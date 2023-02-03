Андрею Чернышову - 50: фактурная внешность и рост под 190 см

Так или иначе его знают все. Сердобольные дамы - по слезоточивым мелодрамам, серьезные мужчины - по детективам и боевикам, дедушки и бабушки - по телепроектам о легендах советского кино, ну а молодежь, как ни странно, наверняка натыкалась на видео Андрея в ТикТоке.

Канал «Россия» во время пандемии запускал флешмоб «Танцуем дома»: в ролике Чернышов пластично двигался, стоя на откосе подоконника, сюжет набрал десятки тысяч просмотров. Именно поэтому проигнорировать юбилей всеми любимого артиста, на счету которого без малого сто кино- и телеролей, мы просто не имеем права.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».