Андрею Чернышову - 50: фактурная внешность и рост под 190 см

Так или иначе его знают все. Сердобольные дамы - по слезоточивым мелодрамам, серьезные мужчины - по детективам и боевикам, дедушки и бабушки - по телепроектам о легендах советского кино, ну а молодежь, как ни странно, наверняка натыкалась на видео Андрея в ТикТоке.
Канал «Россия» во время пандемии запускал флешмоб «Танцуем дома»: в ролике Чернышов пластично двигался, стоя на откосе подоконника, сюжет набрал десятки тысяч просмотров. Именно поэтому проигнорировать юбилей всеми любимого артиста, на счету которого без малого сто кино- и телеролей, мы просто не имеем права.
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Фото: личный архив
Андрей вырос и выучился в маленькой школе в Читинской области. Ничего не предвещало большой актерской карьеры. Родители - учителя, бабушка - медик. Но дух авантюризма и природное обаяние сделали свое дело: сначала он отправился в школьный театр, где вдохновенно играл миниатюры, а после получения аттестата твердо решил ехать в Москву, чтобы поступать в театральный.
Поступить получилось не сразу. Чернышов подал документы в несколько вузов, где-то дошел до второго тура, где-то до третьего, затем и вовсе травмировал ногу и не смог участвовать в конкурсе (надо было показать танец). Вернулся домой, набрался сил и в 1994 году все же поступил в Щепкинское театральное училище, которое успешно и окончил.
Фото: кадр из фильма
Окончил, корочку получил, а что дальше? Фактурная внешность и рост под 190 см - еще не гарантия работы. Чернышов сразу после Щепки был принят в труппу «Ленкома», сыграл эпизоды в паре известных сериалов (например, в «Марше Турецкого» - на фото) и театр покинул. Опять подвела нога - операция на колене, долгое восстановление, никто ждать не стал.
Фото: соцсети
И вот долгожданный прорыв, случившийся в 2001 году. Первым звездным часом артиста стала реклама пива «Столичное» (кто-то помнит такое?). Его герой долго репетирует перед зеркалом фразу «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?», призванную склеить любую девчонку. А потом, когда в ночном клубе красивая девушка сама подходит к нему, случайно выдает ей в лицо фонтан пива, которого набрал в рот.
Позже Чернышов признавался, что идея так эффектно завершить сюжет принадлежала ему. Артиста буквально накрыла всенародная слава: его реплика стала крылатой, а лицо - узнаваемым. А гонорара хватило на новый мобильник, ремонт машины и отправку мамы на море.
Фото: кадр из фильма
Затем последовали работы поувесистее рекламы, самой яркой из которых стала роль импозантного ловеласа Кости из сериала «Две судьбы». Снимали этот ставший хитом проект, на минуточку, великие советские мастера Владимир Краснопольский и Валерий Усков («Вечный зов», «Тени исчезают в полдень»).
Фото: Первый канал
Не гнушался Чернышов и участием в телешоу: к примеру, отчаянно бился в 2008-м с коллегами-артистами в спортивном проекте Первого канала «Король ринга». И уступил лишь в финале юмористу Николаю Лукинскому, который вообще-то серьезно занимался боксом, такому и проиграть не зазорно. А в 2010-м Андрей осваивал тонкости фигурного катания в шоу «Лед и пламень». В паре с Маргаритой Дробязко актер пусть и не смог выиграть, но выглядел достойно.
Фото: кадр из фильма
Одной из самых ярких работт артиста остается образ Владимира Маяковского (на фото) в мини-сериале «Маяковский. Два дня», показанном в 2013 году. Запомнилась и роль дрессировщика в сериале «Маргарита Назарова» (2016), в котором актер работал с настоящими тиграми.
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Недавно появились тревожные сообщения о госпитализации Чернышова - якобы что-то случилось с сердцем. Он прокомментировал слухи спокойно: «Ерунда». По сей день Андрей Владимирович пребывает в прекрасной форме, играет в кино и Малом театре. Хотя до этого появлялся в спектаклях «Содружества актеров Таганки» вместе с будущей женой Марией Добржинской.
Вместе они еще с середины 2000-х, и брак их крепок, хотя статному актеру, конечно, приписывали романы с самыми красивыми женщинами российского кино: Анной Снаткиной, Светланой Ходченковой и многими другими. Расписались они с Марией в 2016 году, а через год обвенчались - с тех пор неразлучны и счастливы.