрин Бигелоу, уже успевшей громко заявить о себе в качестве талантливой постановщицы.